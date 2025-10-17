Maduro tiembla ante Donald Trump y CIA: "Quieren derrocar mi Gobierno"

"¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?", se preguntó el mandatario antes de referirse al anuncio de Trump sobre la autorización dada a la CIA como un acto "de honestidad macabra".

Todos los golpes de Estado en América Latina, comprobado por los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, fueron derrocados y los presidentes asesinados por la CIA Todos los golpes de Estado en América Latina, comprobado por los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, fueron derrocados y los presidentes asesinados por la CIA

Un día antes, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, número dos de Maduro, aseguró que Estados Unidos no tendría capacidad de victoria si decide invadir a Venezuela."Si el enemigo decide meterse, no es una tarea en la cual pueda tener posibilidades de victoria", manifestó.

Sin embargo, a pesar del discurso belicista, lo cierto es que el Ejército bolivariano solamente cuenta con un arsenal anticuado y tiene fondos insuficientes. Además, sus soldados no están entrenados en las tácticas militares recientes, ni poseen la tecnología de avanzada o drones de última generación, como sí las poseen las tropas estadounidenses.

Desde septiembre, Venezuela mantiene jornadas de adoctrinamiento popular militar en todas las plazas y cuarteles del país (Caribe Soberano 200) mientras Trump persiste con el asedio naval cerca de las costas venezolanas para supuestamente detener el flujo de fentanilo a Washington.

“Levanten la mano si quieren ser esclavos de los gringos”, dijo Maduro hace unos días. “Si quieren la paz, prepárense para ganarla”, lanzó durante la Gran Marcha en Caracas por el Día de la Resistencia Indígena y en defensa de la paz.

Maduro activa adoctrinamiento y despligue militar ante el asedio de Trump

Caracas está en pie de guerra con Estados Unidos desde agosto, ante el descomunal despliegue naval y militar estadounidense que surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, continúan patrullando las aguas internacionales cercanas a Caracas, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido a siete narco-buques.

Estados Unidos tiene en este momento 10 mil soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, pero también posee otro contingente de infantes que navegan ahora mismo en los ocho destructores de guerra y en un submarino, en aguas internacionales del Caribe, al límite de las costas venezolanas. Incluso, según informó este jueves el diario The Washington Post, varios helicópteros de Operaciones Especiales de EE.UU. realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a Venezuela.

Todo esto en medio de las afirmaciones de este miércoles de Donald Trump en las que reveló que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y aseguró que evaluaba realizar ataques terrestres tras el éxito del despliegue naval.

Embed #ÚLTIMAHORA Donald Trump confirma que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y evade responder si podrían eliminar a Maduro https://t.co/ZBxYm93SCD pic.twitter.com/gkUhKgaIb4 — Monitoreamos (@monitoreamos) October 15, 2025

A principios de octubre, dos helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras y de gas, según imágenes analizadas por The Washington Post. Un funcionario estadounidense informó, bajo condición de anonimato, que las aeronaves realizaban vuelos de entrenamiento en la región, y negó que tuvieran relación con una posible operación militar estadounidense en Venezuela.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha duplicado la oferta por la recompensa de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, bajo el supuesto de que es un criminal que obtiene financiamiento del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, bandas narcocriminales involucradas en el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo que se cuela a la jurisdicción estadounidense y que se cobra la vida de 100 mil norteamericanos al año.

Ante este escenario beligerante, el Gobierno de Nicolás Maduro comunicó este miércoles del despliegue de sus tropas, en los estados de Táchira y Amazonas, para tareas de patrullaje y control en los pasos fronterizos con su vecina Colombia. Según el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de Táchira, el general Michell Valladares, 17 mil efectivos fueron desplegados en ese estado. En Amazonas, en tanto, que limita hacia el sur con Brasil, los efectivos se dispersaron en el estado para resguardar "empresas estratégicas" y "servicios básicos". Venezuela también mantiene despliegues en zonas costeras, como Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, estados cercanos a Trinidad y Tobago.

