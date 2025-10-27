Líderes del mundo celebraron la victoria de LLA / Javier Milei en las elecciones legislativas

Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante

Del mismo modo, la congresista republicana María Elvira Salazar, aliada MAGA del gobierno de Donald Trump, se mostró en jolgorio en sus redes sociales por el categórico batacazo de LLA en las urnas legislativas del domingo.

A través de un posteo en X, la representante de habla hispana en el Congreso de los Estados Unidos, Salazar, respaldó fuertemente la victoria de Milei en las elecciones legislativas y lo definió como un “líder auténtico”, al mismo tiempo que aseguró que sus políticas son “el verdadero camino hacia la prosperidad”.

Una vez más, el presidente Javier Milei demostró que las fuerzas del cielo están con él. Estos 40 puntos de victoria confirman que el pueblo argentino reconoce en él a un líder auténtico Una vez más, el presidente Javier Milei demostró que las fuerzas del cielo están con él. Estos 40 puntos de victoria confirman que el pueblo argentino reconoce en él a un líder auténtico

image

“Milei se perfila como el referente moral del hemisferio, el ejemplo de que la democracia y la economía de mercado, libres de socialismo y corrupción, son el verdadero camino hacia la prosperidad y la felicidad”. “¡Felicidades, amigo!“, concluyó.

Santiago Abascal de VOX, Bolsonaro, Benjamín Netanyahu y Viktor Orbán felicitaron a Javier Milei / LLA

El líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal de VOX, calificó la victoria de Milei como "histórica y rotunda", destacando que demuestra "el amplio respaldo del pueblo argentino" a las políticas del presidente argentino frente al "globalismo, la mentira y la izquierda criminal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1982717452086853930&partner=&hide_thread=false Enhorabuena, querido amigo y Presidente @JMilei por tu victoria histórica y rotunda que demuestra el amplio respaldo del pueblo argentino a tus políticas frente al globalismo, la mentira y la izquierda criminal. https://t.co/KMJUJB6sVB — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 27, 2025

Al igual que Abascal, el hijo de Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, compartió en su cuenta oficial de X una imagen con los resultados electorales preliminares de los comicios legislativos en Argentina, en los cuales La Libertad Avanza obtuvo el 40 %. "El partido @LLibertadAvanza del presidente @JMilei afirmó que obtendría el 30% y obtuvo el 40% en las elecciones legislativas de mitad de período. Allí, cada dos años, se celebran elecciones para diputados y senadores. Pasó de 32 diputados a 101 y ¡¡¡De 6 senadores a 20!!!", escribió Flavio Bolsonaro.

En cuanto a los presidentes que celebraron que LLA se haya coronado de gloria en las legislativas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aliado del gobierno de Javier Milei, transmitió "las más cálidas felicitaciones" en su nombre, el de su esposa Sarah y de todo el Estado de Israel por la "extraordinaria victoria".

image

"Los verdaderos líderes desafían las probabilidades en pos de una gran causa. Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste", sentenció.

En tanto, desde Budapest, el presidente húngaro Viktor Orbán, un amigo leal de Vladímir Putin en la OTAN, se sumó a las felicitaciones con un mensaje en español: "Viva la Libertad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/1982705800977285538&partner=&hide_thread=false Congratulations, President @JMilei, on your remarkable victory! Hungary and Argentina share a deep respect for freedom and sovereignty; we look forward to continuing our strong partnership with a true patriot. Viva la Libertad! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 27, 2025

"Felicitaciones, presidente @JMilei, por su notable victoria. Hungría y Argentina comparten un profundo respeto por la libertad y la soberanía; esperamos continuar nuestra fuerte asociación con un verdadero patriota. ¡Viva la libertad!", escribió Orbán en X.

