Lula da Silva se ofreció ante Donald Trump para mediar entre él y Nicolás Maduro

image El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversan durante la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur. REUTERS/Evelyn Hockstein

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, opinó del encuentro ante los periodistas a bordo del Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos.“La reunión fue muy bien. Tuvimos una buena reunión. Veremos qué pasa”, lanzó.

“No sé si va a pasar nada, ya veremos. A ellos les gustaría hacer un trato. Ya veremos, ahora mismo están pagando un arancel del 50%. Pero tuvimos una gran reunión”, apuntó el republicano.

Lula da Silva con Trump, en Indonesia: Incomodidad por Bolsonaro y ofrecimiento de mediación por Nicolás Maduro

En la reunión de cincuenta minutos entre Lula da Silva y Donald Trump, ambos mandatarios ideológicamente contrapuestos retomaron el diálogo y buscaron bajarle el tono a las tensiones diplomáticas y comerciales tras de las sanciones estadounidenses al juez supremo Alexandre Moraes y de la escalada de aranceles en castigo por el proceso penal contra Jair Bolsonaro, el aliado de Washington.

En un momento incómodo, minutos antes de iniciarse formalmente la reunión bilateral, Trump elogió a Bolsonaro frente a Lula. “Siempre me ha gustado. Me siento muy mal por lo que le ha ocurrido”, sentenció el mandatario estadounidense ante el líder brasileño. Sin embargo, cuando le preguntaron si hablaría del expresidente brasileño con Lula, Trump respondió: “No es asunto suyo”.

En otra parte del encuentro al margen de la cumbre en Indonesia, el presidente estadounidense señaló la posibilidad de llegar a un acuerdo con Brasil sobre la reducción de los aranceles que Washington le impuso a sus productos, al mismo tiempo que aseguró que tendrán otra reunión para negociar al respecto. En ese sentido, ambos coincidieron en iniciar un proceso de negociación para reducir los aranceles y para levantar las sanciones a los funcionarios de Justicia brasileños .

Sobre esa cuestión, Lula pidió formalmente a Trump levantar los aranceles y suspender la aplicación de la Ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, su esposa y otros funcionarios brasileños, a los que el gobierno republicano castigó por llevar a cabo un proceso penal contra Bolsonaro, que terminó con la condena a 27 años de prisión de dicho expresidente de Brasil, un aliado de la ultraderecha y de Washington.

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, testigo de la reunión, Lula “reiteró la petición de que suspenda los aranceles impuestos a la exportación brasileña durante el periodo de negociación”. Vieira dijo que el encuentro fue “óptimo” y destacó que Trump “declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”.

En tanto, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula, ofreció a Trump su intermediación en el conflicto que mantiene con Venezuela, en pleno panorama del despliegue militar estadounidense en el Caribe, una operación naval y aérea bajo las directrices del propio republicano, el cual argumenta que todo ello es para desbaratar el flujo de fentanilo hacia Washington ya que —según sus palabras— el gobierno de Nicolás Maduro tiene vínculos con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

“Lula ha planteado el tema y ha dicho que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ha ofrecido a ser un contacto, a ser un interlocutor, como ya lo ha sido anteriormente, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países”, manifestó el canciller brasileño.

