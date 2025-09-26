La foto de Francos con Macri fue solo para la tribuna: Milei y el expresidente no tienen diálogo

El trasfondo de la relación Milei-Macri

La reaparición pública de Macri, que se mostró con los candidatos del PRO a las legislativas del 26 de octubre, coincidió con un operativo del oficialismo para intentar tender puentes con viejos aliados. Sin embargo, desde su entorno fueron tajantes: “Con guiños y mensajes no se hace nada. Está en ellos llamar”.

El expresidente también dejó en claro que, aunque respalda la necesidad de acuerdos parlamentarios, no tomará la iniciativa de acercarse a la Casa Rosada. “¿Por qué debería?”, preguntó uno de sus colaboradores más cercanos.

La diferencia con los primeros meses de Milei en el poder es notoria. Atrás quedaron las reuniones en Casa Rosada, las fotos compartidas y hasta las cenas informales. Hoy, el contacto entre ambos es inexistente.

La postura de la Casa Rosada

En el Ejecutivo también enfrían la posibilidad de una reunión. Fuentes cercanas al Presidente aseguran que Macri “tiene una imagen negativa alta” y que su figura no aporta en el plano electoral. Por eso, descartan sumarlo a la campaña y evitan cualquier foto conjunta que pueda instalar la idea de una alianza explícita.

En Balcarce 50 consideran que la prioridad de la campaña está en reforzar la figura de Milei en las provincias clave y que, en ese esquema, la participación del expresidente no resulta necesaria. “No nos aporta nada para la campaña”, sostienen.

Así, la foto de Francos con Macri se entiende más como un gesto para la tribuna que como el inicio de un camino de reconciliación política. En la práctica, Milei y Macri siguen sin hablar, y nadie en ninguno de los dos campamentos parece dispuesto a levantar el teléfono.

