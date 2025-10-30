El cuestionado Operativo Roca de Luis Petri se extendería a la frontera con Brasil luego del estallido narco en Río de Janeiro. Así lo adelantó el propio ministro de Defensa y diputado electo por Mendoza, quien aseguró una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en los pasos fronterizos por temor a un desplazamiento de criminales buscados en el país vecino.
Luis Petri estira el Operativo Roca a la frontera con Brasil por temor narco
La órden de Luis Petri sería reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera con Brasil tras el estallido narco en Río de Janeiro.
La maniobra de Petri, una de las últimas de su gestión frente a Defensa, se enmarcaría en la polémica asignación de tareas de policía a efectivos de las fuerzas, que ya habían sido movilizados a la frontera norte, con presencia especial en Salta y Jujuy. El esquema se repetiría ahora hacia el noroeste y el litoral, donde se encuentran los pasos terrestres y acuíferos hacia Brasil.
El ministro saliente se sumó de esa forma a las declaraciones de su par de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria declaró el estado de alerta máxima en los pasos fronterizos, elevando el nivel de control para ciudadanos brasileños que deseen entrar a Argentina.
Tareas polémicas para Luis Petri
Dentro del mundo castrense, la asignación de tareas de vigilancia en fronteras no ha sido un tema bien recibido. Las disposiciones del ministro de Seguridad respecto al Operativo Roca activó un debate sobre la legalidad de las maniobras y a una posible incursión en competencias de seguridad, algo que en un país con la historia de Argentina no reviste buenos antecedentes.
En ese sentido, los principales cuestionamientos estuvieron referidos hacia el blindaje legal del personal de las Fuerzas Armadas apostados a controles vehiculares en las fronteras, como así también en operativos antinarcóticos. Según altos mandos, el Gobierno nacional avanzó en la afección con esas tareas sin contemplar posibles consecuencias legales ni respaldo en el Congreso.
Respecto al marco legal, la Resolución 727/2025 fue la que empujó el Operativo Presidente Julio Argentino Roca, siendo el principal respaldo emitido por la Casa Rosada para tal fin. El mismo tiene una duración prevista hasta el 15 de diciembre de este año, con la inclusión de tareas en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
En torno a la legitimidad del despliegue en la frontera misionera con Brasil, Petri aseguró que las Fuerzas Armadas serán afectadas a tareas “legítimas y válidas”.
“En Bernardo de Irigoyen se van a desplegar secciones de vigilancia, apoyo logístico, obtención de información y apoyo aéreo porque van a ir dos helicópteros. También van a ir a Iguazú. Son equipos de control, de obtención de información. Son operaciones de defensa en frontera. Es legítimo y válido”, indicó.
Acto de despedida
Por otra parte, el cierre de la gestión de Petri al frente de Defensa se producirá el próximo 5 de diciembre. Ese día, el ministro saliente recibirá el hito central de su gestión: los primeros F-16 incorporados durante el 2024.
La inauguración de ese sistema de armas, que prevé la llegada de 24 unidades desde Dinamarca, estará acompañado por la recepción de los blindados 8x8 Stryker desde Estados Unidos, dos de las compras más importantes de los últimos tiempos para las Fuerzas Armadas.
