"DESGASTE NORMAL"
Apple respondió ante la polémica por los rayones de iPhone: ¿Lavado de manos?
Apple se metió de lleno en la polémica por los iPhone de mala calidad, que derivaron en rayones prematuros de los celulares. Una respuesta poco convincente.
El escándalo comenzó cuando varios usuarios reportaron que los modelos de iPhone 17 Pro y Pro Max, es decir los más nuevos y recientemente lanzados, presentaban rayones y manchas muy prematuras a pocos días de su uso. Ante esto muchos otros salieron a hablar del tema comentando la misma situación.
Escándalo con iPhone y Apple se lava las manos
"No se trata de un defecto de fabricación, sino de un desgaste normal por el uso", parece haber dicho Apple según comentaron desde 9to5mac. La empresa no parece enterarse del gran problema que hay detrás de sus nuevos equipos, donde usuarios reportaron daños que no son normales en dos semanas de haberlos utilizado.
"Las manchas no corresponden a rayones en el cristal, sino a material transferido desde los soportes MagSafe desgastados presentes en las Apple Store", indicaron sobre los rayones y marcas que se ven en la parte posterior de los equipos.
De esta manera, la empresa sostuvo que las marcas se pueden eliminar fácilmente con una limpieza. "No son rayones, sino residuos de los soportes MagSafe y desaparecen al limpiar el dispositivo", remarcaron en diálogo con 9to5mac. Unas respuestas que no dejaron para nada satisfechos a sus usuarios, quienes gastaron más de 1200 dólares en equipos que presentan problemas.
