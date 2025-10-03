No es la laguna de Lobos ni tampoco la de Chascomús, que suelen ser las más populares elegidas por el turismo por encontrarse a muy pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, queda un poco más alejada, pero es un destino que al ser poco conocido no se encuentra repleto de gente.
NI LOBOS, NI CHASCOMÚS
La laguna que pocos conocen para disfrutar un finde largo
Hay un destino cerca de Buenos Aires que pocos conocen con una laguna y vistas increíbles al aire libre y hasta se puede andar a caballo.
Este destino es un paraíso rodeado de sierras frente al agua cristalina que es ideal para relajarse. Muchos aprovechan para realizar cabalgatas, navegación o simplemente disfrutar del solcito al aire libre.
Cómo llegar a esta laguna paradisíaca que pocos conocen
Potrero de Garay se encuentra frente al Lago Los Molinos y los ríos San Pedro, los Espinillos y Rio del Medio. Está ubicado en Córdoba aunque no es de los sitios más frecuentados por el turismo, ya que está "escondido" cerca de General Belgrano y Calamuchita.
Se pueden practicar actividades como la pesca deportiva, andar en kayak o realizar cabalgatas ahí mismo (grandes y chicos), con el entorno natural de fondo que enriquece la experiencia.
También hay restaurantes o parrillas cerca, con buenos precios y platos muy tentadores. Al igual que hospedajes, cabañas y hoteles frente a las sierras y el lago, como los departamentos Puerto del Águila, un conjunto de aparts sobre el lago.
Para llegar se debe acceder por la Ruta Provincial 5 hasta Villa Ciudad de América, desde donde se deben recorrer 6 kilómetros por la ruta S495, y termina sobre la ruta S271.
Más contenido en Urgente24:
Una ganga: Cines de los shoppings con entradas a $4.000
Finde en AMBA: Milanesas de bodegón a $8.000 y meriendas por $3.500
La miniserie de 8 episodios que te atrapa y no te deja respirar
La nueva miniserie de 8 episodios donde poder y traición dominan todo
La explosiva miniserie de 10 episodios que no es otra aventura espacial