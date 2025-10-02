Papa León XVI trató de "inhumana" a la política inmigrante de Trump

La Iglesia Católica de USA fragmentada entre los antimigrantes y los abortivos

Las declaraciones del papa León se produjeron al ser preguntado por los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de concederle un premio al senador de Illinois, Dick Durbin, un proabortista que ha luchado por los derechos de los inmigrantes.

El senador demócrata Dick Durbin, con un largo historial a favor del aborto y con prohibición de comulgar en la diócesis de Springfield desde 2004, finalmente rechazó el premio que el cardenal Cupich le daría por su respaldo a los inmigrantes.

Cupich, el cardenal de Chicago que quiso galardonar a Durbin, en vísperas del retorno de Trump al poder, había dado un discurso conmovedor en defensa de los derechos de los inmigrantes.

“Si se llevaran a cabo las deportaciones masivas indiscriminadas de las que se informa, esto sería un ataque a la dignidad de todas las personas y comunidades, y negaría el legado de lo que significa ser estadounidense”, dijo Cupich en la Iglesia de Guadalupe en la Ciudad de México.

La portavoz de Trump niega el "trato inhumano" a los inmigrantes que expuso el papa León XIV

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó las afirmaciones del Papa León XIV sobre el supuesto "trato inhumano" del gobierno de Trump a los inmigrantes, diciendo que "rechazaría que haya un trato inhumano de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos bajo esta Administración".

Leavitt subrayó que la Administración Trump "está tratando de hacer cumplir las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible".

