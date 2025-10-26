El partido justicialista no logra ganar en PBA elecciones de medio término desde 2005

En 2025, contra todos los pronósticos, otra vez el colorado logró llegar al triunfo y seguramente se rapará la cabeza.

image La sorpresa más grande: Diego Santilli sobre el Partido Justicialista

La hora de la autopsia para el Partido Justicialista

Llegará el tiempo de hacer el análisis de la derrota y se hablará mucho de la falta de un comando unificado en el mayor distrito electoral del país.

Pero, en realidad, lo ocurrido abarca a toda la Argentina.

El miedo a un nuevo caos (ante una derrota del gobierno nacional) volvió conservadores a los sufragantes. El apoyo de Washington a la Casa Rosada en el tramo final también fue decisivo. El miedo a un nuevo caos (ante una derrota del gobierno nacional) volvió conservadores a los sufragantes. El apoyo de Washington a la Casa Rosada en el tramo final también fue decisivo.

Los traspiés del oficialismo, sobre todo el escándalo provocado por los nexos del excandidato libertario José Luis Espert con un acusado de narcotráfico, parecían suficientes para demoler a los violetas.

Una vez más, la gente votó con el bolsillo.

“Es la economía, estúpido” se escuchará y leerá por enésima vez.