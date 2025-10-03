urgente24
Agonía de José Luis Espert: Javier Milei espera el rescate de Citrone & Bessent

José Luis Espert convertido en blanco opositor a Javier Milei.

José Luis Espert convertido en blanco opositor a Javier Milei.

José Luis Espert convertido en blanco opositor a Javier Milei.

José Luis Espert convertido en blanco opositor a Javier Milei.

Los problemas de José Luis Espert no son nuevos pero Javier Milei subestimó a todos. Ahora pretende que Scott Bessent compre bonos y restablezca la calma.

3 de octubre de 2025 - 09:28

La única táctica posible para salir del bombardeo era un ataque directo. Santiago Caputo es más 'pichi' que Sergio Neiffert en estas cuestiones. Pero es raro que Tomás Vidal haya olvidado aquellos días de Raúl Moneta intentando sobrevivir. Lo que se esperaba de José Luis Espert era que saliera 'a sangre y fuego' pero decidió dar explicaciones cuando ya son inútiles porque

  • se desdijo en varias oportunidades,
  • siempre fue detrás de los acontecimientos, y
  • él se convirtió en lo que los opositores a Javier Milei consideran el 'talón de Aquiles' neolibertario.

El Presidente considera que entregar a Espert es aceptar una derrota. Lo mismo opina de la libertación de la cotización cambiaria. Es ego puro, no raciocinio. Más allá de la opinión de Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, 2 ex peronistas que utilizan la dudosa ética del PRO para intentar ganar espacios en la crisis de La Libertad Avanza, resulta que no salir del encierro

  • revela debilidad,
  • provoca desconcierto en los propios y
  • resulta una agonía cuando faltan 23 días para un comicio que Javier Milei considera importante.

Hay un error anterior a todo esto pero que ahora es presente y futuro: Milei conocía el 'efecto arrastre' de José Luis Espert pero subestimó a sus opositores. No fue intuición sino capricho, y su permanencia en 'la burbuja' que le llevó a prometerle a Donald Trump y Scott Bessent "un mapa pintado de color violeta el 26/10", dibujo imposible que suceda. Mencionen cuántas provincias gana con certeza La Libertad Avanza, cargada de candidatos 'berretas' elegidos por Karina Milei. 'El Jefe,' asesorada por los Menem, cometió el error de apelar a la marca LLA + el logo del águila + el color en la boleta cuando ese marketing era válido para la boleta 'sábana' pero no sirve para la Boleta Única de Papel.

Hoy día, el Presidente debería trabajar jornada completa en los escenarios posibles para el 27/10 pero se afana en defender el 26/10, que está 'jugado'. Solo así se explica su tosudez con Espert y la creencia de que un viaje a USA calmará a los compradores de dólares... si el millonario Rob Citrone convenciera una vez más a Scott Bessent...

Bienvenidos al VIVO de Urgente24, producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Javier Milei arriba a territorio clave en medio de turbulencias (y Romina Diez)

Fuerte lo que comenta el medio santafesino, Sin Mordaza:

Después de las idas y vueltas, se confirmó que Javier Milei estará presente en Santa Fe capital. Será mañana al mediodía en la peatonal. La información que circula es que no querían en la peatonal, pero él insistió. A su vez, que hubo desencuentros entre los servicios que iban a cuidarlo, porque se sso otro servicio de inteligencia, que tiene que ver con al comunidad israelí. De todas maneras, debe tener alguna garantía de seguridad de parte de las fuerzas provinciales.

La ubicación es en Mendoza y San Martín. El peor lugar para arrancar. Pero los servicios de inteligencia siempre se encubren como civiles. Se mezclan entre la gente. Ese es el primer anillo que tienen.

A su vez, se sospecha que para en el Hotel Tower y no en Los Silos, donde estaría más cubierto. De todas maneras, nada está confirmado en ese sentido. Él tiene hoy un encuentro con Macri en Olivos.

El dato que resalta es que los integrantes de La Libertad Avanza no tenían idea de cuál era la decisión de su referente. Se enteraron por los medios, como el común de la población. En la convocatoria, se lo ve a Javier Milei y a Agustín Pellegrini, el candidato. Quien falta, notablemente, es Romina Diez.

