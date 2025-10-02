Ciencia: El reciente descubrimiento en Marte que paralizó a todos

Antes de que el planeta se secara hace miles de millones de años, hubo ríos que desembocaban en un océano. La confirmación surge por estas zonas de retroceso y deltas que se pudieron observar en el trabajo liderado por Cory Hughes.

"El ancho del canal se reduce cuando un río se acerca a un océano y el lecho se hunde bajo el nivel del mar en lo que se conoce como zona de retroceso", explicó Hughes. "No conocemos formas de vida en la Tierra ni en ningún otro lugar del universo que no dependan del agua líquida. Así, a mayor presencia de agua líquida en Marte, podría esgrimirse el aumento de que había mayor probabilidad de vida", sentenció.

-----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Ciencia: El James Web descubrió un detalle aterrador en puntos rojos del universo

No se puede creer: La NASA abrió 36 proyectos y cualquiera puede participar

Científicos crearon un GPS molecular que potencia la eliminación del cáncer infantil

NASA se hartó de las conspiraciones OVNI: El secreto de 3I/ATLAS revelado