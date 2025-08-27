Desde al auge de los canales de streaming sin ninguna duda LUZU TV es uno de los más relevantes que supo armar una comunidad súper potente que ubica a los programas de la señal entre los más vistos. Sin embargo, varias de sus figuras en su momento decidieron pasar a OLGA, su principal competidor, y Nicolás Occhiato no lo olvida.
GUERRA DEL STREAMING
LUZU TV contra todos: Nicolás Occhiato no olvida ni perdona
Nicolás Occhiato habló luego de que su canal se quedara afuera de un torneo de pádel con sus principales competidores y explicó por qué decidió no sumarse.
En esta ocasión el conductor habló luego de que los canales más conocidos organizaran un torneo de pádel y decidiera que su empresa no formara parte del evento. "Juego más al tenis", comenzó diciendo picante con suma ironía en diálogo con Intrusos.
"Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron", dijo posteriormente y señaló tajante: "La verdad que no hicieron cosas piolas con nosotros ellos. No se portaron bien. Se portaron bastante desleal. ¿Por qué tenemos que hacer cosas en conjunto?".
Asimismo, el comunicador confesó que hace un meaculpa al respecto y señaló que tal vez no le ayuda a la compañía apartarse del resto: "Por ahí está mal, eh. Por ahí tengo que aprender y para ser un buen empresario hay que ser más frío y no meter en la balanza cuestiones personales".
Nicolás Occhiato se defendió de las críticas por su rol en La Voz Argentina
Por otro lado, es preciso recordar que actualmente Nicolás Occhiato es el conductor de La Voz Argentina.
Como era de esperarse su rol en el programa rápidamente generó repercusión y si bien hay quienes halagan su desempeño también están los que lo critican.
Hace algunos días en diálogo con la prensa, el conductor habló al respecto y evitó entrar en polémicas. "Si no hubiese crítica, algo mal estaría pasando con el programa. Creo que en un programa así de grande y así de importante, como es el prime time de Telefe, se tiene que hablar", dijo.
Y luego añadió: "Si no pasa eso en un programa que está en el prime time de Telefe, que todo el mundo esté hablando, opinando, criticando, no estaría pasando lo que está pasando que es lo que necesitamos que pase. ¿Se entendió? En un formato así".
