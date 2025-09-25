El Tesoro logra "terreno fértil" para la licitación de mañana

-Actualización sobre los instrumentos a licitar-

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1971278182189015236&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia que a la licitación de mañana, Viernes 26 de Septiembre, se agregan los siguientes instrumentos:



Dólar Linked a:



31/10/25 (D31O5)

28/11/25 (D28N5)

15/12/25 (TZVD5) — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 25, 2025

Vencimientos acotados y menor dificultad

Tal como señalan desde Facimex, a diferencia de las anteriores, la licitación se presenta menos exigente. El Tesoro enfrenta vencimientos por $5,6 billones, luego de que el 15 de septiembre Economía realizara un canje con el Banco Central (BCRA): la Lecap S30S5 en manos de la autoridad monetaria fue reemplazada por la Lelink D31O5, reduciendo así en $2,5 billones las obligaciones inmediatas.

En consecuencia, la totalidad del monto a renovar está en manos privadas, con una composición clara: cerca de un tercio corresponde a bancos y un quinto a fondos comunes de inversión.

La baja de tasas del BCRA también jugó a favor. Ayer, el Central redujo su postura en las operaciones de simultáneas en 1.000 puntos básicos, llevándola a 25%, lo que impulsó el repunte de la curva en pesos. Los bonos de tasa fija con vencimiento en 2025 treparon hasta 1,5%, mientras que los de 2026 escalaron hasta 3,5%.

Así, la curva pos-electoral cerró con TEMs de 3,2% a 3,6%, lejos de los niveles superiores al 5% que se observaban apenas la semana pasada. Así, la curva pos-electoral cerró con TEMs de 3,2% a 3,6%, lejos de los niveles superiores al 5% que se observaban apenas la semana pasada.

Precios, rendimientos y atractivo relativo

Entre los títulos a licitar, el Boncap T30E6 aparece como la opción más atractiva para carteras conservadoras. Cerró con una TEA de 50,6% y una TEM de 3,47%, ubicándose con ventaja frente a alternativas de similar duration. Para perfiles más agresivos, el Boncap T15E7 puede ser una alternativa: ofrece una TEA de 47,7% y TEM de 3,30%, y se destaca por el diferencial de inflación implícita.

La Lecap S28N5 se posicionó en 45,1% TEA y 3,15% TEM, mientras que la nueva S30A6, valuada por curva, se estima en torno a 47,8% TEA o 3,31% TEM.

image

El spread entre el T15E7 y el bono ajustable por CER TZXD6 refleja una inflación implícita de 2,15% mensual para el período septiembre 2025–octubre 2026, un valor por encima del escenario base de las consultoras.

Esto convierte al T15E7 en un papel atractivo para quienes apuestan a la consolidación de la desinflación. Esto convierte al T15E7 en un papel atractivo para quienes apuestan a la consolidación de la desinflación.

Balance y lo que mira el mercado

La licitación de mañana combina factores que la vuelven menos desafiante: un menor volumen de vencimientos, la baja de tasas del BCRA, un mercado de pesos más distendido y una curva de rendimientos que recuperó atractivo. Sin embargo, persisten dudas sobre la demanda de la nueva Lelink, cuyo éxito dependerá de la expectativa de tipo de cambio.

La clave estará en sí el Tesoro logra captar financiamiento neto y convalidar tasas más bajas en un mercado que, al menos en esta ocasión, le ofrece un terreno fértil.

