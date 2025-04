Fuerte repudio de la Bersuit Vergarabat contra Javier Milei: "Escuchá a la gente, gil"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EnfanTerribleOk/status/1911763644909600906&partner=&hide_thread=false La Bersuit se presentó ayer en el #QuilmesRock y le dedicó "se viene" al presidente Javier Milei. Canción que La Libertad Avanza utilizó durante toda la campaña.



"Te equivocaste Peluca, esta la hicimos para vos". pic.twitter.com/B6r2x5NkbL — Enfant Terrible (@EnfanTerribleOk) April 14, 2025

La canción, que fue escrita antes del 2001, vuelve a sonar con muchísima fuerza ante un contexto político y social que no se asemeja a los 2000 pero que sin duda tiene descontenta a gran parte de la sociedad argentina. Eso no fue todo, ya que en el cierre de la presentación de la banda tocaron "Sr. Cobranza", donde el público otra vez apuntó contra el presidente: "El que no salta votó a Milei", se escuchaba cantar a los presentes.