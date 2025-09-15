Pamela David disparó letal contra el Gobierno y se ganó la ovación de un streaming peronista

Pamela David se equivocó y debió disculparse con Karina Milei

Hace algunos días Pamela David sacudió el avispero cuando durante su programa Desayuno Americano apuntó contra Karina Milei al señalar que lucía un costoso reloj Rolex que vale 35.000 dólares, sin embargo posteriormente reconoció que se confundió y pidió disculpas al aire.

Después de notar su error acudió a su cuenta personal de X para disculparse luego de que la hermana del mandatario nacional se encargara de desmentirla y a través imágenes mostrar que en verdad el valor del objeto que utiliza es de 1.000 dólares.

Después de la aclaración, la conductora escribió: "Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".

"Esta vez saqué de la galera un tema que no estaba en agenda, que no estábamos contando porque estuve viendo fotos de un reloj que ella tenía puesto que para mí era un Rolex que no es dicho por ella", señaló posteriormente.

