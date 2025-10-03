Trump lanza un ultimátum fatal a Hamás (hasta el 5/10/25)

“Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Medio Oriente. Han asesinado (y hecho vidas insoportablemente miserables), culminando con la MASACRE del 7 de octubre en Israel, a bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, preparándose para celebrar su futura vida juntos. Como represalia por el ataque del 7 de octubre a la civilización, más de 25.000 ‘soldados’ de Hamas ya han sido asesinados. La mayoría de los demás están rodeados y ATRAPADOS MILITARMENTE, esperando a que yo dé la orden de ‘FUERA’ para que sus vidas sean rápidamente extinguidas. En cuanto a los demás, sabemos dónde están y quiénes son, y serán perseguidos y asesinados”, dijo al comienzo de su posteó en su plataforma Truth Social.

Y prosiguió: “Pido que todos los palestinos inocentes abandonen inmediatamente esta zona de potencial muerte futura hacia zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes esperan ayudar. Afortunadamente para Hamas, sin embargo, ¡tendrán una última oportunidad! Las grandes, poderosas y ricas naciones de Medio Oriente y sus alrededores, junto con Estados Unidos, han acordado, con la firma de Israel, la paz en Medio Oriente, después de 3.000 años. ¡ESTE ACUERDO TAMBIÉN PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS! Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran acuerdo para TODOS! De una forma u otra, tendremos paz en Medio Oriente".

image Trump presiona a Hamás para que acepte el alto al fuego tras el visto bueno de Israel a la iniciativa de Washington | GENTILEZA DE IMAGEN FOX NEWS

Trump le da una fecha límite a Hamás para no desaparecer

El mandatario estadounidense Donald Trump, quien presentó este lunes la propuesta de paz ante Netanyahu, estableció este viernes una fecha límite para la respuesta de Hamás: hasta el domingo a las 22:00 GMT, aunque ya ha dicho que, si no acepta, será una guerra declarada contra Estados Unidos.

“La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. ¡LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA! Se debe llegar a un acuerdo con Hamas antes del domingo a las seis (6) p. m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamas. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA FORMA U OTRA", sentenció en un posteo en su red social.

En qué consiste el plan de paz de Trump que llevaría al fin de la guerra en Gaza

La iniciativa de paz en Gaza e Israel de Donald Trump consta de 21 puntos, plantea un "alto al fuego inmediato si ambas partes lo aceptan", prevé la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza y la creación de un gobierno temporal neutral formado por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo transitorio internacional, la 'Comisión de Paz', que estaría presidida por Trump y Tony Blair, el ex ministro británico.

El plan también exige que Israel no anexione la Franja de Gaza ni Cisjordania y que se comprometa a no volver a atacar dichas zonas, a pedido expreso de la Liga Árabe con la que Trump se reunió al margen de la Cumbre de la ONU en Nueva York.

En caso de Hamás, el plan de paz de Trump establece que deberá rendirse, pero se le dará una amnistía para los miembros que entreguen sus armas y se arrepientan. La iniciativa prevé destruir los túneles y el armamento militar de Hamás, para desmilitarizar el enclave y erradicar al terrorismo del control de la Franja de Gaza.

"ESTE ACUERDO TAMBIÉN PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS! Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran acuerdo para TODOS! De una forma u otra, tendremos paz en Medio Oriente", precisó Trump en su posteo de este viernes en el que le dio a Hamás un ultimátum hasta el domingo.

Al mismo tiempo, según el plan de paz, en Gaza y su alrededores se desplegarán fuerzas internacionales para garantizar que Hamás no lance nuevamente fuego a Tel Aviv, así como para evitar que Israel incumpla su palabra y ejecute un nuevo asedio o anexión.

Asimismo, luego de que oficialmente Israel acepte el acuerdo, según una cláusula del plan de paz de Trump, Hamás tiene hasta 72 horas para liberar a todos los rehenes y entregar los cadáveres de los que han fallecido: de lo contrario, caerán allí municiones de las tropas estadounidenses.