Últimamente ha desaparecido de los carteles. Increíblemente falta su presencia, que ella quería imponer en la campaña pero ahora no está. ¿Esto es una prohibición? ¿La quieren limpiar?

'Toto' Caputo anunció cuándo será la apertura de sobres para la concesión de rutas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1974122101834490322

Es oficial: El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria para Entre Ríos

Bichos de Campo:

"(...) Por pedido de la provincia, el gobierno declaró la emergencia agropecuaria para explotaciones de nuez pecán, soja, horticultura y cítricos en Entre Ríos, permitiendo a los productores de las zonas afectadas acceder a los beneficios económicos que se instrumentan para estos casos.

En el caso de los establecimientos de citrus en Federación y Concordia, la medida llega como resultado de las heladas que cayeron entre el 30 de junio y el 4 de julio. Mediante la resolución 1502/2025 del ministerio de Economía, el gobierno nacional adhirió al decreto provincial dictado semanas atrás y reconoció allí la necesidad de una ayuda a los productores.

Por su parte, el granizo complicó a las explotaciones sojeras de Rincón de Nogoyá, a las hortícolas y de nuez pecán ubicadas en el distrito Primero del departamento de Colón. La resolución 1503/2025 de esa misma cartera también dictaminó la emergencia agropecuaria para esas actividades.

En cada uno de los casos, las fechas varían de acuerdo a los ciclos productivos. Para las explotaciones de citrus, la resolución reconoce la emergencia desde el 4 de julio de 2025 hasta el 15 de julio de 2026. Para la soja y la actividad hortícola, en cambio, se establece desde el 1 de marzo hasta el 30 de agosto de este año. En el caso de la nuez pecán, la medida rige hasta el 28 de febrero del 2026 (...)".

Retenciones cero: El campo se hartó de Javier Milei y llama a un "tractorazo"

Un grupo de productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, impulsados por el intendente peronista de Castelli, Francisco Echarren, realizará este sábado un “tractorazo” para protestar contra el fin de las retenciones cero a los granos. La movilización, autoconvocada bajo la consigna "Somos productores, no esclavos del saqueo", está programada para las 11 de la mañana en distritos como San Andrés de Giles, Chacabuco, Pigüé y Olavarría, en el cruce de las rutas 226 y 51.

Los productores denuncian una “estafa” por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, y las cerealeras, en un contexto marcado por las inundaciones, el deterioro de los caminos rurales y la falta de obra pública. La consigna de la protesta incluye un fuerte mensaje: Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada”.

image
Manuel Adorni volvió a respaldar a José Luis Espert

En medio del escándalo que envuelve al diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert por su presunto vínculo con el empresario acusado por narcotráfico Federico "Fred" Machado, Manuel Adorni reiteró este viernes el apoyo oficial al también candidato oficialista para renovar su banca en octubre: "No se puede acusar de corrupción en el ámbito privado".

Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial sostuvo que "la corrupción existe en tanto y en cuanto se hayan malversado fondos públicos o que las arcas públicas se hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario".

"No se me puede acusar de corrupción en mi ámbito privado", consideró el funcionario, aunque aclaró que eso "no exime seguramente de dar la explicación", tal como le solicitaron al legislador otros miembros del Gobierno.

El impacto del dólar: Automotrices ajustan hasta un 6% los precios de los 0km

La escalada de precios de los autos 0km en Argentina no da tregua. Octubre comenzó con aumentos que van del 2% al 6% según marca y modelo, reflejando la fuerte influencia de la volatilidad del dólar, los costos de producción y la dinámica del mercado interno. Aunque el feriado cambiario del 10 de octubre traerá tres días sin actividad financiera, la tendencia alcista de los precios ya está firme y el respiro será solo temporal.

Stellantis (Fiat, Peugeot y Citroën) aplicó un aumento promedio del 2,8%, con subas que varían según modelo: Fiat Cronos y Pulse entre 2% y 3,9%, Peugeot Partner +8%, Citroën Berlingo +8% y Jumpy HDI 120 +8,5%.

Toyota ajustó toda su gama con un incremento promedio del 5,2%: Hilux +4%, Corolla y SW4 nacional +5%, Yaris y Corolla Cross +6%.

