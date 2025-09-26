Apple respondió ante la polémica por los rayones de iPhone: ¿Lavado de manos?

De esta manera, la empresa sostuvo que las marcas se pueden eliminar fácilmente con una limpieza. "No son rayones, sino residuos de los soportes MagSafe y desaparecen al limpiar el dispositivo", remarcaron en diálogo con 9to5mac. Unas respuestas que no dejaron para nada satisfechos a sus usuarios, quienes gastaron más de 1200 dólares en equipos que presentan problemas.

