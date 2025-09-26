La OTAN quiere imitar el dron iraní Shahed pero todavía no lo consigue

Embed

La OTAN mira a los rusos

Vamos ahora al artículo de Alistair MacDonald en The Wall Street Journal:

"Las empresas occidentales están desarrollando drones que emulan al Shahed de Irán, un arma de bajo costo y largo alcance utilizada por Rusia en Ucrania.

Los infames drones Shahed de Irán han sido utilizados con efectos devastadores por Rusia para atacar Ucrania. Ahora, Estados Unidos y sus aliados se apresuran a desarrollar versiones similares de este arma de bajo costo y largo alcance.

Durante décadas, los ejércitos avanzados utilizaron misiles costosos para ataques precisos y artillería más económica para bombardeos masivos. La guerra en Ucrania ha demostrado que los drones pueden ser económicos y precisos; los Shaheds cuestan solo decenas de miles de dólares cada uno y pueden volar más de 1.600 kilómetros, según algunas estimaciones.

El dron de diseño iraní ha demostrado ser particularmente eficaz para superar las defensas aéreas. Rusia lanza habitualmente decenas de misiles Shahed, que explotan al impactar, simultáneamente. En ocasiones, se disparan misiles junto con las salvas de los drones, lo que aumenta la probabilidad de que evadan las defensas.

La guerra de Ucrania demostró la importancia de los drones asequibles y de largo alcance, y que Occidente no está donde debería estar, dijo el teniente general André Steur, comandante de la Real Fuerza Aérea y Espacial de los Países Bajos.

"Si ingresas en una guerra, necesitas tener los bolsillos muy, muy profundos", dijo Steur.

Empresas de USA, China, Francia, el Reino Unido y otros países trabajan en sus propios vehículos aéreos no tripulados que buscan emular al Shahed.

Ucrania lleva al menos 2 años atacando a Rusia con drones de largo alcance y recientemente ha comenzado a utilizar un UAV con alas triangulares que se parece a un Shahed. (...)

El Shahed

Irán comenzó a trabajar en el Shahed a principios de la década de 2000, tras el desarrollo de drones similares de largo alcance en Israel y Sudáfrica. Desde entonces, el UAV ha sido utilizado por Irán para atacar a Israel, así como por sus aliados en Oriente Medio.

Rusia comenzó a desplegar el Shahed a finales de 2022 tras firmar un acuerdo con Irán para la compra y producción local de los drones. Desde entonces, ha lanzado decenas de miles de sus propias versiones de drones de ataque, así como señuelos, contra objetivos en Ucrania.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, escribió un memorando en julio en el que pedía que USA reforzara su base de fabricación de drones y que las unidades de combate estuvieran armadas con una variedad de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de bajo coste y fabricación estadounidense.

En un evento del Pentágono este verano (boreal), se exhibieron 18 prototipos de drones de fabricación estadounidense. Uno de ellos fue el Lucas, fabricado por SpektreWorks, con sede en Phoenix, que se parece mucho al Shahed.

La empresa, que ha recibido financiación gubernamental, describe el dron como “rentable” con pocos requisitos logísticos.

El Arrowhead, un dron de ataque de largo alcance fabricado por Griffon Aerospace, también tiene la misma forma de ala triangular que el Shahed. La compañía, con sede en Madison, Alabama, afirma que el UAV ha sido diseñado para producción en masa y puede lanzarse de diversas maneras.

Los drones Shahed y sus imitadores se están volviendo tan omnipresentes que compañías como Griffon y la sueca Saab ahora también venden vehículos aéreos no tripulados (UAV) para prácticas de tiro que están diseñados para parecerse y actuar como la munición iraní.

Pero la mano de obra y los materiales costosos son un problema para todos los fabricantes de drones occidentales.

La compañía de defensa estadounidense Anduril Industries vendió 291 de sus drones de largo alcance Altius a Taiwán el año pasado en un acuerdo que valoró los UAV en más de US$ 1 millón cada uno, incluida la infraestructura de entrenamiento y soporte.

En cambio, Rusia puede producir su versión del Shaheds, mucho más simple, por entre US$ 35.000 y US$ 60.000 cada uno, dicen los analistas.

El diseño de ala triangular del Shahed facilita una producción en masa económica, ya que no suele requerir componentes estructurales, como costillas de soporte, según Steve Wright, asesor de empresas y del gobierno del Reino Unido en diseño de drones. Un cuerpo de fibra de vidrio o fibra de carbono, y el uso de un motor de hélice en lugar de propulsión a chorro, también reducen los costos.

Algunos fabricantes occidentales dicen que el rendimiento superior de sus drones justifica el gasto adicional.

La británica MGI Engineering afirmó que su dron de largo alcance, el SkyShark, puede volar a 450 kilómetros por hora, en comparación con los 185 kilómetros por hora del Shahed-136. Esto dificultará su impacto, según Mike Gascoyne, fundador de la compañía.

"Si el doble de SkySharks alcanzan su objetivo, entonces es mucho más barato que un Shahed", dijo Gascoyne, quien anteriormente trabajó en autos de carreras de Fórmula 1. MGI ofrece el SkyShark a un precio de entre US$ 50.000 y US$ 65.000. (...)".