Ford definió aumentos mixtos que van del 1,3% al 5%, mientras que General Motors (Chevrolet) aplicó el mayor incremento promedio del mes, con 6,1%. Mercedes-Benz, en cambio, mantiene sus precios sin cambios.

Las subas responden a varios factores estructurales: la inestabilidad del dólar encarece importaciones y afecta las cuotas de planes de ahorro; los costos internos —insumos, logística y salarios— presionan los precios hacia arriba; y la dinámica de oferta y demanda mantiene firmes los valores de los autos de gama media y alta, mientras los modelos más accesibles ven caer sus ventas.

El feriado cambiario puede darle un respiro momentáneo a las concesionarias y compradores, pero el alza de precios no se detiene. Cada nuevo mes trae ajustes que buscan compensar la volatilidad del mercado y proteger la rentabilidad de las terminales, dejando claro que en Argentina, comprar un auto 0km sigue siendo un desafío creciente para el bolsillo de los consumidores.

Crecen los casos de hidatidosis en el país, una enfermedad silenciosa

Si sos de los que suele besar a los perros en la boca, quizás sea momento de pensarlo dos veces. En la Argentina crecen los casos de equinococosis quística, una enfermedad parasitaria endémica que puede transmitirse a través del contacto con mascotas infectadas, principalmente por la saliva o el pelaje cuando los animales no están desparasitados.

El patógeno es un parásito que se aloja en el intestino de los perros, sin afectarlos, pero que elimina huevos a través de las heces. En zonas rurales, el ciclo de contagio se retroalimenta cuando el ganado se infecta y los perros son alimentados con sus vísceras. De esta manera, se establece un círculo vicioso difícil de cortar.

La hidatidosis puede pasar años sin manifestar síntomas, hasta que los quistes generados por el parásito crecen o se rompen, ejerciendo presión sobre órganos vitales. Los datos oficiales muestran que entre 2019 y 2023 se registraron en promedio 470 casos anuales, pero en el último año informado el número trepó a 643. En situaciones graves, la infección puede ser mortal.

Adiós a Vera Jarach, símbolo de Madres de Plaza de Mayo: La emotiva despedida de CFK

Murió Vera Jarach, la Madre de Plaza de Mayo que escapó al fascismo en Italia, y que al llegar a la Argentina sufrió la desaparición de su hija Franca durante la dictadura cívico-militar.

La triste noticia fue comunicada por la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida. Su nombre quedó ligado para siempre a la defensa de los derechos humanos en la Argentina, y su historia personal condensó las tragedias y resistencias del siglo XX.

"Las Madres tenemos el dolor de comunicar que acaba de fallecer nuestra amada compañera Vera Jarach. Nuestro corazón no nos da fuerza para detallar ahora lo que fue su vida cargada de valores y con firme compromiso de trabajar la mejor Memoria, y a través de ella, procurar Verdad y Justicia para con su preciosa hija Franca, hija de todas nosotras", escribieron las Madres.

Al respecto, la expresidenta, Cristina Kirchner, la despidió en sus redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1974118760848973985
Javier Milei y Mauricio Macri volverán a verse las caras

Con las elecciones legislativas del 26 de octubre a la vuelta de la esquina, y en un intento de profundizar la recomposición de la relación para asegurar la gobernabilidad, Javier Milei recibirá este viernes a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Se tratará del segundo encuentro tras el concretado el pasado domingo.

La cita, de la cual también participará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aún no tiene hora confirmada, aunque se espera que no se inicie tarde debido al viaje que emprenderá a Entre Ríos y Santa Fe el número uno del Ejecutivo el próximo sábado, con motivo de la presentación de su nuevo libro.

El encuentro tendrá como objetivo continuar remediando el vínculo entre ambos, que estuvo quebrado por más de un año ante la tensión creciente entre La Libertad Avanza y el PRO, que tuvo su punto más álgido en la previa a los comicios porteños de mayo pasado.

Donald Trump amenaza a Hamás con "un infierno nunca antes visto"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a Hamás con "un infierno como nunca antes se ha visto", de no alcanzarse su acuerdo de paz para el conflicto en la Franja de Gaza.

