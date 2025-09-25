La miniserie de apenas 4 episodios que te atrapa desde el primer momento

Estas series se destacan por tener una trama espectacular en donde desde el primer momento te atrapa con su historia. La misma toca un tema bastante interesante sin tabúes y con muchísima inteligencia.
La miniserie que arrasa con solo 4 episodios
En la miniserie Querer el foco está en un matrimonio y cómo el consentimiento es importante y crucial incluso entre personas que se conocen hace tiempo. Un tópico que sin duda deja a muchos con ganas de más.
Una miniserie española que se estrenó hace relativamente poco y dejó a todos impactados. A lo largo de los cuatro episodios aborda este tema con muchísima reflexión e inteligencia. Es de esas producciones que están sumamente bien hechas.
Una serie donde el consentimiento, el deseo, lo que uno quiere y el valor personal toman muchísima notoriedad. No vas a querer dejar de verla ni un segundo. Además combina ciertos recursos del drama que te deja completamente metido en la trama. La misma está disponible en Flow.
————————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La impactante miniserie de Netflix que te obsesiona desde el primer capítulo
La miniserie de 5 capítulos que todos ven en un solo día
La nueva miniserie que desafía la lógica y mantiene el misterio vivo
La atrapante miniserie que te hará dudar de todo hasta el final