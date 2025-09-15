Gustavo Cordera habló de su cancelación y volvió a desatar las críticas feministas

image En 2016, Gustavo Cordera lanzó declaraciones sobre violencia sexual que generaron repudio y lo aislaron de medios, festivales y radios durante años. Ese ostracismo lo obligó a replantearse su conducta y su personaje público.

Esos años de ostracismo lo obligaron a revisar su conducta y a repensarse. Según Cordera, la sanción social funcionó como un límite: "Me cultivé internamente… Creo que la gente me operó, no tuve la valentía de hacerlo yo conmigo mismo, y la gente de alguna manera lo hizo y lo tengo que agradecer". Para él, el personaje que había construido no le quedaba, y el golpe que recibió lo empujó a una introspección que, según admite, no habría encarado solo.

El músico también destacó la soledad que sintió: "Me sentí muy solo cuando me condenaron". Aislamiento que también implicó un distanciamiento de festivales, radios y la prensa, un castigo social que, en su relato, lo obligó a cuestionar su lugar en la industria y su relación con el público. De alguna manera, la cancelación funcionó para que confrontara sus propios límites.

Críticas y repudios al regreso de Gustavo Cordera

A pesar de su tono reflexivo, la reaparición de Cordera generó críticas inmediatas desde el feminismo y figuras mediáticas. María Florencia Freijo (politóloga especializada en perspectiva de género) escribió en X: "La masculinidad y el pacto de caballeros. Sus pitos sobre la mesa. Su victimismo. Su ‘son muy exageradas’. Sí, hace siglos vemos una organización tan eficiente y coordenada". Por su parte, la actriz Malena Pichot agregó: "La historia cambió y no vamos a dejar que se hagan los pelotudos de nuevo".

El debate no era sobre lo que dijo, sino sobre cómo su presencia puede funcionar como plataforma para centrarse en sí mismo, más que en la reflexión real sobre violencia y responsabilidad. La bióloga influencer Sol Despeinada resumió así el malestar: "Sin ninguna reflexión que valga la pena escuchar, fue a hablar de él. Siempre habló de él. Atrasa muchísimo y habla más del canal que de él".

La vuelta de Cordera muestra, además, el choque entre la cultura de la cancelación y la industria musical: artistas con trayectorias largas enfrentan una sanción pública que puede prolongarse años, y cualquier intento de explicación o regreso se analiza con lupa. La sociedad sigue exigiendo que el aprendizaje personal se traduzca en responsabilidad pública, y que las palabras, sobre todo las que legitiman violencia, no queden impunes.