"Sabemos dónde están y quiénes son, y serán perseguidos y asesinados", escribió el mandatario estadounidense en su cuenta en Truth Social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/1974117436397060323
Venta ilegal de fentanilo en Rosario: Imputan a enfermero del PAMI

El enfermero del Policlínico Pami II de Rosario detenido por robar y vender medicamentos de uso hospitalario, entre ellos ampollas de fentanilo, es imputado este viernes en los Tribunales Federales de la ciudad.

Se trata de LEB, empleado del Pami desde 2014, acusado de sustraer drogas anestésicas y fármacos de altísimo riesgo sanitario de la farmacia del policlínico, para luego comercializarlos de manera ilegal.

Entre los elementos secuestrados en allanamientos realizados esta semana figuran ampollas de fentanilo, bromuro de vecuronio y otros productos de uso exclusivo hospitalario, además de marihuana y documentación con registros de movimientos de stock.

Bonos argentinos: Tras buena apertura, comenzaron a bajar

Luego de que los bonos arrancaron con subas del 1% esperando el salvataje del Tesoro estadounidense, ahora comenzaron a bajar:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1974106099717714188

@MarianTokimoto: Los bonos ya son adictos a los tweets de Bessent. Si no les das, les agarrá abstinencia.

@AniC92890078: Y si organizamos una partuza con Bessent?

@gunter_gresch: Es que Bessent no labura hoy por el shut down…

@martinvegamerca: Como será todo un desastre que dependen de un posteo toda una economía. Es re loco.

Luego del revés al Gobierno, Manuel Adorni anunció un plan de obras en el Garrahan

Luego del revés al Gobierno sobre el veto de Javier Milei, el vocero presidencial anuncia un plan de obras en el Hospital Garrahan.

"Se van a invertir 30 mil millones de pesos en obras para el Garrahan", comunicó.

"Mejor que prometer es realizar", sostuvo y agregó que "Todo se va a financiar con dinero del centro médico".

Embed - Conferencia de prensa | 03.10.25

Fórmula 1: Finalizaron las prácticas del viernes (Franco Colapinto culminó en el P19)

Franco Colapinto finalizó en la 19ª posición con un total de 20 vueltas, intercalando entre neumáticos medios y blandos.

El argentino culminó a 2s425 de Oscar Piastri (McLaren) y a 6 décimas de Pierre Gasly que culminó 16°.

La próxima actividad será la Práctica 3, a partir de las 06:30 del sábado y la clasificación a las 10, para cerrar el domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormulaArgOK/status/1974113600110498066
Internacionales: Israel interceptó el último barco de la Flotilla de Gaza, la Iglesia anglicana nombró a una arzobispa y desde Hungría Orbán advirtió que "no quiere morir por Ucrania"

El último barco que navegaba de la Flotilla Global Sumud, con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza Gaza, fue interceptado este viernes por la Armada de Israel, a unas 42,5 millas náuticas (79 km) de Gaza.

En un comunicado, los organizadores de la Flotilla declararon que las fuerzas navales israelíes "interceptaron ilegalmente nuestros 42 barcos, cada uno con ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el asedio ilegal de Israel a Gaza".

Embed

En paralelo, en Reino Unido, la Iglesia Anglicana nombra este viernes a una mujer como Arzobispa de Canterbury, la primera en ocupar el cargo de 1.400 años de antigüedad. Se trata de Sarah Mullally.

image

Desde Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ha declarado que su país no apoya la adhesión de Ucrania al bloque europeo porque no quiere entrar en guerra con Rusia.

Si aceptamos a Ucrania, estamos en guerra con Rusia. No queremos morir por Ucrania Si aceptamos a Ucrania, estamos en guerra con Rusia. No queremos morir por Ucrania

image
Volvamos a José Luis Espert: Recibió más de un pago

Abierto los interrogantes sobre el vínculo de José Luis Espert y Fred Machado. Interesante lo que plantea Alejandro "Topo" Rodríguez:

El candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, aseguró que cobró 200.000 dólares de una empresa vinculada a Fred Machado. También dio a entender que hubo distintos "trabajos" por los que cobró y que -en consecuencia- recibió otros pagos, pero no aclaró más al respecto.

El candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires confesó que Fred Machado, a través de una empresa vinculada a él, lo contrató para recibir asesoramiento sobre distintos proyectos pero, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de una compañía.

