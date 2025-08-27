LUZU TV contra todos: Nicolás Occhiato no olvida ni perdona

Embed - PADLE STRIM MACH con OLGA, VORTERIX, BLENDER, AZZ y MÁS CANALES | CAPÍTULO 1

Nicolás Occhiato se defendió de las críticas por su rol en La Voz Argentina

Por otro lado, es preciso recordar que actualmente Nicolás Occhiato es el conductor de La Voz Argentina.

Como era de esperarse su rol en el programa rápidamente generó repercusión y si bien hay quienes halagan su desempeño también están los que lo critican.

Hace algunos días en diálogo con la prensa, el conductor habló al respecto y evitó entrar en polémicas. "Si no hubiese crítica, algo mal estaría pasando con el programa. Creo que en un programa así de grande y así de importante, como es el prime time de Telefe, se tiene que hablar", dijo.

Y luego añadió: "Si no pasa eso en un programa que está en el prime time de Telefe, que todo el mundo esté hablando, opinando, criticando, no estaría pasando lo que está pasando que es lo que necesitamos que pase. ¿Se entendió? En un formato así".

