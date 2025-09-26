Recordando a $Libra: Hackearon a la Policía Federal y promocionaron una criptomoneda

La Policía Federal inició una causa judicial

El comunicado de la Policía y el Ministerio de Seguridad de Bullrich destaca que se "activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial".

"El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley", anticiparon.

