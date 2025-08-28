La aparición de los canales de streaming en el país rápidamente supieron cautivar a un gran público que no se sentía atraído por los medios tradicionales de comunicación a tal punto que cada vez son más quienes apuestan a las nuevas plataformas y un claro ejemplo es el del reconocido Barrio Chinoubicado en Belgrano.
DE QUÉ SE TRATA
Nadie se quiere quedar afuera: El Barrio Chino lanzará su canal de streaming
"Es mi proyecto", dijo el locutor chino Carlos Lin que en diálogo con Urgente24 contó detalles de la nueva señal que se emitirá desde el Barrio Chino.
Es preciso recordar que se trata de un espacio vibrante de intercambio cultural que logró posicionarlo como un emblema de la diversidad y un destino de referencia en la Ciudad. A lo largo de las calles que lo componen se multiplican las tiendas y supermercados con los productos típicos orientales, desde alimentos importados hasta objetos de decoración o locales de manga y animé.
Ahora, como si fuera poco, decidieron poner las manos a la obra y anunciaron el lanzamineto de una nueva señal que se estima que iniciará su transmisión en noviembre. La novedad es que contará con locutores asiáticos y la temática girará en torno del nexo entre la Argentina y la cultura oriental.
"1er streaming del mundo desde un Chinatown", adelantaron en un cerco de obra que instalaron donde estará el estudio en cuestión mientras que por otro sector expresaron: "Muy pronto despertará el dragón y nacerá una frecuencia que conectará a todos los Barrios Chinos del mundo".
Qué dijo Carlos Lin, creador del nuevo canal de streaming del Barrio Chino
Carlos Lin es un reconocido locutor de origen chino y fue quien impulsó el proyecto que está por comenzar en el polo turístico que se encuentra ubicado en el barrio porteño de Belgrano.
En diálogo con Urgente24 brindó detalles del proyecto y al respecto contó: "Es mi idea, es mi proyecto, y hace poquito volví de China porque lo estoy construyendo allá".
Es preciso destacar que el comunicador aclaró que es la primera entrevista que da al respecto debido a que por el momento está enfocado en su realización y no en hacer prensa.
"Estamos en la parte constructiva", aclaró sobre la nueva señal que para fin de año estará disponible para la sociedad con el fin de captar la atención de aquellos fanáticos de la cultura oriental.
