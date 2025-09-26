Retenciones cero: Mientras Juan Pazo se justifica, Espert intenta retener el voto del campo

También estaba en el streagming Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía, que subrayó: “no hay ninguna complicidad”.

“Nadie sabía de la medida, se tomó el domingo, lo sabíamos unos pocos y, como siempre en este equipo económico, no hacemos offs y nadie se entera de las medidas antes de que sucedan. Lo mismo pasó con el cepo. Entonces no hay ningún tema ahí, no hay ninguna complicidad”, explicó.

Retenciones cero: A José Luis Espert no le gustó

También en declaraciones este viernes a Radio Mitre, el candidato a diputado nacional por el oficialismo, José Luis Espert, habló de la polémica medida del gobierno nacional.

"Entiendo el enojo del campo, ni yo vendí todos los granos que tenía", manifestó el legislador y economista que es productor agropecuario junto con sus hermanos.

“Este es un gobierno por primera vez que en 30 años que reduce las retenciones. Hoy son 7 puntos menores de las que teníamos cuando asumió Milei", valolró.

Pero Espert intentó equilibrar la situación y planteó que había que separar "el enojo" de los productores por no haber vendido la soja con retenciones cero de la "decisión estratégica" del Gobierno que le va a poner fin a las retenciones a las exportaciones: "Es ridículo cobrarle un impuesto a un sector que genera divisas al país".

Espert tiene que cuidar el voto del campo y de los distritos que dependen de esta actividad. La Libertad Avanza (LLA) logró en las últimas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires su mejor desempeño en la Quinta y Sexta sección electoral, donde superó el 40% de los votos.

Pero el peronismo le sacó casi 14 puntos de diferencia a La Libertad Avanza en el interior rural bonaerense, donde Fuerza Patria logró una cifra de votos récord.

--------------

