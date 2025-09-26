“Policía Federal Argentina Red Mira. ¡El gran evento de lanzamiento aéreo de $MIRA ya está aquí! Únase a comerciantes, participantes y poseedores de NFT”, publicaron hackers este viernes (26/9) en la cuenta oficial de X de la Policía FederalArgentina acompañando el posteo con un video de la supuesta criptomoneda.
EN REDES SOCIALES OFICIALES
Recordando a $Libra: Hackearon a la Policía Federal y promocionaron una criptomoneda
Las cuentas oficiales en redes sociales de la Policía Federal Argentina fueron hackeadas este viernes para promocionar una criptomoneda.
No es el primer hackeo que sufren las fuerzas de Seguridad que son responsabilidad de la ministra Patricia Bullrich. Ya ocurrió algo similar a inicios de este año con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que fue hackeada pero en esa oportunidad los atacantes difundieron los recibos de sueldo de los efectivos.
Cerca del mediodía, la fuerza recuperó el control de la cuenta de X y publicó un comunicado donde explicó los hechos y habló de "ataque informático internacional" para difundir " mensajes indebidos".
La Policía Federal inició una causa judicial
El comunicado de la Policía y el Ministerio de Seguridad de Bullrich destaca que se "activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial".
"El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley", anticiparon.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Argentina atrapada, por Milei, en la puja USA vs. China por el "petróleo del siglo XXI"
Trump arremete contra el mundo: aranceles brutales a fármacos y camiones
Más solo que Milei en la ONU; segunda parte de Gallardo no es buena; Bauman y el Triple Crimen
Los productores agropecuarios disparan: "La baja de retenciones fue un negocio entre partes"