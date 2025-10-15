Wanda Nara finalmente confirmó su romance con Martín Migueles, pero la foto de pareja es solo la punta del iceberg. Detrás de las sonrisas y los corazones, el empresario enfrenta un tema complicado con la Justicia que puede ponerle un tono inesperado a este vínculo que recién empieza a mostrarse públicamente.
AMOR CLANDESTINO
Martín Migueles en la mira de la Justicia mientras Wanda Nara confirma su romance
Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles, pero él enfrenta problemas con la Justicia y vínculos polémicos que complican más que su noviazgo.
Blanqueo público con agenda: Así Wanda Nara maneja el timing
La primera foto oficial de Wanda Nara con Martín Migueles desde Misiones dejó claro que no era tan solo un gesto romántico. La imagen, replicada por Wanda en su cuenta de Instagram y acompañada por dos corazones rojos, fue la señal de que el romance ya no se esconde, aunque ya venía circulando en público por partidos de fútbol, los Premios Martín Fierro y en viajes a Uruguay.
Según contaron en Infama (América TV), la elección del momento no fue casual: coincidió con la aparición de Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez en Estambul, mostrando que Wanda sabe muy bien cómo manejar la exposición. "¡Qué casual todo!", señalaron en el programa.
Pero fuera de los gestos románticos, la foto muestra también la manera en que Wanda controla su vida privada: su imagen de felicidad no es improvisada, sino parte de una estrategia de comunicación muy pensada.
El vínculo entre los dos se fue estableciendo lentamente, con encuentros visibles pero con cuidado de no exponerse demasiado, y ahora parece que la empresaria decidió marcar territorio mediático. Incluso la interacción con su entorno familiar y con Maxi López muestra que todo está medido y en contexto.
El otro lado del noviazgo: los vínculos que complican a Martín Migueles
Detrás de la postal romántica, Martín Migueles enfrenta un escenario complicado con la Justicia. Como reveló Santiago Sposato en Infama, el empresario está citado por el Banco Central debido a su agencia de cambio, lo cual contradice la versión inicial de Wanda sobre él como "profesor" o "personal trainer". Además, la agencia estaría asociada a Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, actualmente preso en Ezeiza desde marzo.
Karina Iavícoli contó que Migueles le alquilaría su casa a Piccirillo y que Wanda lo habría conocido a través de una marca de ropa donde ella fue modelo. Por otro lado, la reacción de Pochi en Puro Show fue contundente: "Digo… ¿necesitás ya meter otro tipo?", cuestionando la rapidez con la que Wanda se involucra públicamente en relaciones, y comparando la situación con el caso judicial de Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi: "¿Se acuerdan que se comparó con Prandi?… Yo le diría que tenga cuidado, porque el ex de Julieta Prandi la llevaba, la traía, la esperaba… todo como Migueles".
Así, el blanqueo de Wanda confirma un romance, pero también muestra cómo cada gesto público está pensado, calculado y conectado a un entramado que no deja nada librado al azar. En la vida de Wanda, el amor y la estrategia van siempre de la mano, y esta situación lo confirma una vez más.
