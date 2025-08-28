Nadie se quiere quedar afuera: El Barrio Chino lanzará su canal de streaming

Qué dijo Carlos Lin, creador del nuevo canal de streaming del Barrio Chino

Carlos Lin es un reconocido locutor de origen chino y fue quien impulsó el proyecto que está por comenzar en el polo turístico que se encuentra ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

En diálogo con Urgente24 brindó detalles del proyecto y al respecto contó: "Es mi idea, es mi proyecto, y hace poquito volví de China porque lo estoy construyendo allá".



image El locutor chino Carlos Lin impulsó el lanzamiento del nuevo canal de streaming. Foto: X @CarlitosLin 28/08/2025



Es preciso destacar que el comunicador aclaró que es la primera entrevista que da al respecto debido a que por el momento está enfocado en su realización y no en hacer prensa.

"Estamos en la parte constructiva", aclaró sobre la nueva señal que para fin de año estará disponible para la sociedad con el fin de captar la atención de aquellos fanáticos de la cultura oriental.

