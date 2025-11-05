urgente24
Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D

Las provincias enfrentan graves problemas urgentes para los gobernadores. La nueva Casa Rosada deberá abrirse para hacer prosperar las extraordinarias.

5 de noviembre de 2025 - 13:32

EN VIVO

5 DE NOVIEMBRE DE 2025. Empieza el "tira y afloje" entre las provincias y la Casa Rosada de cara a las reformas que el oficialismo plantea para las extraordinarias del 10 de diciembre en el Congreso. Con la nueva configuración de bancas, los gobernadores entablarán conversaciones con el nuevo equipo político que intentará lograr la suma de apoyos para empujar los cambios legislativos en torno al régimen laboral, el Presupuesto 2026 y otros proyectos clave en la búsqueda de resultados concretos.

La pretención de los gobiernos provinciales será resolver urgencias derivadas de dos años sin percepción de recursos coparticipables, y varios más de desmanejos y malas gestiones. Con la obra pública en el centro de la escena, los reclamos pasarán también por la resolución de licitaciones clave en el transporte y proyectos energéticos, como así también la gestión de la seguridad, con el fantasma narco rondando la frontera norte a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco del Operativo Roca ordenado por el saliente ministro de Defensa, Luis Petri.

Un aspecto no menor de cara al final del año serán las paritarias, por las que los gremios reclaman una reapertura hace meses. La tensión gremial determinará la presión con la que los gobernadores lleguen a la Casa Rosada para imponer sus exigencias para la nueva etapa, pensando fuertemente en las renovaciones de cara al 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1986108404679528765&partner=&hide_thread=false

Estas son las novedades del mediodía del 5 de noviembre en Urgente24:

--------------------------------------------

Live Blog Post

Patricia Bullirch se encargará de las inudaciones rurales en PBA

Las fuerzas de seguridad van a brindar asistencia a los afectados por las inundaciones rurales en el noroeste del PBA. Con varios meses de reclamos y más de 900.000 hectáreas bajo el agua, el Gobierno nacionale extendería finalmente la ayuda para los productores y habitantes en medio de una semana donde se prevén más precipitaciones.

"En principio vamos a desplegar desde Vialidad Nacional máquinas para despejar caminos. Desde el Ministerio de Defensa vamos a desplegar maquinaria del Compañía de Ingenieros para la limipieza de drenajes y alcantarillas", anticipó la funcionaria. Además, el Gobierno nacional extendería excenciones impositivas, al mismo tiempo que el Gobierno de GBA lo hará con gravámenes provinciales.

Live Blog Post

El peronismo busca bloquear a Villaverde (LLA Río Negro)

El bloque de senadores del PJ intentaría suspender la asunción de Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro envuelta en un escándalo local. Según la oposición, la actual diputada no estaría en condiciones de asumir su cargo en la Cámara alta debido a un cuantioso prontuario penal que integra una detención por presunto tráfico de cocaína en Estados Unidos y la supuesta emisión de facturas irregulares durante la campaña en 2025.

Además, Villaverde mantendría conexiones personales con Claudio Cicarelli, primo y mano derecha en lavado de dinero de Fred Machado (que esta noche será extraditado a USA). Según pudo saber Urgente24, el peronismo en el Senado ya decidió impugnar este pliego y se esperanza con conseguir adhesiones de otros espacios. Lo que aún se debate es qué hacer con quien reemplazaría a Villaverde en caso de que se le impida asumir. Se trata de Enzo Fullone, 'hijastro' de Fred Machado (la madre de Fullone era la pareja de Machado en Río Negro).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1985520714712027192?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985520717379621296%7Ctwgr%5E00c4ebb94d2b1245df69588453254fa653702364%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fel-peronismo-contraataca-i-impugnara-el-pliego-lorena-villaverde-n612736&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Inflación: El termómetro de octubre da empate técnico con septiembre

Las principales consultoras del mercado estiman que la inflación de octubre se habría ubicado entre 2,0% y 2,9% mensual, con una mediana del 2,3%, según el relevamiento de Facimex Research. El rango amplio refleja la persistencia de la inercia inflacionaria, aunque con matices entre los distintos componentes del índice.

El dato se conocerá oficialmente el miércoles 12 de noviembre, cuando el INdEC difunda su medición nacional. En septiembre, el organismo había informado un aumento de 2,1% mensual, por lo que las mediciones privadas sugieren una aceleración leve o estabilidad respecto al mes previo.

Con este panorama, Facimex mantiene su proyección de inflación de 2,1% mensual para octubre, aunque advierte que el riesgo apunta al alza si las estimaciones privadas se confirman.

El informe resalta que las consultoras privadas —en su mayoría con relevamientos en el Gran Buenos Aires— se mantienen como una referencia sólida respecto de los datos del Indec, con un desvío promedio de apenas 0,2 puntos porcentuales en los últimos 12 meses.

Live Blog Post

Cena PRO para no diluirse y rumbo al 10D

Con los movimientos del Gabinete nacional aún en desarrollo y el nuevo mapa del Congreso en formación, los diputados del PRO se reunieron este martes 04/11 por la noche en un asado de camaradería que se extendió hasta la medianoche de hoy.

