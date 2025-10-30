Luis Petri estira el Operativo Roca a la frontera con Brasil por temor narco

En ese sentido, los principales cuestionamientos estuvieron referidos hacia el blindaje legal del personal de las Fuerzas Armadas apostados a controles vehiculares en las fronteras, como así también en operativos antinarcóticos. Según altos mandos, el Gobierno nacional avanzó en la afección con esas tareas sin contemplar posibles consecuencias legales ni respaldo en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1983704239936565267&partner=&hide_thread=false Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones. A partir de los acontecimientos de Brasil, vamos a mandar equipos de control y vigilancia del @Ejercito_Arg a la frontera. pic.twitter.com/4oPtYc1wrO — Luis Petri (@luispetri) October 30, 2025

Respecto al marco legal, la Resolución 727/2025 fue la que empujó el Operativo Presidente Julio Argentino Roca, siendo el principal respaldo emitido por la Casa Rosada para tal fin. El mismo tiene una duración prevista hasta el 15 de diciembre de este año, con la inclusión de tareas en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

En torno a la legitimidad del despliegue en la frontera misionera con Brasil, Petri aseguró que las Fuerzas Armadas serán afectadas a tareas “legítimas y válidas”.

“En Bernardo de Irigoyen se van a desplegar secciones de vigilancia, apoyo logístico, obtención de información y apoyo aéreo porque van a ir dos helicópteros. También van a ir a Iguazú. Son equipos de control, de obtención de información. Son operaciones de defensa en frontera. Es legítimo y válido”, indicó.

Fuerzas Armadas 2P Las Fuerzas Armadas, a la frontera con Brasil.

Acto de despedida

Por otra parte, el cierre de la gestión de Petri al frente de Defensa se producirá el próximo 5 de diciembre. Ese día, el ministro saliente recibirá el hito central de su gestión: los primeros F-16 incorporados durante el 2024.

La inauguración de ese sistema de armas, que prevé la llegada de 24 unidades desde Dinamarca, estará acompañado por la recepción de los blindados 8x8 Stryker desde Estados Unidos, dos de las compras más importantes de los últimos tiempos para las Fuerzas Armadas.

