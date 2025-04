Sin filtros: L-Gante cargó contra Yanina Latorre y los programas de chimentos

La madre de L-Gante desmintió haberse hecho "retoques" estéticos

Por otro lado, quien fue la protagonista de notas en algunos portales de chimentos fue Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante.

Es que en reiteradas ocasiones señalaron que la mujer se había hecho algún retoque estético en su rostro.







Sin embargo, en diálogo con Desayuno Americano se encargó de desmentirlo totalmente y explicó que la confusión se desató por una foto que le sacaron en la peluquería.

"No, no, no me hice ningún retoque", comenzó diciendo. Y luego sumó: "Esa foto se hizo el día que fui a la peluquería, la sacaron ellos. Y viste, ellos manejan filtros, manejan cosas. Ya la vi. Es más, una familiar me dijo: '¿Te hiciste algo en los labios?'. No, no me hice nada. Después empecé a ver la foto y digo, nada que ver. Pero bueno, viste, lo dejé pasar".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Un pueblo desconocido en Córdoba con aguas termales

JetSmart canceló todos sus vuelos por el paro: Qué hacer con pasajes

La miniserie de Netflix de solo 4 episodios que causa intriga y fascina a todos

La miniserie de 7 capítulos que explotó y no tiene freno

El banco que abrió nueva sala VIP en aeropuerto de Buenos Aires