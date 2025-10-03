Agonía de José Luis Espert: Javier Milei espera el rescate de Citrone & Bessent

La única táctica posible para salir del bombardeo era un ataque directo. Santiago Caputo es más 'pichi' que Sergio Neiffert en estas cuestiones. Pero es raro que Tomás Vidal haya olvidado aquellos días de Raúl Moneta intentando sobrevivir. Lo que se esperaba de José Luis Espert era que saliera 'a sangre y fuego' pero decidió dar explicaciones cuando ya son inútiles porque
Javier Milei arriba a territorio clave en medio de turbulencias (y Romina Diez)
Fuerte lo que comenta el medio santafesino, Sin Mordaza:
Después de las idas y vueltas, se confirmó que Javier Milei estará presente en Santa Fe capital. Será mañana al mediodía en la peatonal. La información que circula es que no querían en la peatonal, pero él insistió. A su vez, que hubo desencuentros entre los servicios que iban a cuidarlo, porque se sso otro servicio de inteligencia, que tiene que ver con al comunidad israelí. De todas maneras, debe tener alguna garantía de seguridad de parte de las fuerzas provinciales.
La ubicación es en Mendoza y San Martín. El peor lugar para arrancar. Pero los servicios de inteligencia siempre se encubren como civiles. Se mezclan entre la gente. Ese es el primer anillo que tienen.
A su vez, se sospecha que para en el Hotel Tower y no en Los Silos, donde estaría más cubierto. De todas maneras, nada está confirmado en ese sentido. Él tiene hoy un encuentro con Macri en Olivos.
El dato que resalta es que los integrantes de La Libertad Avanza no tenían idea de cuál era la decisión de su referente. Se enteraron por los medios, como el común de la población. En la convocatoria, se lo ve a Javier Milei y a Agustín Pellegrini, el candidato. Quien falta, notablemente, es Romina Diez.
Últimamente ha desaparecido de los carteles. Increíblemente falta su presencia, que ella quería imponer en la campaña pero ahora no está. ¿Esto es una prohibición? ¿La quieren limpiar?
