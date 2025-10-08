Wanda Nara ha demostrado en reiteradas oportunidades no tener escrúpulos y ser capaz de todo por un minuto de exposición y fama. Tal es así, que fue la propia conductora de Masterchef quien contó orgullosa que ella misma propuso a su ex pareja y padre de sus tres hijos varones para que forme parte del reality de cocina.
TRAS AÑOS DE DENUNCIAS
Maxi López se prestó al morbo de Wanda Nara en Masterchef
Tras años de guerra, traición con su ex amigo Mauro Icardi y denuncias por violencia, Maxi López y Wanda Nara se muestran sin escrúpulos por rating y fama.
Lo sorprendente fue que el ex futbolista y dueño del club de fútbol suizo FC Paradiso se prestara y aceptara formar parte de tal show mediático. El jugador se mostró siempre reticente a los escándalos de Wanda y mantenía una vida enfocada en sus negocios y en su familia, junto a su mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, residiendo en el exterior (Suiza).
Pero parece que el bichito de las cámaras y el reality show de su ex, Wanda Nara, volvió a picarlo. No por nada alguna vez ambos fueron pareja y el se fijó en Wanda tras el famosos escándalo del "calzoncillo" de Maradona.
Como siempre, una vez que las mediáticas se casan con un jugador de fútbol pasan a ser mujeres que se alejan de los medios, dejan el país y los escándalos para ser madres y amas de casa, que acompañan la vida del jugador. Pero este nunca ha sido el caso de Wanda Nara..
En cualquier lugar del exterior que viviera, llamaba la atención para seguir presente en los medios de chimentos de la Argentina. Incluso su primer divorcio fue un verdadero reality show, tras acusar a López de serle infiel y ella vengarse saliendo con su (ahora ex) amigo, Mauro Icardi.
Tras años de guerra con Maxi López, ahora, en guerra con Mauro Icardi, busca lograr que suba el rating del programa "de cocina" aliándose con Maxi López generando el morbo en los televidentes.
Años de guerra y de fuertes chicanas a Maxi López dentro y fuera de la cancha, que continúan al día de hoy con memes por el Día del Amigo y fotos de Wanda, Mauro y él juntos.
El contrato millonario entre López - Nara
Según se filtró, Telefe no habría aceptado pagar la suma millonaria que el ex de Nara pretendía por lo que "con tal de que esté en el programa" la misma Wanda Nara lo llamó para arreglar un acuerdo millonario.
"La diferencia la pongo yo con un sponsor, le dijo y ahí cerraron un contrato millonario de palabra”, según relató el periodista Daniel Fava en A la tarde. Cabe aclarar que en Europa, López dejó a su mujer embarazada de su segundo hijo junto a su hija Elle de un año y medio para poder participar en el programa.
Wanda Nara y Maxi López dispuestos a todo por rating, dinero y venganza contra Mauro Icardi
Y una vez más, la banalización de la violencia. Cabe recordar que allá por 2016, Nara hizo denuncias contra López por violencia de género y contra sus hijos, pero todo parece haber quedado en el olvido por un minuto de rating.
Actualmente, ambos se muestran como piel y uña. Juegan con humor en redes, intercambian mensajes "buena onda" y se muestran hasta cómplices. Nara busca calentar la previa chicaneándolo: "Si pierde, no sé qué le puedo sacar; los chicos y la casa ya los tengo”.
"Está muy picante él conmigo", aseguró Wanda en una entrevista. Y no dejan de dar que hablar con posteos de ambos en redes, mostrando chats entre ambos: "La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensa que cada plato es una final".
"No te presentaste en la reunión, debes una cena", posteó López en su Instagram junto a una foto de Nara recostada boca abajo en un sillón.
¿Apagón a Telefe por Wanda Nara?
Algunas actitudes de la conductora no dejan de dar que hablar, y si bien se mantiene en el ojo de la tormenta y en boca de todos, no caerían nada bien en el público. El maní como protagonista de una promoción de Masterchef, haciendo referencia al miembro de Mauro Icardi tras un video que se filtró, hizo que las redes estallaran contra Nara.
"Fue tanto el odio que tuvo que bajar su propio posteo. Lo peor del caso es que la ligaron los jurados, ayer veía un montón de gente puteando a Betular, a Martitegui y a Donato por prestarse al chiste que tiene que ver con el cuerpo de Icardi y toda la especulación sobre el miembro de él", contó la periodista.
Habrá que ver si el rating los acompaña, ya que están quienes en redes fomentan un"apagón" a Masterchef por Wanda Nara que estrenará el próximo martes 14 de octubre.
Más contenido en Urgente24:
Aeropuerto de Ezeiza: Atentos por cambios en Migraciones
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
NI LOBOS, NI CHASCOMÚS: La laguna que pocos conocen para disfrutar un finde largo
Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note
La miniserie de 10 episodios que deja en vergüenza a todas las demás