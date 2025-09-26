Leo Gentili, periodista riquelmista, hizo el ridículo con Agustín Rossi

Papelón de Leo Gentilli con Agustín Rossi

Leonardo Gentilli, periodista deportivo, se mofó del arquero del Flamengo luego del gol de Benedetti ante el Rubronegro en la noche copera en 1 y 57. En su cuenta oficial de X, el comunicador publicó un tweet que reza:

Rossi... El arquero favorito de algunos picarones colegas que trabajan para los representantes... Rossi... El arquero favorito de algunos picarones colegas que trabajan para los representantes...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leogentiliok/status/1971383892042207356&partner=&hide_thread=false Rossi... EL arquero favorito de algunos picarones colegas que trabajan para los representantes... — Leonardo Gentili (@leogentiliok) September 26, 2025

El picante mensaje hace referencia a la turbulenta salida del arquero de Boca en 2023. Las negociaciones entre el entorno del futbolista y el Xeneize no llegaron a buen puerto por ciertas diferencias que surgieron en el marco de las charlas por la renovación de su contrato.

Todo ello desembocó en que Rossi se fuera a préstamo al Al-Nassr de Arabia Saudita por seis meses (enero a junio), y, posteriormente, se mude a Brasil para defender el arco del Mengão.

Sin embargo, el portero nacido en las inferiores de Chacarita dejó huella en el club de La Ribera. No solo por sus atajadas y reflejos, sino también por lo conflictiva que fue su salida. Leo Gentilli, periodista afín a Juan Román Riquelme, presidente xeneize, hizo el ridículo con el guardameta.

En su publicación en X, el relator no solo planteó una insólita burla ya que el tanto de Gastón Benedetti fue un golazo, sino también, porque Agustín Rossi atajó dos remates en la tanda de penales para darle la clasificación a su equipo.

Gentilli recibió todo tipo de respuestas en los comentarios: "Habia que esperar media horita eh", escribió un usuario; "¿Cuánta plata te dieron en el sobre para decir semejante pelotudez?", deslizó otro; "Jajajjaa un arquerazo pedazo de inútil", se llega a leer también.

Embed

Más noticias de Golazo24

Estudiantes dejó el corazón, forzó los penales pero chocó con Rossi: Flamengo avanzó a semis

Lucas Blondel volvió con la Reserva de Boca y Morena Beltrán reaccionó en redes

Hablan de interna en River: Qué pasó entre Marcelo Gallardo y la dirigencia

Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada

Mucho revuelo en River Plate por lo que dicen sobre Chiqui Tapia