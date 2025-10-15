Martín Migueles en la mira de la Justicia mientras Wanda Nara confirma su romance

El otro lado del noviazgo: los vínculos que complican a Martín Migueles

Detrás de la postal romántica, Martín Migueles enfrenta un escenario complicado con la Justicia. Como reveló Santiago Sposato en Infama, el empresario está citado por el Banco Central debido a su agencia de cambio, lo cual contradice la versión inicial de Wanda sobre él como "profesor" o "personal trainer". Además, la agencia estaría asociada a Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, actualmente preso en Ezeiza desde marzo.

Karina Iavícoli contó que Migueles le alquilaría su casa a Piccirillo y que Wanda lo habría conocido a través de una marca de ropa donde ella fue modelo. Por otro lado, la reacción de Pochi en Puro Show fue contundente: "Digo… ¿necesitás ya meter otro tipo?", cuestionando la rapidez con la que Wanda se involucra públicamente en relaciones, y comparando la situación con el caso judicial de Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi: "¿Se acuerdan que se comparó con Prandi?… Yo le diría que tenga cuidado, porque el ex de Julieta Prandi la llevaba, la traía, la esperaba… todo como Migueles".

image Migueles enfrenta citaciones del Banco Central por su agencia de cambio y vínculos con Elías Piccirillo, preso en Ezeiza. Los negocios y los riesgos legales de este romance no pasan desapercibidos.

Así, el blanqueo de Wanda confirma un romance, pero también muestra cómo cada gesto público está pensado, calculado y conectado a un entramado que no deja nada librado al azar. En la vida de Wanda, el amor y la estrategia van siempre de la mano, y esta situación lo confirma una vez más.

