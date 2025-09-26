Este jueves (25/9), Flamengo le ganó por penales a Estudiantes de La Plata y lo eliminó de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En los 180' el marcador fue de 2-2, no obstante, el Mengão se hizo fuerte desde los 12 pasos con un Agustín Rossi estelar, que mandó a callar a Leonardo Gentili.
EN REDES
Leo Gentili, periodista riquelmista, hizo el ridículo con Agustín Rossi
Por exceso de riquelmitis, el periodista deportivo Leonardo Gentili protagonizó un papelón que involucra al arquero del Flamengo, Agustín Rossi.
El Pincha no tiene nada que reprocharse. Mostró una cara totalmente diferente a la del encuentro de ida en el Maracaná y probablemente haya jugado de los mejores partidos del año. Envuelto en esa mística copera que reconoce en su historia, el hincha de Estudiantes acompañó desde las tribunas, con banderazos previos incluidos y una gran expectativa.
Sobre el final del primer tiempo, Santiago Núñez cruzó un pelotazo para Guido Carrillo, que si bien no pudo peinar la pelota, le impidió al fondo del Fla devolver el balón, que derivó en los pies de Gastón Benedetti, que definió arriba y quebró la resistencia de Rossi. El tanto del defensor significó la ventaja para el León
Pese al empuje, las ganas y el buen fútbol, el conjunto platense no pudo ampliar la diferencia y el partido se dirigió a los penales. Allí erraron Benedetti y Santiago Ascacíbar. Del lado del Flamengo la puntería fue perfecta (4 de 4). Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira convirtieron para la visita, que se llevó a Río de Janeiro la felicidad y el pase a semifinales, instancia en la que enfrentará a Racing.
Papelón de Leo Gentilli con Agustín Rossi
Leonardo Gentilli, periodista deportivo, se mofó del arquero del Flamengo luego del gol de Benedetti ante el Rubronegro en la noche copera en 1 y 57. En su cuenta oficial de X, el comunicador publicó un tweet que reza:
El picante mensaje hace referencia a la turbulenta salida del arquero de Boca en 2023. Las negociaciones entre el entorno del futbolista y el Xeneize no llegaron a buen puerto por ciertas diferencias que surgieron en el marco de las charlas por la renovación de su contrato.
Todo ello desembocó en que Rossi se fuera a préstamo al Al-Nassr de Arabia Saudita por seis meses (enero a junio), y, posteriormente, se mude a Brasil para defender el arco del Mengão.
Sin embargo, el portero nacido en las inferiores de Chacarita dejó huella en el club de La Ribera. No solo por sus atajadas y reflejos, sino también por lo conflictiva que fue su salida. Leo Gentilli, periodista afín a Juan Román Riquelme, presidente xeneize, hizo el ridículo con el guardameta.
En su publicación en X, el relator no solo planteó una insólita burla ya que el tanto de Gastón Benedetti fue un golazo, sino también, porque Agustín Rossi atajó dos remates en la tanda de penales para darle la clasificación a su equipo.
Gentilli recibió todo tipo de respuestas en los comentarios: "Habia que esperar media horita eh", escribió un usuario; "¿Cuánta plata te dieron en el sobre para decir semejante pelotudez?", deslizó otro; "Jajajjaa un arquerazo pedazo de inútil", se llega a leer también.
Más noticias de Golazo24
Estudiantes dejó el corazón, forzó los penales pero chocó con Rossi: Flamengo avanzó a semis
Lucas Blondel volvió con la Reserva de Boca y Morena Beltrán reaccionó en redes
Hablan de interna en River: Qué pasó entre Marcelo Gallardo y la dirigencia
Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada
Mucho revuelo en River Plate por lo que dicen sobre Chiqui Tapia