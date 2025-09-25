El Tesoro Nacional afrontará mañana (26/9) la última licitación de septiembre en un escenario que luce más despejado que en momentos previos. El Ministerio de Economía (MECON) ofrecerá un menú variado compuesto por Lecaps y Boncaps a tasa fija y una Lelink vinculada al dólar oficial.
EXPECTATIVA
El Tesoro logra "terreno fértil" para la licitación de mañana
En detalle, se pondrán en juego la Lecap S28N5 (28 de noviembre), el Boncap T30E6 (30 de enero de 2026), la nueva Lecap S30A6 (30 de abril de 2026), el Boncap T15E7 (15 de enero de 2027) y la Lelink D30A6 (30 de abril de 2026).
El foco de la Secretaría de Finanzas está puesto en alargar plazos y evitar concentraciones de vencimientos inmediatos. El instrumento más corto ofrece un horizonte de dos meses, algo que no se veía desde abril, con la excepción de la colocación especial del 18 de agosto dirigida únicamente a bancos.
La S30A6 se licitará por tasa efectiva mensual (TEM), mientras que el resto de los bonos se definirá por precio. Especial atención genera el resultado de la nueva Lelink, ya que permitirá medir el tipo de cambio implícito que convalida el Tesoro hacia fines de abril.
-Actualización sobre los instrumentos a licitar-
Vencimientos acotados y menor dificultad
Tal como señalan desde Facimex, a diferencia de las anteriores, la licitación se presenta menos exigente. El Tesoro enfrenta vencimientos por $5,6 billones, luego de que el 15 de septiembre Economía realizara un canje con el Banco Central (BCRA): la Lecap S30S5 en manos de la autoridad monetaria fue reemplazada por la Lelink D31O5, reduciendo así en $2,5 billones las obligaciones inmediatas.
En consecuencia, la totalidad del monto a renovar está en manos privadas, con una composición clara: cerca de un tercio corresponde a bancos y un quinto a fondos comunes de inversión.
La baja de tasas del BCRA también jugó a favor. Ayer, el Central redujo su postura en las operaciones de simultáneas en 1.000 puntos básicos, llevándola a 25%, lo que impulsó el repunte de la curva en pesos. Los bonos de tasa fija con vencimiento en 2025 treparon hasta 1,5%, mientras que los de 2026 escalaron hasta 3,5%.
Precios, rendimientos y atractivo relativo
Entre los títulos a licitar, el Boncap T30E6 aparece como la opción más atractiva para carteras conservadoras. Cerró con una TEA de 50,6% y una TEM de 3,47%, ubicándose con ventaja frente a alternativas de similar duration. Para perfiles más agresivos, el Boncap T15E7 puede ser una alternativa: ofrece una TEA de 47,7% y TEM de 3,30%, y se destaca por el diferencial de inflación implícita.
La Lecap S28N5 se posicionó en 45,1% TEA y 3,15% TEM, mientras que la nueva S30A6, valuada por curva, se estima en torno a 47,8% TEA o 3,31% TEM.
El spread entre el T15E7 y el bono ajustable por CER TZXD6 refleja una inflación implícita de 2,15% mensual para el período septiembre 2025–octubre 2026, un valor por encima del escenario base de las consultoras.
Balance y lo que mira el mercado
La licitación de mañana combina factores que la vuelven menos desafiante: un menor volumen de vencimientos, la baja de tasas del BCRA, un mercado de pesos más distendido y una curva de rendimientos que recuperó atractivo. Sin embargo, persisten dudas sobre la demanda de la nueva Lelink, cuyo éxito dependerá de la expectativa de tipo de cambio.
La clave estará en sí el Tesoro logra captar financiamiento neto y convalidar tasas más bajas en un mercado que, al menos en esta ocasión, le ofrece un terreno fértil.
