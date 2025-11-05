Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D

Live Blog Post

A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional por publicitar el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país, la caída de una avioneta en Salta con más de 130 kilos de cocaína desnudó la vulnerabilidad de la zona y el nivel de confianza que las redes narco tienen para penetrar el espacio aéreo. La aeronave, que se estrelló al sur del territorio salteño (paraje San Felipe), no dejó rastros de sus ocupantes que abandonaron el aparato y la valiosa carga con tal de huir de las autoridades y guardarse consigo la procedencia del producto.

El caso, que ya está en manos de la Justicia Federal, generó preocupación no solo en el Gobierno salteño, sino también en las autoridades de Tucumán, por la cercanía del impato. Según las primeras versiones, el avión tenía matricula boliviana y practicó un aterrizaje forzoso a pocos kilómetros de una pista cercana, que habría sido su destino dentro de Argentina.

En lo que respecta al refuerzo de la seguridad en la frontera norte, especialistas del sector advirtieron en los últimos meses que las redes narco han logrado "correr" las rutas de ingreso de la droga para no ser captados por los despliegues ordenados tanto por el Ministerio de Seguridad (Operativo Güemes), como así también por el del Ministerio de Defensa (Operativo Roca).

