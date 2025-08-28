Desde al auge de los canales de streaming LUZU TVes uno de los más relevantes que supo armar una comunidad potente que ubica a los programas de la señal entre los más vistos. Sin embargo, varias de sus figuras decidieron pasar a OLGA, su principal competidor, Nicolás Occhiato no lo olvida y Migue Granados dio la cara.
NO HAY ONDA
Migue Granados no se achicó y cruzó a Nicolás Occhiato tras hablar de "valores"
El creador del canal de streaming LUZU TV contó por qué se negó a formar parte de un evento organizado por OLGA y Migue Granados no se quedó callado.
En esta ocasión el conductor habló luego de que los canales más conocidos organizaran un torneo de pádel y decidiera que su empresa no formara parte del evento. "La verdad que no hicieron cosas piolas con nosotros ellos. No se portaron bien. Se portaron bastante desleal. ¿Por qué tenemos que hacer cosas en conjunto?", había dicho picante el exnovio de Flor Vigna.
Fue por ese motivo que desde Intrusos fueron a buscar la respuesta del rosarino, quien lejos de ocultarse contestó picante aunque admitió: "Yo banco la de no ser careta, siempre. Yo soy muy transparente, a veces bruto por eso, y bueno a veces te bardean por ser tan directo".
Asimismo, recordó cuando fueron en busca de algunos comunicadores que fue lo que finalmente generó la ira de su colega: "Nosotros llamamos gente que estaba laburando allá cuando terminó el año". Sin embargo descartó que se trate de una cuestión de "valores" sino que simplemente es "trabajo" al aclarar que también fueron en busca de nuevos talentos a otras señales como Blender.
Migue Granados aprovechó para ningunear a Nicolás Occhiato
Es preciso destacar que OLGA se diferenció del resto de los canales de streaming no solo por el contenido en su programación sino por la organización de importantes eventos como lo fueron el Un día redondo, Spinetta Day en el Teatro Colón y Charly Day en el Teatro Coliseo.
Es por es que cuando le preguntaron sobre la posibilidad de estar detrás de la producción de los Martín Fierro, contestó con altura: "Nosotros producimos así los eventos un poquito más arriba. Nos gusta ese diferencial".
De esa manera si bien no lo hizo explícito aprovechó para diferenciarse de LUZU TV y los eventos que organizan bajo la responsabilidad de Nicolás Occhiato.
Además, sobre la finalización de la entrevista dejó en claro que no le intersa hablar con su colega. "No hay nada que hablar", aseguró.
