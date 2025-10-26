Estupor en Fuerza Patria por provincia de Buenos Aires: "El camino es largo..."

Mucha expectativa pero poco entusiasmo en Fuerza Patria

En un intento por moderar el contraste con los libertarios, salió a hablar del diputado Carlos Castagneto. Sin mucha convicción dijo que estaban recibiendo buena información: "muy feliz porque en PBA vuelve a reafirmar que debe haber un rechazo al gobierno de Milei y los resultados que estamos teniendo en los primeros indicios de los 135 distritos nos dan una expectativa muy importante".