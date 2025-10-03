Polémica en Racing Club: Fuerte lo que cuentan sobre Marcos Rojo

Marcos Rojo volvió a sumar minutos ayer jueves 2 de octubre en el partido que Racing Club de Avellaneda perdió con River Plate por los cuartos de final de Copa Argentina. Esteban Edul dio una importante información sobre el defensor pero más allá de eso, algunos hablan de blindaje mediático por una situación en particular.
El ex Boca Juniors, ingresó en el encuentro ante el Millonario en el minuto 86 y seguramente Gustavo Costas le dé más rodaje pensando en la serie de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo.
En el encuentro por los cuartos de final de Copa Argentina que enfrentó a River Plate y Racing Club, Marcos Rojo volvió a sumar minutos luego de lo que fue la serie entre la Academia y Peñarol por los octavos de final de Copa Argentina.
Como el equipo de Gustavo Costas no necesitaba del ex defensor de Boca, los periodistas partidarios del club de Avellaneda, habrían blindado mediáticamente al central zurdo.
Según confirmaron en Cuidemos el Fútbol en AZZ (canal de Flavio Azzaro): "en el tiempo en el que estuvo suspendido, Marcos Rojo tuvo una lesión."
El periodismo partidario de la Academia, no habría contado esto para generar un mal clima en la previa de los partidos ante Vélez por Copa Libertadores y el clásico ante Independiente.
Lo cierto, es que ayer volvió a sumar minutos (porque ya está bien de la lesión) y según confirmó Esteban Edul (y otros medios), el defensor está disponible para jugar por el Torneo Clausura de la Liga Profesional por la lesión de un juvenil del club que llegó a firmar planilla en los partidos necesarios.
Es probable que el lunes 6 de octubre, el ex defensor del Manchester United, sea utilizado por Costas que le empezará a dar rodaje de cara a las semifinales de Copa Libertadores.
Continuidad de Racing de Gustavo Costas
La eliminación contra River por Copa Argentina, además de ser dolorosa por lo que implica perder un partido de esta envergadura, duele en la Academia porque se pierde una posible vía de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Al equipo de Gustavo Costas, le quedan dos posibilidades para acceder a la Copa del año que viene.
Por un lado, tiene la posibilidad de ganar el Torneo Clausura. Para ello deberá empezar a ganar en el ámbito local porque en estos momentos está fuera de los playoffs.
El próximo encuentro, será el lunes 6 de octubre ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
La otra posible vía de clasificación, es la propia Copa Libertadores.
Indudablemente este es el gran anhelo para el conjunto de Avellaneda que se enfrentará a Flamengo en semifinales. Las fechas son:
- Flamengo vs Racing: el miércoles 22 de octubre desde las 21:30 (ARG) en el Maracaná
- Racing vs Flamengo: el miércoles 29 en el Cilindro de Avellaneda
