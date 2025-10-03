Polémica en Racing Club: Fuerte lo que cuentan sobre Marcos Rojo

Según confirmaron en Cuidemos el Fútbol en AZZ (canal de Flavio Azzaro): "en el tiempo en el que estuvo suspendido, Marcos Rojo tuvo una lesión."

El periodismo partidario de la Academia, no habría contado esto para generar un mal clima en la previa de los partidos ante Vélez por Copa Libertadores y el clásico ante Independiente.

Lo cierto, es que ayer volvió a sumar minutos (porque ya está bien de la lesión) y según confirmó Esteban Edul (y otros medios), el defensor está disponible para jugar por el Torneo Clausura de la Liga Profesional por la lesión de un juvenil del club que llegó a firmar planilla en los partidos necesarios.

image

Es probable que el lunes 6 de octubre, el ex defensor del Manchester United, sea utilizado por Costas que le empezará a dar rodaje de cara a las semifinales de Copa Libertadores.

Continuidad de Racing de Gustavo Costas

La eliminación contra River por Copa Argentina, además de ser dolorosa por lo que implica perder un partido de esta envergadura, duele en la Academia porque se pierde una posible vía de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Al equipo de Gustavo Costas, le quedan dos posibilidades para acceder a la Copa del año que viene.

Por un lado, tiene la posibilidad de ganar el Torneo Clausura. Para ello deberá empezar a ganar en el ámbito local porque en estos momentos está fuera de los playoffs.

El próximo encuentro, será el lunes 6 de octubre ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Embed

La otra posible vía de clasificación, es la propia Copa Libertadores.

Indudablemente este es el gran anhelo para el conjunto de Avellaneda que se enfrentará a Flamengo en semifinales. Las fechas son:

Flamengo vs Racing: el miércoles 22 de octubre desde las 21:30 (ARG) en el Maracaná

Racing vs Flamengo: el miércoles 29 en el Cilindro de Avellaneda

