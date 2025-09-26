Arde el INDEC: Lo de las 12 millones de personas sacadas de la pobreza "no resiste el mínimo análisis"

"Para que esa cifra fuera cierta, la caída debería ser superior al 33%, y eso no sucedió", remarcaron.

El Gobierno "utiliza al organismo" con fines electorales

También denunciaron que el Ejecutivo soslaya otros indicadores críticos: la generación de empleos precarios, la caída del salario real en el sector público, el aumento del desempleo en polos industriales como el conurbano bonaerense y la fuerte pérdida de puestos en la construcción.

El comunicado además advirtió sobre el vaciamiento del INDEC por la salida permanente de técnicos calificados debido a los bajos salarios. Y afirmaron:

El gobierno quiere utilizar el organismo y sus publicaciones con fines electorales, denostando el trabajo realizado y degradando su calidad a través de un ajuste permanente El gobierno quiere utilizar el organismo y sus publicaciones con fines electorales, denostando el trabajo realizado y degradando su calidad a través de un ajuste permanente

Desde la junta interna recordaron que ya en julio habían reclamado "un INDEC independiente de los gobiernos de turno" y subrayaron que la relativa mejora en el índice de pobreza "no se sostiene en un crecimiento general de la economía ni en una mejora del mercado laboral".

Pero no se quedaron ahí, ya que también reclamaron un urgente aumento salarial para todas las modalidades de contratación, apertura de la mesa de negociación paritaria, el fin de la precarización laboral en el Estado, un bono de $180.000, que frenen los despidos y reincorporen a los despedidos.

"Descenso sobrerrepresentado": La UCA emitió también un comunicado

Minutos después de conocerse los datos de pobreza e indigencia del Indec para el primer semestre de 2025, la Universidad Católica Argentina también cuestionó los números.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) destacó en un comunicado que las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos correspondientes al primer semestre de 2025 "se habrían ubicado en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente", cifras que implican una reducción significativa respecto del 52,9% y 18,1% registrados un año atrás, "descenso que se habría concentrado principalmente a partir del tercer trimestre de 2024".

El Observatorio de la UCA mide la pobreza de forma multidimensional y el Indec por ingresos y suele haber opiniones encontradas. Esta vez, la casa de estudios dijo que los números oficiales sobrerrepresentan el alivio social.

"Sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social", destacaron desde el Observatorio que dirige Agustín Salvia.

" Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas", recomendaron.

"En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa", criticó la UCA.

La UCA dice que se evidencian mejoras, pero pidió que para corregir parte del sesgo en la evolución de los indicadores, el Indec "debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas". Y que solo de esa manera se lograrán "indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina".

"No sé por qué el Indec aún no hizo las actualizacion", dijo Salvia.

