Actualmente Migue Granados se convirtió en uno de los referentes del stream en medio de su auge. A raíz de su destacado rol en el canal de streaming OLGA, uno de los más consumidos junto a LUZU TV, supo posicionarse como un líder nato y por ese motivo lo entrevistó el periodista Sebastián Davidovsky en el ciclo Error de sistema.
"CAMBIÉ BASTANTE"
Migue Granados: De líder en OLGA a batallar contra el ego y mediar con las críticas
En medio del auge de los canales de streaming, Migue Granados reflexionó sobre las controversias provocadas por el alcance desmedido de su contenido.
"Yo igual no sé si mi objetivo era llegar a grandes audiencias, digamos, yo nunca pensé que iba a hacer lo que hago. No estaba en mis planes", confesó quien hizo sus primeros pasos frente a cámara en el recordado programa Peligro: Sin codificar para luego comenzar a trabajar con Elizabeth Vernaci en Radio con Vos. "Crecieron conmigo los jóvenes que me seguían", destacó al rememorar aquella época laboral.
Durante la nota, que rápidamente generó repercusión, se dio un espacio para reflexionar sobre lo que fue cosechando y confesó que debió cambiar su ego a partir de la popularidad que supo ganar. "Yo este año con respecto al ego cambié bastante porque hay programas en OLGA que le van mejor que al mío", reconoció y aseguró que eso en otro momento lo hubiera afectado.
"Me hacía mal a mí, después los demás me chupan un huevo. Pero como que, no sé, se me desactivó. Se me desactivó. Hay programas que les va mejor y estoy contento", agregó posteriormente al respecto de la competencia interna que hay como también así en el resto de las señales.
Migue Granados se potencia con las críticas
Claro está que convertirte en una de las personas más consumidas en las plataformas digitales se consigue a raíz del apoyo de los espectadores, sin embargo también están aquellos que se dedican a marcar el error o estar expectantes a que se genere algún traspié.
Al respecto, Migue Granados, quien reconoció que no puede evitar que le afecte lo que opinan sobre su persona y mencionó a Malena Pichot y a Lali Espósito como ejemplo de quienes se meten "en el barro" sin importar las respuestas que puedan recibir, recordó la vez que decidió ponerse en contacto con algunos de sus principales detractores para generar una reunión constructiva y de esa manera usarlo a su favor para llevar a cabo un producto más sofisticado.
"Les dije: 'A mí no me van a chupar la poronga, eh. Yo invito pero vamos a hablar de verdad", explicó sobre la cena que llevó adelante. Asimismo, aclaró que fue un momento "espectacular" y aseguró: "Fue una experiencia increíble".
De esta manera, el rosarino dejó en claro que no solo se diferencia del resto haciendo a su vez evento masivos como por ejemplo el Spinetta Day en el Teatro Colón o el Charly García Day en el Teatro Coliseo donde múltiples artistas homenajearon a los destacados músicos, sino que también lo hace con iniciativas de este tipo en las que aprovecha para sacar ventaja, incluso, de las críticas más severas.
