En la noche del domingo (14/09) Pamela David se hizo presente en el streaming Blender para formar parte del ciclo Hay algo ahí y durante su participación en un determinado momento aprovechó para hacer un fuerte descargo contra el gobierno de Javier Milei.
ALZÓ LA VOZ
Pamela David disparó letal contra el Gobierno y se ganó la ovación de un streaming peronista
La conductora Pamela David estuvo como invitada en Blender y luego de arremeter contra el oficialismo se ganó el aplauso de los presentes en el estudio.
"No soy parámetro, soy una agradecida, soy una privilegiada, no puedo pensar en la gente que no puede pagar las expensas", comenzó diciendo bajo la atenta mirada del conductor Tomás Rebord y el resto de los invitados.
Asimismo, continuó dejando en claro que su posición económica no es como la de los más humildes pero señaló: "Me parece una barbaridad cuando uno se llena la boca hablando
del %1,9 de inflación porque la gente no lo vive así".
"No es real", completó posteriormente. Fue en ese entonces que tras su intervención crítica hacia el oficialismo los presentes no dejaron pasar el momento para aplaudirla fuertemente y ante el revuelo ocasionado, manifestó: "Igual no quiero ganar la conversación, eh".
Pamela David se equivocó y debió disculparse con Karina Milei
Hace algunos días Pamela David sacudió el avispero cuando durante su programa Desayuno Americano apuntó contra Karina Milei al señalar que lucía un costoso reloj Rolex que vale 35.000 dólares, sin embargo posteriormente reconoció que se confundió y pidió disculpas al aire.
Después de notar su error acudió a su cuenta personal de X para disculparse luego de que la hermana del mandatario nacional se encargara de desmentirla y a través imágenes mostrar que en verdad el valor del objeto que utiliza es de 1.000 dólares.
Después de la aclaración, la conductora escribió: "Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".
"Esta vez saqué de la galera un tema que no estaba en agenda, que no estábamos contando porque estuve viendo fotos de un reloj que ella tenía puesto que para mí era un Rolex que no es dicho por ella", señaló posteriormente.
