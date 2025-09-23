La atrapante miniserie que te hará dudar de todo hasta el final

La recepción crítica ha sido contundente en sus elogios. Juan Manuel Freire de Diario El Periódico describió la obra como un "Misterio sobrecogedor con una Lily Gladstone nuevamente imponente (...) Serie admirable, raro caso de 'true crime' ficcional, sensible, en absoluto ajeno a los escalofríos de género, pero matizado en su retrato de personajes". Por su parte, Siddhant Adlakha de IGN destacó que se trata de "Una extraordinaria miniserie de crímenes reales que se adentra no solo en el 'quién' y el 'cómo', sino también en el 'por qué' de la desaparición de una joven indocanadiense en 1997". Finalmente, Anna Govert de Paste Magazine sintetizó la experiencia como "Una balada desgarradora y llena de respeto por el true crime".

image "Bajo el puente: La verdadera historia del asesinato de Reena Virk", disponible en Disney+.

Como dijimos anteriormente, esta producción trasciende las convenciones del género policial para convertirse en un examen profundo de las dinámicas sociales que pueden desembocar en tragedias irreversibles, ofreciendo una reflexión necesaria sobre la violencia juvenil y sus consecuencias.