El encuentro, que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, reunió a los legisladores actuales y a quienes asumirán el 10 de diciembre. Según explicaron desde la organización, fue “una cena de equipo, para encontrarnos antes de fin de año, compartir miradas y fortalecer el espacio”.

Entre los presentes estuvieron Cristian Ritondo, jefe del bloque, y dirigentes como Silvia Lospennato, Luciano Laspina, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, Martín Yeza, Camila Crescimbeni, Eugenia Figueroa Casas y Gabriel Chumpitaz, entre otros.

Live Blog Post

Freno a los Quom en Formosa

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de la Comunidad Toba de Nam Qom contra el Estado, la provincia de Formosa y una empresa para ser consultada frente a la instalación de una planta de dióxido de uranio.

La comunidad había reclamado la aplicación de su derecho a la consulta previa, libre e informada previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que el proyecto podía afectar sus derechos e intereses colectivos. En ese marco, solicitó una medida cautelar para suspender los trabajos.

Sin embargo, los jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, remarcaron que "En el caso, no se ha demostrado la existencia de un daño actual o inminente que pueda afectar directamente las vidas, creencias, instituciones o las tierras que ocupa la comunidad actora, cuyos representantes ni siquiera describieron el daño concreto temido que la diferencie del resto de la población circundante de la provincia".

Live Blog Post

El refuerzo de la frontera norte, vulnerado por el fantasma narco

A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional por publicitar el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país, la caída de una avioneta en Salta con más de 130 kilos de cocaína desnudó la vulnerabilidad de la zona y el nivel de confianza que las redes narco tienen para penetrar el espacio aéreo. La aeronave, que se estrelló al sur del territorio salteño (paraje San Felipe), no dejó rastros de sus ocupantes que abandonaron el aparato y la valiosa carga con tal de huir de las autoridades y guardarse consigo la procedencia del producto.

El caso, que ya está en manos de la Justicia Federal, generó preocupación no solo en el Gobierno salteño, sino también en las autoridades de Tucumán, por la cercanía del impato. Según las primeras versiones, el avión tenía matricula boliviana y practicó un aterrizaje forzoso a pocos kilómetros de una pista cercana, que habría sido su destino dentro de Argentina.

En lo que respecta al refuerzo de la seguridad en la frontera norte, especialistas del sector advirtieron en los últimos meses que las redes narco han logrado "correr" las rutas de ingreso de la droga para no ser captados por los despliegues ordenados tanto por el Ministerio de Seguridad (Operativo Güemes), como así también por el del Ministerio de Defensa (Operativo Roca).

Embed - Urgente24 on Instagram: " SE ESTRELLÓ AVIONETA NARCO EN SALTA Una avioneta se estrelló en Salta y la misma cargaba con 130 kilos de cocaína Esta tenía matrícula boliviana y por cuestiones técnicas cayó en medio de un campo La persona que se encontraba dentro de la avioneta fue detenida por las autoridades . . . #argentina #salta #avioneta #drogas #viral #tendencia #actualidad #sociedad #tragedia #tiktok #reels #videos #instagram"
View this post on Instagram
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/1985810253905006718&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Reforma laboral al freezer hasta el 10 de diciembre por orden de Javier Milei

Karina Milei encabeza las reuniones con legisladores electos de La Libertad Avanza para afrontar la agenda parlamentaria de extraordinarias. Uno de los temas es la reforma laboral que puso en guardia a sindicatos y opositores, pero no hay proyecto y Javier Milei pidió que se deje de hablar del tema y se borren las referencias al mismo.

El presidente Javier Milei se reunió con los legisladores nacionales electos por LLA y les pidió que borren todas las referencias a la reforma laboral. Les explicó que todas las medidas y cambios que se harían en la legislación laboral y que circulan y se debaten en los medios de comunicación son cosas viejas, que el único texto válido en su momento era lo contenido en la denominado Ley Bases –algunas medidas fueron frenadas por los sindicatos en los tribunales donde incluso les dieron la razón- pero incluso esas propuestas quedaron viejas.

Tras el pedido de Milei a los legisladores y a fin de que quede claro el mensaje y la conducta a seguir, Urgente24 tuvo acceso al mensaje de Whatsapp que empezaron a recibir todo los legisladores libertarios este miércoles (5/11): “Estimados mb dias ! Recién terminamos reunión con el Presidente Javier Milei y nos informó a todos que ese borrador que está dando vueltas ES NULO. La modernización Laboral es un proyecto que aún no se dío a conocer y será comunicada a su debido momento porque esta en analisis y desarrollo todavía. Pero nos aclaró que ese borrador que circula viene de ley de bases y quedo SIN EFECTO. Por lo que les solicito eliminar de todos lados ese borrador y no circularlo más xq no es VALIDO. Muchas Gracias. Fuerte abrazo y mb jornada para todos y !!!”

Garrahan: Milei no asume "derrota política", pero aumentó 60% salarios

Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione

El 95% de los sitios de apuestas dan ganador al musulman Zohran Mamdani en Nueva York

5 millones de hectáreas bajo agua en el centro oeste de PBA

