Se consolidaría una gran sorpresa cerca de las 21 hs: que La Libertad Avanza estaría derrotando a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Un batacazo. Silencio en el búnker del kirchnerismo y caras largas. Ante la alegría libertaria, salió a hablar el diputado Carlos Castagneto que dijo: " los resultados que estamos teniendo nos una expectativa muy importante”.
NERVIOSISMO
Estupor en Fuerza Patria por provincia de Buenos Aires: "El camino es largo..."
Silencio y amargura en el búnker de Fuerza Patria. El diputado Carlos Castagneto dio la cara sin mucha convicción y avisó: “El camino es largo”.
Gran contraste entre los búnkers de campaña de LLA y Fuerza Patria en calle San José (CABA), pegado al departamento de Cristina Kirchner. Diego Santilli ya se siente ganador en la provincia de Buenos Aires ante Jorge Taiana. Por eso el 'colorado' está exultante y hay silencio y amargura en el kirchnerismo reunido en cercanías de la residencia de la exvicepresidenta.
Mucha expectativa pero poco entusiasmo en Fuerza Patria
En un intento por moderar el contraste con los libertarios, salió a hablar del diputado Carlos Castagneto. Sin mucha convicción dijo que estaban recibiendo buena información: "muy feliz porque en PBA vuelve a reafirmar que debe haber un rechazo al gobierno de Milei y los resultados que estamos teniendo en los primeros indicios de los 135 distritos nos dan una expectativa muy importante".
" Estamos esperando los resultados definitivos pero estamos muy expectantes y contentos con los informes que tenemos hasta ahora", concluyó su breve contacto scon la prensa sin hacer declaraciones cerca de las 21.
