Migue Granados: De líder en OLGA a batallar contra el ego y mediar con las críticas

Migue Granados se potencia con las críticas

Claro está que convertirte en una de las personas más consumidas en las plataformas digitales se consigue a raíz del apoyo de los espectadores, sin embargo también están aquellos que se dedican a marcar el error o estar expectantes a que se genere algún traspié.

Al respecto, Migue Granados, quien reconoció que no puede evitar que le afecte lo que opinan sobre su persona y mencionó a Malena Pichot y a Lali Espósito como ejemplo de quienes se meten "en el barro" sin importar las respuestas que puedan recibir, recordó la vez que decidió ponerse en contacto con algunos de sus principales detractores para generar una reunión constructiva y de esa manera usarlo a su favor para llevar a cabo un producto más sofisticado.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1971554754418417946&partner=&hide_thread=false MIGUE GRANADOS INVITÓ A CENAR A UN GRUPO DE PERSONAS QUE LO CRITICABAN@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/6qJNzBZuHf — América TV (@AmericaTV) September 26, 2025



"Les dije: 'A mí no me van a chupar la poronga, eh. Yo invito pero vamos a hablar de verdad", explicó sobre la cena que llevó adelante. Asimismo, aclaró que fue un momento "espectacular" y aseguró: "Fue una experiencia increíble".

De esta manera, el rosarino dejó en claro que no solo se diferencia del resto haciendo a su vez evento masivos como por ejemplo el Spinetta Day en el Teatro Colón o el Charly García Day en el Teatro Coliseo donde múltiples artistas homenajearon a los destacados músicos, sino que también lo hace con iniciativas de este tipo en las que aprovecha para sacar ventaja, incluso, de las críticas más severas.

