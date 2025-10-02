Ellison' Superstars: Warner Bros. Discovery, Paramount y TikTok, y el pene de Trump (?)

larry ellison Larry Ellison.

David Ellison, el jefe de 42 años de Skydance Media, una productora que fundó hace 15 años con la ayuda de su padre, tomó el control de Paramount este verano (boreal). Esto siguió a una prolongada disputa con la Comisión Federal de Comunicaciones ( FCC ), que retuvo su acuerdo hasta que Paramount resolviera una queja legal altamente dudosa del Sr. Trump sobre un informe de CBS News.

El acuerdo de US$ 8.400 millones fue financiado principalmente por Larry Ellison, quien se ha convertido en el segundo hombre más rico del mundo desde que la fiebre del oro de la inteligencia artificial duplicó el precio de las acciones de Oracle. Podría echar mano de su fortuna nuevamente como parte de la oferta por Warner Bros, cuyo valor de mercado es de casi US$ 50.000 millones.

Combinadas, Paramount y Warner serían un gigante de Hollywood. Su reciente recaudación en taquilla supera la de cualquier otro estudio. Ambas compañías tendrían la mayor cuota del mercado nacional de publicidad televisiva: un 35% frente al 27% de Disney, según cálculos de la consultora Madison & Wall. Sus servicios de streaming, Paramount+ y HBO Max, juntos venden más suscripciones en Estados Unidos que incluso Netflix.

Warner parece estar ansiosa por ser comprada, ya que carece de la escala necesaria para amenazar a empresas como Netflix por sí sola. Pero los posibles compradores son escasos. Es poco probable que empresas tecnológicas como Apple y Amazon deseen sus propiedades de televisión por cable. Comcast, un gigante del cable propietario de NBC Universal, podría encontrar oposición por parte de Trump, quien le tiene rencor a su servicio de noticias MSNBC.

Los Ellison podrían enfrentar una investigación antimonopolio, ya que una fusión reduciría el número de estudios cinematográficos tradicionales de cinco a cuatro. Su relación amistosa con el presidente podría ser beneficiosa, al igual que el nombramiento de Makan Delrahim, un agente antimonopolio durante el primer mandato de Trump, como director jurídico de Paramount. La combativa FCC no se involucrará, ya que Warner no tiene activos de televisión abierta.

El acuerdo con TikTok parece estar lejos de cerrarse. Pero Trump ha mencionado a Oracle como un actor clave entre los compradores. Oracle ya mantiene una estrecha relación con TikTok, almacenando los datos de sus usuarios estadounidenses bajo un esquema diseñado para mantener a los desarrolladores chinos a distancia.

ByteDance, según se informa, alquilará una copia de su algoritmo a los nuevos propietarios de TikTok, quienes lo reentrenarán con los datos de los usuarios estadounidenses bajo la supervisión de Oracle. Las partes tienen hasta enero para ultimar los detalles. El gobierno chino ha sido notablemente menos claro que Trump al afirmar que se ha cerrado un acuerdo.

¿Qué harían los Ellison con su nuevo imperio mediático? David Ellison declaró, tras concretarr el acuerdo con Paramount, que quería fusionar "el corazón creativo de Hollywood con el espíritu innovador de Silicon Valley". Combinar una de las bibliotecas de contenido más valiosas del mundo con uno de sus algoritmos de recomendación de contenido más avanzados tiene un potencial evidente.

Los Ellison ya parecen estar estudiando cómo podrían incorporar la tecnología de Oracle a Paramount. Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle hasta el mes pasado, forma parte del Consejo de Administración de Paramount.

David Ellison ha afirmado que integrará las operaciones del estudio en una única plataforma tecnológica; este año, se rumoreaba que Paramount estaba negociando un acuerdo de computación en 'la nube' con Oracle, que ya utiliza datos de su adquisición de Cerner, una empresa de tecnología sanitaria, para desarrollar diversas aplicaciones de salud, señala Bernstein, un corredor de bolsa. Con TikTok, tendría acceso a la mejor fuente de datos sobre lo que les gusta ver a los jóvenes estadounidenses.

El pene de Trump

El control sobre cadenas de noticias como CBS y CNN , así como TikTok, donde muchos estadounidenses se informan, otorgaría a los Ellison un poder político considerable. Larry Ellison mantiene una buena relación con Donald Trump y ha donado a candidatos republicanos.

Sin embargo, anteriormente se ha descrito como centrista, tras haber apoyado a Bill Clinton en la década de 1990 y mantener una estrecha relación con Sir Tony Blair, ex primer ministro británico. También mantiene una relación amistosa con Binyamin Netanyahu, primer ministro israelí. Paramount fue el único gran estudio que criticó una carta reciente de estrellas de Hollywood que pedía un boicot a Israel.

David Ellison, por su parte, ha nombrado a un 'defensor del público' de tendencia conservadora para supervisar la cobertura de CBS News. Trump ha afirmado que espera recibir US$ 20 millones en publicidad y anuncios de servicio público de Paramount. Sin embargo, el joven Ellison donó casi US$ 1 millón a la campaña presidencial de Joe Biden en 2024 y recientemente gastó US$ 1.500 millones en la renovación de 'South Park', una serie de dibujos animados de Paramount que se burla incansablemente del tamaño del pene de Trump.

Al ser preguntado en agosto sobre la disputa entre CBS News y el Presidente, el nuevo propietario de Paramount dijo: "No tenemos intención de politizar la empresa". Eso podría ser más difícil de lo que espera.

