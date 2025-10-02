Otra renuncia en el Gobierno de Javier Milei (y van...)

Solo en el primer año de mandato, se registraron 67 bajas en los cargos políticos de la administración central, lo que representa una rotación del 32% del total de los puestos jerárquicos.

Las áreas más afectadas por la fuga de funcionarios fueron el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Capital Humano, que en conjunto concentran casi el 70% de las renuncias.

"Las causas de esta alta rotación son diversas, pero se destacan las internas entre funcionarios/as de diversos orígenes y las sospechas de deslealtad o falta de alineamiento con el primer mandatario o su círculo más cercano", dice el informe.