La empresa en cuestión, "Minas del Pueblo de Guatemala", le pagó a Espert un adelanto de 200.000 dólares, que fueron depositados en una cuenta bancaria que el actual candidato libertario tiene en Estados Unidos.

Espert se había comprometido a viajar a Guatemala para conocer la empresa y hacer su trabajo, pero la pandemia del COVID-19 frustró su viaje. Así, se interrumpió definitivamente la relación entre Espert y la empresa que ya lo había contratado y le había pagado el adelanto. Espert se quedó con los 200.000 dólares porque consideró que él ya había hecho "trabajos preparatorios o de investigación propia".

Dado que Espert se refirió a "los pagos que se me hicieron" y "los trabajos por los que cobré", queda abierta la curiosidad para saber cuántos pagos recibió y por qué montos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TOPOarg/status/1974097445568327791
¿Del peronismo a Provincias Unidas?: Omar Perotti se mostró con Maxi Pullaro

Omar Perotti reapareció en un marco político inesperado: compartió acto con el gobernador Maximiliano Pullaro en el norte provincial. Fue en la inauguración de un tramo de la ruta provincial Nº 3, que conecta Las Golondrinas, Los Tábanos, Cañada Ombú y Los Amores.

El exmandatario había quedado corrido de la campaña nacional luego de que su espacio no lograra ubicar a Roberto Mirabella en un lugar expectante de la lista de Fuerza Patria. Desde entonces cultivó un bajo perfil, alejado de las internas partidarias.

Sin embargo, su reaparición pública lo ubicó junto al gobernador radical y a la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien encabeza la lista de Provincias Unidas, el frente de gobernadores que busca proyectarse a nivel nacional desde la unión de distintos signos políticos. También estuvo el diputado Pablo Farías, segundo en esa nómina.

image
La imagen que lo confirma.

La imagen que lo confirma.

"Suele caer en saco roto": La titular del PRO de Santa Fe se refirió al encuentro de Macri con Milei

La candidata a diputada nacional por Provincias Unidas y titular del PRO de Santa Fe, Gisela Scaglia, se refirió a la cita que tiene este viernes el líder de su partido Mauricio Macri con Javier Milei. Consideró positivo que se abra el diálogo pero deslizó que el intento del exmandatario suele caer en saco roto. Además, criticó fuertemente al Gobierno y consideró que el Presidente debe separar a su hermana Karina de la administración nacional y que José Luis Espert no debe ser candidato para octubre.

Consultada sobre la reunión prevista hoy entre Macri y el Presidente tras meses de tensión y distancias, manifestó: "Macri es Macri y siempre ha tenido un espíritu de cooperación pero también en Provincias Unidas también está Nacho Torres que es otra cosa", sostuvo.

"No creo que vaya en representación de un partido sino que es una persona que toda la vida y durante estos dos años ha intentado aportar cordura. Nunca tuvo suerte. Mauricio sigue insistiendo contra un tapial, ojalá lo escuchen", expresó y rescató que "lo valioso es que reciban gente que gestionó y escuchen lo que pasa".

Triple crimen con sello narco: Viernes clave (¿qué esconden los celulares?)

En el marco de un día clave en la causa por el triple crimen con sello narco en el partido bonaerense de Florencio Varela, la mano derecha de "Pequeño J", Matías Ozorio, declara este viernes ante el fiscal, horas después de su llegada a la Argentina tras ser expulsado de Perú. Además, se abren los teléfonos de los implicados en el caso que investiga los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El que es considerado el secuaz del presunto autor intelectual de la masacre arribó al país el jueves por la noche y quedó alojado en la Jefatura Departamental La Matanza, mientras que después de las 10 será indagado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de ese distrito, Adrián Arribas.

En ese sentido, al igual que ocurrió con otras testimoniales, se desplegó un gran operativo en la zona del Polo Judicial de San Justo y se estima que el tránsito será interrumpido cuando se presente el joven de 28 años.

Buena apertura de bonos argentinos: Bessent & Citrone

Los bonos arrancan con subas del 1% esperando el salvataje del Tesoro estadounidense.

Es el 2do. día consecutivo de subas (leves pero subas al fin) de los bonos argentinos.

@julianviader: Me gusta más la idea de que el tesoro americano compre bonos en el mercado secundario de que le ponga una torta de guita viva, los políticos argentinos son un peligro con usd frescos y su obsesión de defender el tipo de cambio.

