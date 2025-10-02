Marte es un planeta que siempre es noticia por sus descubrimientos, expediciones y estudios que la ciencia hace regularmente. Esta vez científicos hicieron un descubrimiento que podría cambiarlo todo, dejando a la mayoría completamente boquiabierta. Por esa razón muchos están explorando este planeta tan enigmático.
Ciencia: El reciente descubrimiento en Marte que paralizó a todos
Científicos hicieron un descubrimiento en Marte que dejó fascinada a toda la ciencia y a la población en general. Increíble.
Distintos satélites capturaron imágenes de antiguas formaciones y restos de cauces, lo que da a entender que una masa de agua pudo haber existido en el planeta rojo. De esta manera, se abre una nueva investigación y descubrimientos en Marte.
El descubrimiento en Marte que es furor: ¿hubo agua?
Lo que se sabe hasta el momento es que en Marte pudo haber una masa gigante de agua cubriendo una buena parte de este planeta. Un equipo de la Universidad de Arkansas se encargó de dicha investigación y todo indica que el hemisferio norte del mismo pudo albergar agua.
La presencia de deltas de río con zonas de retroceso y depósitos fósiles son visibles desde órbita, por ende los científicos afirman que pudo haber existido agua en el hemisferio norte de Marte. Lo que no se conoce hasta el momento es dónde quedó esa masa de agua. Sin embargo, las formaciones que se han hecho corresponderían a un océano.
Antes de que el planeta se secara hace miles de millones de años, hubo ríos que desembocaban en un océano. La confirmación surge por estas zonas de retroceso y deltas que se pudieron observar en el trabajo liderado por Cory Hughes.
"El ancho del canal se reduce cuando un río se acerca a un océano y el lecho se hunde bajo el nivel del mar en lo que se conoce como zona de retroceso", explicó Hughes. "No conocemos formas de vida en la Tierra ni en ningún otro lugar del universo que no dependan del agua líquida. Así, a mayor presencia de agua líquida en Marte, podría esgrimirse el aumento de que había mayor probabilidad de vida", sentenció.
