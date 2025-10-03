La laguna que pocos conocen para disfrutar un finde largo

También hay restaurantes o parrillas cerca, con buenos precios y platos muy tentadores. Al igual que hospedajes, cabañas y hoteles frente a las sierras y el lago, como los departamentos Puerto del Águila, un conjunto de aparts sobre el lago.

Para llegar se debe acceder por la Ruta Provincial 5 hasta Villa Ciudad de América, desde donde se deben recorrer 6 kilómetros por la ruta S495, y termina sobre la ruta S271.