Embed

Forbes:

"(...) la reunión entre Javier Milei y Donald Trump y los resultados electorales próximos podrían influir en las expectativas del mercado. Además, los inversores y operadores siguen de cerca la demanda de dinero que no es menor, ya que, en la medida que haya más demanda de pesos, la presión sobre el tipo de cambio será menor.

"De esta forma, el Tesoro podrá comprar dólares sin acrecentar un existente problema cambiario. Tanto la publicación de Bessent como la medida temporal de baja retenciones generaron una contracción en la demanda de dólares al anticipar una mayor oferta. Evidentemente, se trata de un buen panorama para el Tesoro para acumular dólares, y así mostrarse solvente. El Tesoro cuenta con $12,30 billones para ese propósito, sin descuidar el pago de su deuda en pesos", señalaron los analistas de Grupo IEB."

Y el Sistema respalda el intento de normalidad:

Embed

Larry Fink quiere ingresar a la Guerra de la IA

Bloomberg:

"Global Infrastructure Partners, de BlackRock Inc. (sociedad de inversiones liderada por Larry Fink) está en conversaciones avanzadas para adquirir Aligned Data Centers, respaldada por Macquarie, que podría valorarse en unos US$ 40.000 millones.

MGX, una empresa de inversión en inteligencia artificial fundada por el fondo soberano Mubadala Investment Co., también participa en las negociaciones e invertiría de forma independiente como parte de una transacción, según una de las fuentes. Mubadala ya ha invertido por separado en Aligned.

La adquisición prevista marca la última de una serie de acuerdos mientras los inversores compiten por exposición a los líderes de la tecnología de IA, y algunos observadores del mercado están preocupados de que el aumento en las valoraciones pueda ser una burbuja. (…)

El acuerdo podría anunciarse en cuestión de días, añadieron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es privada.

GIP también ha estado considerando otras adquisiciones importantes, incluyendo la posible adquisición de la compañía eléctrica AES Corp., con la expectativa de que el sector se beneficie del aumento de la demanda de electricidad de las instalaciones que ejecutan aplicaciones de IA. AES tiene un valor empresarial de aproximadamente US$ 38.000 millones, incluyendo la deuda. (…)".

larry fink donald trump.jpeg
Larry Fink y Donald Trump.

Larry Fink y Donald Trump.

Optimista Guillermo Laborda: Parece creer en la sociedad Bessent & Citrone

Guillermo Laborda en El Cronista Comercial:

"(...) el ministro Caputo viajará hoy con Santiago Bausili, José Luis Daza y Pablo Quirno a Washington DC. Significaba que el acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos y sus detalles estaba más cerca de lo previsto y por ello el rally posterior de los bonos argentinos.

Pero existe un dato adicional. Según información a la que accedió este diario, el entendimiento con Estados Unidos no abarcará únicamente el swap por u$s 20 mil millones. Incluirá la posibilidad de que el Tesoro recompre en el mercado secundario papeles en circulación. No significa dar fondos a la Argentina en forma directa como lo hace por ejemplo el FMI. Es comprar a inversores un determinado monto de bonos en circulación en la plaza, los que pueden generar una ganancia con la suba de su cotización. Las compras del Tesoro no hacen falta que sean por montos elevados: una simple señal puede frenar las ventas y de hecho ayer se vio algo de ese proceso.

Una operación clave a la hora de mantener al dólar por debajo del techo de las bandas de flotación fue el canje de papeles en poder del BCRA. Permutó su tenencia del Boncap T17O5 por una canasta de Bonos Dollar linked con vencimientos en noviembre, diciembre, enero, abril y junio. Significa que detenta tras esta operación u$s 7000 millones en bonos dólar linked los que tienen un doble filo: por un lado, al venderlos, Santiago Bausili absorbe pesos, y por el otro le sirve para contener la presión cambiaria. El monto de u$s 7000 millones es relevante por ese doble efecto y quedó a la vista con el descenso del dólar a futuro que llegó a 2% en los contratos de corto plazo, y de 1% en los de mayor extensión. El mejor clima en mercados llegó hasta la curva de pesos, que terminó con alzas de 1%. Este envión es clave dado que la semana próxima habrá una nueva licitación del Tesoro.