"Si el enemigo decide meterse no es una tarea en la cual pueda tener posibilidades de victoria. Porque quien crea que esta es una situación que se resuelve lanzando dos bombas y ya se rindieron, no nos conocen. No tienen ni la menor idea de qué está hecho el pueblo de Venezuela", manifestó Diosdado Cabello. Durante un acto de juramentación, transmitido por el canal estatal VTV desde el estado costero de La Guaira, advirtió a los "enemigos de la patria" que "cuando vayan a dar un paso sepan que se están enfrentando a un pueblo capaz de comerse vivo a quien sea".

En ese sentido, Caracas ha intensificado su despliegue militar y de seguridad fronteriza luego de las últimas declaraciones de Donald Trump en las que anunció que permitió a la CIA que realizara operaciones en Venezuela.

Donald Trump reveló el miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar acciones encubiertas en Venezuela y dio luz verde para llevar a cabo ataques terrestres. Lo anunció a pocas horas del avistamiento por radar de tres bombarderos estadounidenses B-52H sobrevolando los alrededores de las islas venezolanas Los Roques y La Orchila, donde Caracas posee instalaciones militares, aeronaves similares a las que utilizó para los ataques a las centrales nucleares de Irán.

image Bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevolaron en esta horas en el Caribe, dando vueltas alrededor de Los Roques y La Orchila, donde Venezuela mantiene instalaciones militares. Son los mismos que Trump utilizó para bombardear las centrales nucleares de Irán.

image Pánico total en Miraflores: los bombarderos siguen dando vueltas por las islas venezolanas que albergan las instalaciones militares de Caracas.

La propaganda de Maduro: "Patria bolivariana" contra los "cipayos" de Trump

Según The Wall Street Journal que dialogó con un funcionario estadounidense, el Pentágono ha desplegado en la región del Caribe a las fuerzas de élite de operaciones especiales, incluyendo el sigiloso 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército, los "Night Stalkers".

"La unidad realiza misiones para comandos como los Boinas Verdes, los SEAL de la Armada y la Fuerza Delta, y es famosa por su participación en el ataque que mató a Osama bin Laden(...) Grandes helicópteros de transporte de tropas y de ataque forman parte de la operación, y algunas aeronaves realizan vuelos de entrenamiento a menos de 90 millas de Venezuela, añadió el funcionario", revela la agencia de noticias.

En tanto, el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su maquinaria propagandística contra Washington, al que culpa por todos los males económicos de su gobierno y al que acusa de haber estado detrás de los golpes de Estado en Latinoamérica en los años 70.

Maduro está desplegando una retórica progandística en la que ensalza las hazañas de Bolívar y en la que le dice a los venezolanos que Estados Unidos es un estado “nazi” que pretende apropiarse de los recursos naturales. Al mismo tiempo, continúa con el adoctrinamiento militar en las plazas públicas.

Sobre esa cuestión, recientes imágenes compartidas por los medios de comunicación de Venezuela muestran a milicianos, hombres y mujeres, —a menudo venezolanos mayores y algo regordetes— corriendo carreras de obstáculos, arrastrándose bajo alambres de púas y disparando fusiles, como para exhibir que el pueblo venezolano está dispuesto a dejar su vida por el chavismo, algo que no es así.

En paralelo al adoctrinamiento popular, las fuerzas armadas venezolanas, que según los expertos militares cuentan en teoría con 125.000 soldados, “marchan en formación, con tropas subiendo a vehículos blindados y transportando cajas de municiones. Los aviones de combate rusos del país aparecen en imágenes surcando el cielo”, señala la agencia de noticias norteamericana Wall Street Journal.

Otras lecturas de Urgente24:

Una periodista se quebró al aire tras realizar una denuncia por acoso

La reacción de Gimena Accardi al romance de Nicolás Vázquez: "Me está pasando..."

Flor de la V recibió la peor noticia de parte de El Nueve: "Reemplazada"

La inesperada confesión de Griselda Siciliani que la aleja de Luciano Castro