Cinthia Fernández rompió el silencio y habló de la denuncia contra su pareja

”Lo cierto es que hay una medida cautelar, la cual no voy a incumplir y, aunque me muera de ganas de expresarme, no puedo desobedecer, en este momento, la voluntad del juez”, dijo Cinthia al respecto de este tema. Por el momento no puede hablar como le gustaría.