¿Qué puede pasar de ahora en más? Quedó la sensación al cierre de que el mercado tocó un mínimo en la previa electoral. El Tesoro norteamericano marcará el rumbo de los precios. Vender o apostar a la baja en activos argentinos puede ser costoso cuando el equipo económico se encuentra en Washington. El dólar va por otro carril pero al menos el Tesoro vende menos: ayer US$ 200 millones."

Live Blog Post

Donald Trump explora la ilegalidad de los nuevos despidos selectivos

The Hill:

"(...) La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca alentó la semana pasada a las agencias a pensar en el cierre como una "oportunidad" para despedir a los trabajadores federales, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves 02/10 que apuntarían a "agencias que no se alinean con los valores de la administración".

Si bien el gobierno ha tenido numerosos cierres en los últimos años, ninguna Administración ha utilizado la falta de financiación como método para despedir a los trabajadores suspendidos, lo que ha planteado un nuevo problema legal ante el tribunal.

El plan para hacerlo ya ha provocado una demanda por parte de un sindicato que representa a los trabajadores federales.

“La administración ha amenazado con infligir castigos y traumatizar aún más a los empleados federales en todo el país”, escribió la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) en su demanda presentada junto con varios otros grupos y sindicatos pro democracia.

“El uso cínico de empleados federales como peones en las deliberaciones del Congreso debería ser declarado ilegal”. (…)".

Y si hablamos de los negocios de Citrone ¿por qué no los de CPAC?

Un agregado de Judd Legum en Popular Information titulado "Los lobbyistas del MAGA en Argentina":

"(...) Otro aspecto pasado por alto del paquete de rescate estadounidense para Argentina es el papel de los organizadores de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un influyente grupo político de derecha.

En noviembre de 2024, poco después de la elección de Trump, funcionarios clave de la CPAC, entre ellos Matt Schlapp y Mercedes Schlapp, fundaron una nueva firma de lobby llamada Tactic Global . Este es el mismo grupo que organizó la CPAC Argentina en diciembre de 2024, un evento que contó con la participación de Milei, Lara Trump y otras figuras de la derecha. La CPAC ha desempeñado un papel clave en la estrategia política de Trump desde hace tiempo.

En febrero de 2025, Tactic Global comenzó a representar al gobierno argentino como agente extranjero."

schlapp
Los Schlapp.

Los Schlapp.

Ex asistente adjunto y director político del presidente George W. Bush, Matthew Aaron Schlapp es un activista político y lobista estadounidense que preside la Unión Conservadora Estadounidense y dirige la firma de lobby Cove Strategies, con fuertes vínculos con Donald Trump. Es un excolaborador político de Fox News.

Está casado con Mercedes Schlapp, quien fue directora de Comunicaciones Estratégicas del presidente Donald Trump.

Después de $LIBRA ¡Citrone!

Judd Legum en Popular Information:

"(...) Se dice que Citrone también ha aprovechado su relación con Bessent para acceder a Trump. Según CE Noticias Financieras, en noviembre, «Citrone le regaló una caja de 4 vinos tintos a Javier Milei durante su visita a Mar-A-Lago, en Palm Beach, en su primera reunión con Trump».

Cuando la economía argentina comenzó a tambalearse en abril, fue Citrone quien intervino ante Scott Bessent para abogar por un acuerdo con el FMI y Argentina, según informó CE Noticias Financieras. Bessent posteriormente jugó un papel clave para convencer al FMI de que extendiera un paquete separado de estabilización monetaria de 20.000 millones de dólares . (Ese paquete finalmente resultó insuficiente para estabilizar el peso argentino).

Poco después de cerrarse el acuerdo con el FMI, Bessent viajó a Argentina para reunirse con Milei y otros altos funcionarios argentinos. Fue una decisión inusual para el primer viaje al extranjero del Secretario del Tesoro. Citrone llegó a Argentina al mismo tiempo que Bessent y se reunió con Milei justo antes que él. Durante esas reuniones, Bessent enfatizó el apoyo de Estados Unidos a la agenda económica argentina.

