A la hora de viajar, es bueno tener en cuenta todas las alternativas y las novedades de las aerolíneas, ya que muchas veces benefician a los viajeros. En este caso, la low cost JetSmart lanzó hasta 40% de descuento en todas sus rutas nacionales.
JETSMART, FLYBONDI Y LATAM
Guerra de aerolíneas: Pasajes 40% OFF, nuevas rutas y aviones
Aerolíneas realizaron importantes anuncios: JetSmart lanzó pasajes casi a mitad de precio, Flybondi anunció nueva ruta y LATAM compró nuevos aviones.
Obtener el descuento es muy fácil. Sólo se debe ingresar a la página de la aerolínea e ingresar el código promocional "NOSVAMOO", que sirve para viajar desde el 7 de octubre hasta el 31 de enero de 2026.
Cabe mencionar que, según anunció la aerolínea, se trata de una "Promo Flash" que estará disponible hasta el 24/9.
Flybondi anunció nueva ruta internacional
Por su parte, la low cost amarilla anunció su nueva ruta entre Asunción (Paraguay) y Córdoba. Se trata de su tercera ruta al país vecino, ya que actualmente opera: Buenos Aires–Asunción y Buenos Aires–Encarnación.
Tendrá cinco vuelos semanales desde el 12 de diciembre, que será su vuelo inaugural. Los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.
LATAM sumó 24 nuevos aviones en Sudamérica
Otra de las aerolíneas que no se queda atrás es LATAM. La compañía anunció la compra de nuevos aviones Embraer E195-E2 para fortalecer la conectividad en Sudamérica.
El Embraer E195-E2 se integrará a la flota del grupo LATAM mediante un pedido de hasta 74 aviones, incluyendo 24 entregas en firme y 50 opciones de compra adicionales. Las entregas de las 24 aeronaves en firme comenzarán en la segunda mitad de 2026.
La nueva flota mejorará la flexibilidad operativa en los hubs del grupo LATAM, permitiéndole atender nuevos destinos y ampliar las opciones de viaje para sus clientes. El pedido en firme de 24 aeronaves está valorado en aproximadamente US$2.100 millones según precios de lista.
