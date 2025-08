La dura crítica de Tomás Dente a los periodistas que incursionan en el streaming

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1952133683571294265&partner=&hide_thread=false Tomás Dente relativizó los números de audiencia de Luzu y Olga porque "en términos televisivos es nada" y afirmó que no iría a esos medios porque le parece que sus integrantes son "personas con muy poca formación".



"No me gusta la gente que no conjuga verbos", remató.



"Por lo poco que veo me parecen personas con muy poca formación", añadió a modo de crítica para quienes forman parte y sumó picante: "No me gusta la gente que no conjuga verbos detrás de un micrófono. No me gusta".