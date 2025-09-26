Piden interpelar al titular de ARCA por el esquema de retenciones cero y su impacto en los productores

Retenciones cero y polémica

Paulón señaló que en esas horas críticas “las cerealeras lograron presentar DDJJ por compromisos de exportación y obtuvieron ganancias extraordinarias por 1.600 millones de dólares”. Al mismo tiempo, remarcó que el impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, “una cifra superior a la necesaria para financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad, el sistema universitario o la salud pública”.

El diputado sostuvo que los únicos dólares ingresados al país fueron los 7.000 millones de las agroexportadoras, que habrían sido utilizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para contener la corrida cambiaria. “Estoy a favor de eliminar las retenciones, pero no de esta forma. Tiene que hacerse en el marco de una reforma tributaria integral que dé previsibilidad al sector”, concluyó.

De Loredo exige aplicar la ley a las exportadoras

En paralelo, el diputado radical Rodrigo De Loredo reclamó sanciones contra las empresas agroexportadoras que se inscribieron para vender al exterior sin contar con el grano, aprovechando la ventana de retenciones cero.

“El marco legal ya existe y debe aplicarse”, sostuvo en la red social X, en referencia a la Ley 26.351, que obliga a acreditar la tenencia de la mercadería antes de declarar exportaciones. El legislador recordó un antecedente de 2018, cuando la Secretaría de Agroindustria detectó incumplimientos de firmas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, y derivó la información a la AFIP para cobrar la alícuota mayor.

De Loredo apuntó directamente a gigantes como Bunge, Cargill o Dreyfus, que se anotaron para exportar bajo el esquema transitorio y se quedaron con los beneficios. Según cálculos de la oposición, la decisión oficial terminó representando una renta extraordinaria para el sector y un costo fiscal para el Estado de más de 1.500 millones de dólares.

