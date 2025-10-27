Líderes del ala de la ultraderecha mundial celebraron la contundente victoria del gobierno de Javier Milei en los comicios legislativos del domingo. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado estadounidense Scott Bessent, los grandes financistas del resultado electoral tras el aporte de Washington de 20 mil millones de dólares en swap para frenar la volatilidad del mercado y la exigencia de respaldo popular, festejaron el triunfo libertario.
TRUMP, NETANYAHU Y ORBÁN
Líderes del mundo celebraron la victoria de LLA / Javier Milei en las elecciones legislativas
Donald Trump, Santiago Abascal de VOX y Viktor Orbán de Hungría felicitaron a Javier Milei por la arrolladora victoria en las elecciones legislativas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le dedicó "las más cálidas felicitaciones".
“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió Donald Trump en sus redes sociales.
La palabras de Donald Trump fueron rápidamente agradecidas por el propio Javier Milei, quien no tardó en responderle a través de un posteo en X. “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, dijo Milei en un tuit.
Al igual que Trump, Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense y figura clave en el swap al Banco Central, celebró que La Libertad Avanza se haya coronado de gloria en los comicios legislativos de este domingo, un resultado que logró teñir de violeta a prácticamente todo el país y que asegurará el tercio de los votos necesarios en el Congreso para llevar adelante las reformas, ya que el partido de Milei obtuvo 13 lugares en el Senado y 64 en Diputados.
Bessent festejó que el mandatario argentino ahora "tiene un mandato renovado para el cambio" y repitió que "Argentina es un aliado vital en América Latina" para Washington.
Del mismo modo, la congresista republicana María Elvira Salazar, aliada MAGA del gobierno de Donald Trump, se mostró en jolgorio en sus redes sociales por el categórico batacazo de LLA en las urnas legislativas del domingo.
A través de un posteo en X, la representante de habla hispana en el Congreso de los Estados Unidos, Salazar, respaldó fuertemente la victoria de Milei en las elecciones legislativas y lo definió como un “líder auténtico”, al mismo tiempo que aseguró que sus políticas son “el verdadero camino hacia la prosperidad”.
“Milei se perfila como el referente moral del hemisferio, el ejemplo de que la democracia y la economía de mercado, libres de socialismo y corrupción, son el verdadero camino hacia la prosperidad y la felicidad”. “¡Felicidades, amigo!“, concluyó.
Santiago Abascal de VOX, Bolsonaro, Benjamín Netanyahu y Viktor Orbán felicitaron a Javier Milei / LLA
El líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal de VOX, calificó la victoria de Milei como "histórica y rotunda", destacando que demuestra "el amplio respaldo del pueblo argentino" a las políticas del presidente argentino frente al "globalismo, la mentira y la izquierda criminal".
Al igual que Abascal, el hijo de Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, compartió en su cuenta oficial de X una imagen con los resultados electorales preliminares de los comicios legislativos en Argentina, en los cuales La Libertad Avanza obtuvo el 40 %. "El partido @LLibertadAvanza del presidente @JMilei afirmó que obtendría el 30% y obtuvo el 40% en las elecciones legislativas de mitad de período. Allí, cada dos años, se celebran elecciones para diputados y senadores. Pasó de 32 diputados a 101 y ¡¡¡De 6 senadores a 20!!!", escribió Flavio Bolsonaro.
En cuanto a los presidentes que celebraron que LLA se haya coronado de gloria en las legislativas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aliado del gobierno de Javier Milei, transmitió "las más cálidas felicitaciones" en su nombre, el de su esposa Sarah y de todo el Estado de Israel por la "extraordinaria victoria".
"Los verdaderos líderes desafían las probabilidades en pos de una gran causa. Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste", sentenció.
En tanto, desde Budapest, el presidente húngaro Viktor Orbán, un amigo leal de Vladímir Putin en la OTAN, se sumó a las felicitaciones con un mensaje en español: "Viva la Libertad".
"Felicitaciones, presidente @JMilei, por su notable victoria. Hungría y Argentina comparten un profundo respeto por la libertad y la soberanía; esperamos continuar nuestra fuerte asociación con un verdadero patriota. ¡Viva la libertad!", escribió Orbán en X.
