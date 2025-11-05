Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D

5 DE NOVIEMBRE DE 2025. Empieza el "tira y afloje" entre las provincias y la Casa Rosada de cara a las reformas que el oficialismo plantea para las extraordinarias del 10 de diciembre en el Congreso. Con la nueva configuración de bancas, los gobernadores entablarán conversaciones con el nuevo equipo político que intentará lograr la suma de apoyos para empujar los cambios legislativos en torno al régimen laboral, el Presupuesto 2026 y otros proyectos clave en la búsqueda de resultados concretos.
Patricia Bullirch se encargará de las inudaciones rurales en PBA
Las fuerzas de seguridad van a brindar asistencia a los afectados por las inundaciones rurales en el noroeste del PBA. Con varios meses de reclamos y más de 900.000 hectáreas bajo el agua, el Gobierno nacionale extendería finalmente la ayuda para los productores y habitantes en medio de una semana donde se prevén más precipitaciones.
"En principio vamos a desplegar desde Vialidad Nacional máquinas para despejar caminos. Desde el Ministerio de Defensa vamos a desplegar maquinaria del Compañía de Ingenieros para la limipieza de drenajes y alcantarillas", anticipó la funcionaria. Además, el Gobierno nacional extendería excenciones impositivas, al mismo tiempo que el Gobierno de GBA lo hará con gravámenes provinciales.
