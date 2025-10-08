Maxi López se prestó al morbo de Wanda Nara en Masterchef

image

Tras años de guerra con Maxi López, ahora, en guerra con Mauro Icardi, busca lograr que suba el rating del programa "de cocina" aliándose con Maxi López generando el morbo en los televidentes.

Años de guerra y de fuertes chicanas a Maxi López dentro y fuera de la cancha, que continúan al día de hoy con memes por el Día del Amigo y fotos de Wanda, Mauro y él juntos.

El contrato millonario entre López - Nara

Según se filtró, Telefe no habría aceptado pagar la suma millonaria que el ex de Nara pretendía por lo que "con tal de que esté en el programa" la misma Wanda Nara lo llamó para arreglar un acuerdo millonario.

"La diferencia la pongo yo con un sponsor, le dijo y ahí cerraron un contrato millonario de palabra”, según relató el periodista Daniel Fava en A la tarde. Cabe aclarar que en Europa, López dejó a su mujer embarazada de su segundo hijo junto a su hija Elle de un año y medio para poder participar en el programa.

Wanda Nara y Maxi López dispuestos a todo por rating, dinero y venganza contra Mauro Icardi

Y una vez más, la banalización de la violencia. Cabe recordar que allá por 2016, Nara hizo denuncias contra López por violencia de género y contra sus hijos, pero todo parece haber quedado en el olvido por un minuto de rating.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chismeteandoo/status/1958564965834436986&partner=&hide_thread=false Que no quede en el olvido que la denuncia EXACTA que Wanda Nara le hizo en el pasado a Maxi Lopez, se la hizo a Mauro Icardi, no le cambió absolutamente nada!! Ella tiene muchos antecedentes por ser una denunciadora compulsiva, por mentir y por jugar siempre con la justicia pic.twitter.com/lZTLpKbX7H — (@Chismeteandoo) August 21, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Primista1/status/1894661324451254549&partner=&hide_thread=false 15 Jun, 2016

Wanda Nara denunció que Maxi López intentó secuestrar a sus hijos y que los golpeó



Otra vez esta mujer además de impedir el vínculo de sus hijos con sus padres, los denuncia por violencia.

Y la justicia? El tribunal de familia le da entidad a lo que dice esta mujer? https://t.co/85xErspS07 pic.twitter.com/SE0VJtnEYI — Lulú (@Primista1) February 26, 2025

Actualmente, ambos se muestran como piel y uña. Juegan con humor en redes, intercambian mensajes "buena onda" y se muestran hasta cómplices. Nara busca calentar la previa chicaneándolo: "Si pierde, no sé qué le puedo sacar; los chicos y la casa ya los tengo”.

"Está muy picante él conmigo", aseguró Wanda en una entrevista. Y no dejan de dar que hablar con posteos de ambos en redes, mostrando chats entre ambos: "La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensa que cada plato es una final".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frambuesafria/status/1964398896982995385&partner=&hide_thread=false Maxi López contándole a Wanda Nara que está haciendo pan casero y ella diciéndole que si gana Masterchef le devuelve el Rolex pic.twitter.com/nIkNcjF2nX — Samira (@frambuesafria) September 6, 2025

"No te presentaste en la reunión, debes una cena", posteó López en su Instagram junto a una foto de Nara recostada boca abajo en un sillón.

image

¿Apagón a Telefe por Wanda Nara?

Algunas actitudes de la conductora no dejan de dar que hablar, y si bien se mantiene en el ojo de la tormenta y en boca de todos, no caerían nada bien en el público. El maní como protagonista de una promoción de Masterchef, haciendo referencia al miembro de Mauro Icardi tras un video que se filtró, hizo que las redes estallaran contra Nara.

"Fue tanto el odio que tuvo que bajar su propio posteo. Lo peor del caso es que la ligaron los jurados, ayer veía un montón de gente puteando a Betular, a Martitegui y a Donato por prestarse al chiste que tiene que ver con el cuerpo de Icardi y toda la especulación sobre el miembro de él", contó la periodista.

Habrá que ver si el rating los acompaña, ya que están quienes en redes fomentan un"apagón" a Masterchef por Wanda Nara que estrenará el próximo martes 14 de octubre.