De alcanzarse el alto al fuego en Gaza, la libertad de los 20 rehenes que aún siguen vivos y la rendición de Hamás, Donald Trump podría ser candidato al Premio Nobel de la Paz.

Principales puntos del plan de paz de Trump para Gaza

Cese inmediato de hostilidades: Las operaciones militares se suspenderían y las líneas de frente quedarían congeladas.

Liberación de rehenes vivos y fallecidos en 72 horas:Todos los rehenes, vivos y sus restos, serían devueltos dentro de 48–72 horas después de que Israel acepte públicamente el acuerdo.

Intercambio de prisioneros palestinos: Israel liberaría decenas o cientos de presos palestinos que cumplen condenas de por vida y miles detenidos desde el inicio del conflicto, además de entregar los restos de palestinos fallecidos en proporción.

Amnistía y salida segura para miembros de Hamás que capitulen: Quienes se comprometan al “convivencia pacífica” recibirían amnistía. Los que deseen salir de Gaza podrían hacerlo bajo paso seguro hacia países receptores.

Ruptura del rol político de Hamás: Hamás quedaría excluida del gobierno directo o indirecto de Gaza.

Demilitarización: Toda infraestructura ofensiva militar —túneles, arsenal, cuarteles, etc.— debe ser destruida.

Ayuda humanitaria masiva y rehabilitación: Envío inmediato de ayuda y reconstrucción de infraestructura: agua, electricidad, hospitales, carreteras, remoción de escombros.

Distribución de ayuda por agencias internacionales: El reparto lo harían la ONU, la Media Luna Roja y otras instituciones independientes sin interferencia de Israel o Hamás.

Gobierno transitorio tecnócrata supervisado internacionalmente: Se crearía un gobierno temporal con expertos palestinos supervisado por un nuevo organismo internacional (incluyendo EE.UU. y aliados), hasta que la Autoridad Palestina (AP) se reforme. Punto en controversia con Israel, quien pretende que en el gobierno temporal no haya ningun palestino

Zona económica y reconstrucción con incentivos: Se establecería una zona económica especial con tarifas reducidas para fomentar inversiones y empleo.

No desplazamiento forzado; retorno voluntario: Nadie será obligado a abandonar Gaza. Quienes salgan podrán volver cuando lo deseen.

Garantías de seguridad por parte de socios regionales: Países vecinos ofrecerían seguridad respaldatoria para asegurar el cumplimiento del plan y evitar amenazas

Fuerza internacional de estabilización temporal Una fuerza internacional desplegaría en Gaza para supervisar seguridad y entrenar a una fuerza policial palestina.

Retirada gradual de las fuerzas israelíes Israel entregaría progresivamente el control, retirando sus fuerzas conforme la seguridad externa lo permita.

Aplicación parcial aunque Hamás no acepte Si Hamás rechaza todo o parte del plan, algunas cláusulas se aplicarían en zonas “libres de terrorismo”, bajo control internacional.

Prohibición de ataques a Qatar y reconocimiento de su rol mediador Israel se comprometería a no realizar bombardeos en Qatar y reconocería su función diplomática.

Programa de desradicalización y diálogo interreligioso Se implementaría un plan de cambio de mentalidades mediante diálogo religioso y educación.

Condicionalidad para un eventual estado palestino La posibilidad de un Estado palestino quedaría supeditada a reformas de la AP y cumplimiento de otros términos.

Prohibición de anexión de Gaza Israel se compromete a no anexar Gaza como parte permanente.

Israel se compromete a no anexar Gaza como parte permanente. Transición gradual hacia el control palestino Una vez cumplidos los requisitos de seguridad y gobernanza, la AP podría asumir el control de Gaza.

Diálogo continuo para paz y coexistenc ia Estados Unidos organizaría un mecanismo de diálogo para un horizonte político de paz duradera.

Estados Unidos organizaría un mecanismo de diálogo para un horizonte político de paz duradera.

