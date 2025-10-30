Caren Tepp sigue hundiendo al peronismo: Desvió fondos de una ONG para su campaña

Malversación de fondos

Al respecto, María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal, precisó que "Uno de los que financió la candidatura de Caren Tepp es esta ONG que había sido creada con otros fines, para dar ayuda a familias inundadas. Otro de los que aparece es un ex candidato de La Libertad Avanza. Uno puede pensar que son en realidad testaferros, ahora la explicación deberán dársela a la justicia. Por eso la denuncia es por administración fraudulenta".

Sobre esa línea remarcó: "Hay que dar respuesta a esto. Cuando uno se plantea como renovación, se tiene que dar cuenta que se están utilizando las peores herramientas de la vieja política".

"Nuestros apoderados nos recomendaron que no hiciéramos público esto antes de las elecciones del domingo, para que no fuera usada de nuestra parte como una estrategia para sumar votos. Acá hay leyes claras, que se deben cumplir. Son los partidos los que deben financiar las campañas".

Como cierre, la titular del Palacio Vasallo planteó que "Los partidos tienen que transparentas la forma en la que se financian. Es muy llamativo que se destine fondos que debían ser para afectados por una emergencia hídrica, hacia una campaña electoral".

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, dialogó con Radio2 quien detalló que " Esta denuncia se hizo el 23 de octubre, no quisimos hacerlo público antes porque siempre antes de las elecciones hay mucho ruido, mucha interferencia, muchas fake news”.

Repercusiones

A raíz del detonante que estalló luego de los comicios, las redes sociales se manifestaron por lo ocurrido y hay diferentes reacciones:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BaraldiSantiago/status/1983693904429117813&partner=&hide_thread=false Provincias Unidas denunció a Tepp por malversación de fondos. Perfecto. Ahora, estaría bueno que PU detalle la cantidad de dineros públicos gastados en campaña y la pauta bajada a los medios, por ejemplo. — Santiago Baraldi (@BaraldiSantiago) October 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonziver/status/1983650484113306004&partner=&hide_thread=false ¿Cómo es posible que Caren Tepp, la amiga de Grabois, desvíe 22 palos de una ONG que debía asistir a familias inundadas para su propia campaña política? Además de chorearse campos y juntarse al narcodictador Maduro, ¿usa guita de una ONG? pic.twitter.com/fcgnlY8PGL — Gonzalo (@gonziver) October 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/trebuquero/status/1983660365184639025&partner=&hide_thread=false Uhhh, la que quiere que Argentina sea un país del subdesarrollo. Pero parece ve que sus bolsillos no. https://t.co/ltJzbFi3p1 — Esteban Trebucq (@trebuquero) October 29, 2025

Más allá de los tecnicismos judiciales, el trasfondo es moral: una ONG creada para asistir a los más vulnerables habría sido usada para financiar una campaña política. ¿Este es el ejemplo de humildad?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FinanzasArgy/status/1978580052892582033&partner=&hide_thread=false Caren Tepp, la candidata kirchnerista en Santa Fe: "Nosotros no queremos lo que quiere Milei, que es que Argentina sea potencia. Queremos que sea un poquito más humilde". pic.twitter.com/gNOJprfttI — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) October 15, 2025

