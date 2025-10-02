Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, presentó su renuncia en las últimas horas. Así, el gabinete de Javier Milei sigue sumando salidas. El ahora ex funcionario fue uno de los impulsores del sistema acusatorio en Comodoro Py junto al titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona.
"ACORDADA"
Otra renuncia en el Gobierno de Javier Milei (y van...)
E Gabinete de Javier Milei sigue sumando salidas. Ahora, renunció Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del ministerio de Justicia.
Según publica Ámbito, su salida del gobierno libertario fue "acordada". Y desde el ministerio de Justicia aseguraron que “el acusatorio no se va a detener” .
Versiones extraoficiales hablan de una muy desgastada relación con Cúneo Libarona como uno de los principales motivos de la renuncia.
Desde que asumió el gobierno de Milei, ya renunciaron más de 150 funcionarios.
En agosto pasado, un informe del Observatorio de las Elites del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) y un relevamiento del consultor Pablo Salinas, determinaron que es el Presidente con más renuncias y despidos en su primer año y medio de gestión desde el regreso de la democracia en 1983. En ese entonces se contabilizaron unas 140 salidas, aunque el número continúa subiendo.
Solo en el primer año de mandato, se registraron 67 bajas en los cargos políticos de la administración central, lo que representa una rotación del 32% del total de los puestos jerárquicos.
Las áreas más afectadas por la fuga de funcionarios fueron el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Capital Humano, que en conjunto concentran casi el 70% de las renuncias.
"Las causas de esta alta rotación son diversas, pero se destacan las internas entre funcionarios/as de diversos orígenes y las sospechas de deslealtad o falta de alineamiento con el primer mandatario o su círculo más cercano", dice el informe.
------------
Otras noticias en Urgente24:
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)
'Shutdown' (no hay dinero): La cruda verdad devaluó la visita de Javier Milei a Donald Trump
La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas
Ciencia: El reciente descubrimiento en Marte que paralizó a todos