Hasta el momento, el anuncio de Bessent del 24/09 ha tenido el impacto deseado, incrementando el valor de los activos argentinos, incluyendo bonos, acciones y el peso. "Ha sido de gran ayuda que EE. UU. haya apoyado a Milei, y esto generará dividendos estratégicos para EE. UU.", declaró Citrone en una entrevista con Bloomberg. (...)"

citrone
Rob Citrone.

Rob Citrone.

Live Blog Post

Mas allá de Espert, ¿Qué onda con Rob Citrone?

@MiguelPichetto: Recuerden este nombre: Rob Citrone, dueño del fondo Discovery Capital. La agencia Bloomberg dice que gana millones de dólares por día con los bonos argentinos. Compró bonos antes del anuncio del “rescate” de Estados Unidos, cuando los precios estaban a la baja. ¿Habrá vendido después del anuncio, cuando los bonos mejoraron por el apoyo norteamericano?

@Zalet: Tendremos que incorporar otro nombre (Bob Citrone) al léxico financiero argy. Intermediario o influencer? Necesita alinear el paquete de apoyo de USA con sus propios intereses. Apoyando o presionando? Habrá novedades.

@Will_DeCotiis:El multimillonario de fondos de cobertura Rob Citrone supuestamente compró bonos mientras Argentina estaba en declive... luego llamó a Tres Sec Bessent para rescatar al país (supuestamente aumentando el valor de sus bonos).

@AmBeautifulShow: El rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina y Javier Milei usando el dinero de los contribuyentes de nuestro presupuesto estadounidense - está ocultando a este amigo cercano de Scott Bessent, Rob Citrone, que tiene una gran cantidad de la deuda de Argentina con un pago de intereses del 20% - eso es lo que se está perdiendo.

Embed
Importante novedad para Julieta Makintach en su causa judicial

María Eva Pereyra le pasó el 'trailer' del documental 'Justicia Divina' a una compañera en un centro de estética, cuyas iniciales son JC quien se lo envió a una empleada del Ministerio Público Fiscal de San Isidro (Marina Rodríguez). Todo esto ocurrió sin que Julieta Makintah diese autorización alguna. Y falta determinar cómo fue que María Eva Pereyra obtuvo el video.

Rodolfo Baqué, el defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, 1 de las 8 acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, le envió a la agencia Noticias Argentinas la declaración de la testigo JC, quien compareció ante la fiscal Carolina Asprella.

J.C. aseguró conocer en el edificio a Makintach "ya que acude a turnos con Pereyra" y reconoció "atenderla en alguna oportunidad cuando Eva tuvo a su bebé en 2022/2023".

"Yo sabía que ella tenía el caso de Maradona, lo supe al principio, pero nunca hablé con ella del tema o con Eva. Sabía que era jueza, ella me lo contó al comienzo que iba a estar en el juicio", agregó la profesional sobre la participación de la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro en el proceso declarado nulo.

Con respecto a las imágenes de 'Justicia Divina', afirmó que "se enteró en mayo cuando sale en la tele" y admitió que conversó brevemente acerca del escándalo con Rodríguez por WhatsApp: "Mi respuesta fue 'qué vergüenza, qué papelón', Eva me pasó el video del tráiler y quedó ahí".

La testigo recordó que 1 semana después vio a la secretaria la Defensoría ante los Juzgados Correccionales del Departamento Judicial de San Isidro, Marina Rodríguez, a quien "le conté" que tenía el material y "se lo pasé. (...) Pero eso fue cuando ya estaba el escándalo en la tele".

Mauro Icardi logró un 'falta de mérito' contra Wanda Nara

Falló jujdicial a favor de Mauro Icardi en la causa por presunta violencia infantil a uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López, informó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo (TV Pública).

El supuesto hecho surgió de una entrevista del menor con la psicóloga del colegio donde asiste, en la cual habría confesado que su padrastro en ocasiones ejercía violencia física contra él cuando su madre no estaba presente.

A partir de eso, la institución presentó la denuncia correspondiente con el apoyo de los padres, Wanda Nara y Maxi López.

Vechio dijo:

“El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba radicada la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de mérito".

El fallo:

"Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos".

Mauro Icard:

  • “Me dicen por la cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mi no!!! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia".
  • "¿Cuál será la próxima? Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso”.
Mauro Icardi.jpg
Mauro Icardi.

Mauro Icardi.

