Qué es el cáncer de tiroides y cómo ha avanzado el diagnóstico y tratamiento

¿Qué es el cáncer de tiroides?

El cáncer de tiroides ocurre cuando las células de la glándula comienzan a crecer de manera anormal y forman tumores o nódulos. Si bien puede afectar a cualquier persona, es más común en mujeres jóvenes y de mediana edad (20 a 55 años).

Muchas veces los nódulos se descubren de forma casual: al palparse el cuello, durante una consulta médica de rutina o incluso al afeitarse.

Estos hallazgos no deben pasarse por alto: la consulta con un endocrinólogo es clave. El tipo más frecuente es el carcinoma diferenciado, que afortunadamente suele tener un pronóstico favorable, especialmente cuando se diagnostica en etapas tempranas.

Dra. Laura Maffei foto (1) (1) Dra. Laura Maffei, endocrinóloga.

Avances en diagnóstico y tratamiento

En los últimos años, la medicina ha dado pasos significativos para mejorar tanto la detección como el tratamiento del cáncer de tiroides:

Ecografías de alta definición: permiten identificar nódulos cada vez más pequeños y con gran precisión.

permiten identificar nódulos cada vez más pequeños y con gran precisión. Biología molecular: ayuda a definir qué tumores requieren cirugía y en cuáles puede optarse por la llamada “vigilancia activa”.

ayuda a definir qué tumores requieren cirugía y en cuáles puede optarse por la llamada “vigilancia activa”. Cirugías más seguras y menos invasivas: reducen complicaciones y mejoran los resultados estéticos.

reducen complicaciones y mejoran los resultados estéticos. Tratamientos personalizados: cada paciente recibe un abordaje adaptado a su situación clínica.

En el seguimiento también hubo grandes mejoras. Antes era común suspender la medicación de levotiroxina para inducir hipotiroidismo y facilitar el rastreo con yodo radiactivo, un proceso que generaba síntomas intensos y afectaba la calidad de vida. Hoy, gracias a la TSH recombinante, ya no es necesario interrumpir la medicación.

Además, las dosis de yodo se ajustan con mayor precisión, disminuyendo efectos adversos como gastritis o sequedad de boca.

El cáncer de tiroides es una enfermedad que, detectada a tiempo y con el tratamiento adecuado, ofrece altas probabilidades de recuperación.

En este Día Mundial del Cáncer de Tiroides recordamos que una pequeña glándula puede tener un rol enorme en nuestra salud, y que la información, la prevención y el acompañamiento médico son aliados fundamentales.

