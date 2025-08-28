Migue Granados no se achicó y cruzó a Nicolás Occhiato tras hablar de "valores"

Migue Granados aprovechó para ningunear a Nicolás Occhiato

Es preciso destacar que OLGA se diferenció del resto de los canales de streaming no solo por el contenido en su programación sino por la organización de importantes eventos como lo fueron el Un día redondo, Spinetta Day en el Teatro Colón y Charly Day en el Teatro Coliseo.

Es por es que cuando le preguntaron sobre la posibilidad de estar detrás de la producción de los Martín Fierro, contestó con altura: "Nosotros producimos así los eventos un poquito más arriba. Nos gusta ese diferencial".

De esa manera si bien no lo hizo explícito aprovechó para diferenciarse de LUZU TV y los eventos que organizan bajo la responsabilidad de Nicolás Occhiato.

Además, sobre la finalización de la entrevista dejó en claro que no le intersa hablar con su colega. "No hay nada que hablar", aseguró.

