La junta interna del INDEC denunció que el Gobierno de Javier Milei manipula las estadísticas para mostrar una baja en la pobreza, mientras persisten la precarización laboral, la pérdida salarial y la fuga de técnicos por los bajos sueldos en el sector, y reclaman un Indec independiente de los gobiernos de turno.
ESCANDALOSA MANIPULACIÓN
Arde el INDEC: Lo de las 12 millones de personas sacadas de la pobreza "no resiste el mínimo análisis"
La junta interna del INDEC rechazó las interpretaciones oficiales que aseguran que más de 12 millones de personas salieron de la pobreza y denuncian manipulación de las estadísticas por parte del Gobierno con fines electorales.
De esta manera, la publicación del último indicador de pobreza volvió a tensar la relación entre el Gobierno y los trabajadores del INDEC.
A través de un comunicado, la junta interna del organismo advirtió que miembros del Poder Ejecutivo realizaron una "interpretación errónea y maliciosa" de los datos difundidos, lo que –según señalaron– desacredita la labor técnica de más de 1.000 empleados y busca sostener el plan económico oficial con fines electorales.
En particular, los trabajadores rechazaron la afirmación de que el actual Gobierno logró sacar a más de 12 millones de personas de la pobreza.
"Ese planteo no resiste el mínimo análisis", aseguraron. Según explicaron, el cálculo se basa en una comparación sesgada que omite el salto de 12 puntos en la pobreza registrado tras la devaluación de diciembre de 2023, y utiliza de manera incorrecta los alcances de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que solo cubre a unos 30 millones de personas en 31 aglomerados urbanos.
"Para que esa cifra fuera cierta, la caída debería ser superior al 33%, y eso no sucedió", remarcaron.
El Gobierno "utiliza al organismo" con fines electorales
También denunciaron que el Ejecutivo soslaya otros indicadores críticos: la generación de empleos precarios, la caída del salario real en el sector público, el aumento del desempleo en polos industriales como el conurbano bonaerense y la fuerte pérdida de puestos en la construcción.
El comunicado además advirtió sobre el vaciamiento del INDEC por la salida permanente de técnicos calificados debido a los bajos salarios. Y afirmaron:
Desde la junta interna recordaron que ya en julio habían reclamado "un INDEC independiente de los gobiernos de turno" y subrayaron que la relativa mejora en el índice de pobreza "no se sostiene en un crecimiento general de la economía ni en una mejora del mercado laboral".
Pero no se quedaron ahí, ya que también reclamaron un urgente aumento salarial para todas las modalidades de contratación, apertura de la mesa de negociación paritaria, el fin de la precarización laboral en el Estado, un bono de $180.000, que frenen los despidos y reincorporen a los despedidos.
"Descenso sobrerrepresentado": La UCA emitió también un comunicado
Minutos después de conocerse los datos de pobreza e indigencia del Indec para el primer semestre de 2025, la Universidad Católica Argentina también cuestionó los números.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) destacó en un comunicado que las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos correspondientes al primer semestre de 2025 "se habrían ubicado en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente", cifras que implican una reducción significativa respecto del 52,9% y 18,1% registrados un año atrás, "descenso que se habría concentrado principalmente a partir del tercer trimestre de 2024".
El Observatorio de la UCA mide la pobreza de forma multidimensional y el Indec por ingresos y suele haber opiniones encontradas. Esta vez, la casa de estudios dijo que los números oficiales sobrerrepresentan el alivio social.
"Sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social", destacaron desde el Observatorio que dirige Agustín Salvia.
" Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas", recomendaron.
"En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa", criticó la UCA.
La UCA dice que se evidencian mejoras, pero pidió que para corregir parte del sesgo en la evolución de los indicadores, el Indec "debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas". Y que solo de esa manera se lograrán "indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina".
"No sé por qué el Indec aún no hizo las actualizacion", dijo Salvia.
