urgente24
ACTUALIDAD ANMAT > medicamento > laboratorio

VARIAS FALLAS

La ANMAT clausuró otro laboratorio y prohibió un conocido medicamento para el dolor de panza

La ANMAT ordenó el retiro inmediato de un conocido medicamento para el dolor estomacal por motivos peligrosos y clausuró el laboratorio tras detectar graves fallas.

02 de octubre de 2025 - 11:30
ANMAT prohibió un medicamento para el dolor estomacal y al laboratorio por varias fallas.

ANMAT prohibió un medicamento para el dolor estomacal y al laboratorio por varias fallas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, uso y distribución de un medicamento indicado para el tratamiento del malestar estomacal y enfermedades intestinales, tras varias denuncias por su falta de efectividad, y suspendió la producción del laboratorio.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 7254/2025, publicada en el Boletín Oficial, y comprende además la clausura del laboratorio productor, el retiro inmediato de varios lotes y la suspensión del certificado de comercialización.

Se trata del medicamento Exotran, comprimidos de liberación prolongada con principio activo mesalazina 500 mg, utilizado para tratar patologías como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, protosigmoiditis, rectocolitis hemorrágica y proctitis Se trata del medicamento Exotran, comprimidos de liberación prolongada con principio activo mesalazina 500 mg, utilizado para tratar patologías como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, protosigmoiditis, rectocolitis hemorrágica y proctitis

Seguir leyendo

El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) realizó una exhaustiva investigación que determinó fallas graves en varios aspectos del proceso productivo y la gestión del sistema de calidad farmacéutica en el laboratorio Beta S.A.

image

Las fallas detectadas

Entre las deficiencias críticas detectadas se encuentran:

- Fallas en la selección y control de materias primas.

- Evaluaciones insuficientes de proveedores internacionales.

- Ensayos del principio activo sin validación adecuada.

- Ausencia del archivo maestro de la droga (Drug Master File).

- Falta de certificaciones internacionales y GMP reconocidas.

- Problemas en la capacitación del personal sobre estándares GMP e ISO.

- Condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas en las áreas de producción.

- Deficiencias en controles de calidad: falta de estudios analíticos completos, errores en documentación y tiempos inadecuados en estudios de estabilidad.

Estas irregularidades comprometen la seguridad, calidad y eficacia del medicamento puesto en circulación, lo que motivó la prohibición preventiva de uso y comercialización.

Impacto de la medida de ANMAT

ANMAT.

La Disposición publicada en el Boletín Oficial no solo ordena la prohibición y retiro de los lotes identificados, sino también la clausura preventiva de todas las sedes productivas del laboratorio Beta S.A. Los lotes afectados, con vencimientos entre 2025 y 2026, incluyen los números 65.427, 65.752 y 66.087, entre otros.

El organismo sanitario subrayó que la medida busca proteger la salud pública ante la circulación de un medicamento cuestionado en cuanto a su seguridad y efectividad, y recomendó a los pacientes que posean lotes de Exotran no consumirlos y devolverlos en farmacias o centros de salud.

ANMAT detalló que durante la inspección se identificaron incumplimientos en la gestión de reclamos, falta de acciones correctivas a problemas reportados y deficiencias en la higiene y control de calidad del laboratorio. La autoridad reafirmó que el laboratorio quebrantó la normativa vigente en Buenas Prácticas de Fabricación y control, afectando gravemente la garantía de calidad necesaria para los medicamentos que se dispensan en Argentina.

Otras noticias de Urgente24

Teléfono para Luis Caputo: Denuncian fraude en tecnológicas que cobran subsidios millonarios

Scott Bessent, el bombero de Javier Milei: "No estamos poniendo dinero en Argentina, trabajamos en un swap"

Espert se inmoló en A24: no aceptó ni negó haber recibido US$ 200.000 de narcos

Policía peruana y bonaerense, juntas; Bullrich condicionó a Espert; narco sin teléfono satelital

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES