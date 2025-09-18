Bolsonaro, entre la condena, el cáncer de piel y la amnistía en el Congreso

Defensa de Bolsonaro presiona para mantener la domiciliaria, mientras el PL dá batalla en el Congreso (por la amnistía)

La Cámara de Diputados de Brasil, por 311 votos a favor y 163 en contra, aprobó la moción de urgencia que activa el tratamiento inmediato en el plenario del proyecto de ley de amnistía para los involucrados en el asalto a las sedes de los Tres Poderes (el 8 de enero de 2023), entre los cuales están el expresidente Jair Bolsonaro y los siete ex funcionarios, todos los que fueron condenados la semana pasada por formar parte de una organización criminal para dar un golpe de Estado contra Lula da Silva.

Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves (18/09/25) que vetará una eventual amnistía si acaso el Congreso la apueba.

“Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”, dijo Lula a BBC News al referirse al proyecto que podría beneficiar a Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

En ese sentido, Lula dijo que la votación sobre la amnistía “es un problema del Congreso” y no del Ejecutivo, asegurando que “el presidente de la República no interfiere en cosas del Legislativo”. Sin embargo, anticipó que vetará la amnistía de ser aprobada en el Congreso.

Lula argumentó que delitos por los que Bolsonaro fue condenado “no tienen carácter político”, por lo que en este caso es impertinente una amnistía. Lula afirmó que “él fue condenado por un crimen que cometió. No hay nada de política en eso” y subrayó la existencia de “pruebas concretas”, confesiones y documentos aportados por el Supremo para justificar la condena.

