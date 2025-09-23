Guerra de aerolíneas: Pasajes 40% OFF, nuevas rutas y aviones

image Aerolíneas anunciaron interesantes novedades.

Tendrá cinco vuelos semanales desde el 12 de diciembre, que será su vuelo inaugural. Los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

LATAM sumó 24 nuevos aviones en Sudamérica

Otra de las aerolíneas que no se queda atrás es LATAM. La compañía anunció la compra de nuevos aviones Embraer E195-E2 para fortalecer la conectividad en Sudamérica.

El Embraer E195-E2 se integrará a la flota del grupo LATAM mediante un pedido de hasta 74 aviones, incluyendo 24 entregas en firme y 50 opciones de compra adicionales. Las entregas de las 24 aeronaves en firme comenzarán en la segunda mitad de 2026.

La nueva flota mejorará la flexibilidad operativa en los hubs del grupo LATAM, permitiéndole atender nuevos destinos y ampliar las opciones de viaje para sus clientes. El pedido en firme de 24 aeronaves está valorado en aproximadamente US$2.100 millones según precios de lista.

