La pista que Marvel dejó en el set de 'Avengers: Doomsday' y que nadie vio

En las redes, hubo reacciones variadas, donde algunos se entusiasmaron con el juego de buscar pistas, mientras que otros criticaron la foto por ser minimalista y se preguntaron cuánto CGI habrá en la película. También circularon teorías sobre que Wanda Maximoff volvería en esta entrega, pese a que la actriz Elizabeth Olsen había asegurado que no participará.

Lo interesante es que, más allá del fanatismo, estas imágenes funcionan como herramientas de marketing para mantener el debate y la expectativa en agenda. Los hermanos Russo parecen jugar con la idea de provocar especulación, generar conversación y al mismo tiempo sembrar dudas sobre el futuro del MCU.

Por qué Avengers vs X-Men tiene sentido en el MCU

Hace varias películas que el multiverso viene preparando el terreno para que haya conflictos entre distintos mundos. Así que incluir un enfrentamiento entre Avengers y X-Men no solo tiene sentido a nivel narrativo, sino que también permite un cierre espectacular antes de Avengers: Secret Wars.

Adaptar parcialmente, por ejemplo, la historia de Time Runs Out, donde distintos héroes de múltiples universos se enfrentan, encaja con la lógica de la saga y con el rol que tendrá el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., como el villano que capitaliza los conflictos para ganar poder absoluto.

image El Multiverso prepara un enfrentamiento entre Avengers y X-Men antes de Secret Wars, con el Doctor Doom como villano principal. El choque promete espectáculo visual y emocional comparable a Endgame.

El enfrentamiento también sirve para equilibrar la comparación inevitable con Endgame, que sigue siendo la película más grande del MCU. Combinar a las dos franquicias más populares garantizaría un espectáculo visual y emocional que, si se maneja bien, podría redefinir la escala de los crossovers en el cine.

Sea como sea, Avengers: Doomsday ya empieza a generar un aura de misterio que pocos filmes de superhéroes logran hoy. Como resumió un usuario de X/Twitter: "Si esta película no nos da un enfrentamiento Avengers vs X-Men, habrán jugado con nuestras emociones como nunca antes".

