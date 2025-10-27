Caren Tepp: "La gente que la está pasando mal necesitaba un alivio y no se logró"

Consultada sobre los factores que influyeron en el porcentaje, Tepp insistió que el modelo de LLA se impuso en la disputa con Provincias Unidas, y que esa división del voto "fue determinante".

image La diputada electa apuntó contra Maximiliano Pullaro y defendió la unidad del peronismo santafesino.

Fuerza Patria busca hacer pie

No obstante, la candidata en el escenario buscó destacar lo logrado. "Desde Fuerza Patria estamos dando pasos para empezar lo que se viene, que es construir una nueva cultura política en Santa Fe", remarcó.

Por su parte, en relación al rol de Agustín Rossi durante la campaña, señaló que el espacio actuó bajo "un esquema de unidad y compromiso asumido en la previa".

Junto a Tepp, el exjefe de Gabinete y la dirigente Alejandrina Borgatta completarán la representación de Fuerza Patria en el Congreso. La fórmula combina experiencia política y militancia territorial, un binomio que el peronismo santafesino busca consolidar como identidad de cara al futuro.

image Pese a no lograr la victoria que esperaban, en el búnker de Fuerza Patria se respiró satisfacción por haber desplazado al oficialismo provincial y consolidar al peronismo santafesino como segunda fuerza.

Los tres legisladores electos coincidieron en que el desafío inmediato será "defender en el Congreso los derechos de los trabajadores, jubilados, mujeres y sectores productivos", y construir desde Santa Fe una oposición firme frente a las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

Como cierre, la dirigente de Ciudad Futura les dejó unas palabras, mezclando convicción y empatía social, a los sectores más golpeados por la crisis económica.

"A todos los que la están pasando mal, les decimos que seguiremos trabajando para revertir ese escenario. Nuestro compromiso es el mismo que en la campaña: estar cerca y acompañar". "A todos los que la están pasando mal, les decimos que seguiremos trabajando para revertir ese escenario. Nuestro compromiso es el mismo que en la campaña: estar cerca y acompañar".

El segundo lugar obtenido por Fuerza Patria deja en claro que el peronismo santafesino —tras años de fragmentación— volvió a encontrar un liderazgo político y territorial. No alcanzó para ganar, pero sí para recuperar presencia, identidad y horizonte.

Más contenidos en Urgente24:

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Esto se pone espeso: Pensando el 27/10, Javier Milei acusa al Congreso de "destituyente"

Javier Milei forzado a apurar el 2.0: Más ruido que nueces...

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos