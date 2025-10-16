La relación de 18 años entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez terminó hace varias semanas cuando los dos salieron a comunicarlo vía redes sociales. Ahora el actor está saliendo con su compañera de obra, Dai Fernández, y su exmujer reaccionó al romance.
¿QUÉ DIJO?
La reacción de Gimena Accardi al romance de Nicolás Vázquez: "Me está pasando..."
Gimena Accardi y Nicolás Vázquez terminaron su relación en medio de polémicas y ahora el actor está en un romance con su compañera de obra, Dai Fernández.
Si bien Nicolás Vázquez parece tener todo bajo control con este incipiente romance, lo cierto es que las redes sociales lo crucificaron por comenzar a salir con Dai Fernández. Es que justamente su compañera en Rocky fue señalada como tercera en discordia cuando él y Gimena anunciaron la separación. Ahora, mágicamente, están saliendo.
Gimena Accardi y el romance de Nicolás Vázquez
El actor habló con los medios y se refirió al vínculo que aún mantiene con su ex, Gimena Accardi: "Seguimos hablando y nos entendemos. Fue importante decirle lo que me está pasando", lanzó Nico Vázquez acerca del momento en el cual le blanqueó a su ex este nuevo romance.
Gime Accardi, por su parte, aún no habló con los medios ni tampoco lo hizo en su programa de streaming. Al margen de este escándalo, la actriz se refugia en la actividad física y prefiere que siga siendo así: "Mi tercer mes en pilates hit sin faltar casi a ninguna clase", soltó en su Instagram.
Nico Vázquez aclaró en Sálvese quien pueda que este romance es "muy reciente" y agregó: "Como de cuatro semanas". El actor sostuvo que "nunca lo vamos a escuchar hablar mal de Gime" como tampoco a ella de él. Por el momento, todo parece tranquilo entre los ex.
