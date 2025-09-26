urgente24
Recordando a $Libra: Hackearon a la Policía Federal y promocionaron una criptomoneda

Las cuentas oficiales en redes sociales de la Policía Federal Argentina fueron hackeadas este viernes para promocionar una criptomoneda.

26 de septiembre de 2025 - 12:26
Patricia Bullrich, responsable de las fuerzas de seguridad.

“Policía Federal Argentina Red Mira. ¡El gran evento de lanzamiento aéreo de $MIRA ya está aquí! Únase a comerciantes, participantes y poseedores de NFT”, publicaron hackers este viernes (26/9) en la cuenta oficial de X de la Policía FederalArgentina acompañando el posteo con un video de la supuesta criptomoneda.

El posteo en la cuenta de X de la Policía Federal Argentina donde se promociona una criptomoneda.

No es el primer hackeo que sufren las fuerzas de Seguridad que son responsabilidad de la ministra Patricia Bullrich. Ya ocurrió algo similar a inicios de este año con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que fue hackeada pero en esa oportunidad los atacantes difundieron los recibos de sueldo de los efectivos.

Cerca del mediodía, la fuerza recuperó el control de la cuenta de X y publicó un comunicado donde explicó los hechos y habló de "ataque informático internacional" para difundir " mensajes indebidos".

Dos horas aproximadamente le llevó a la Policía Federal Argentina recuperar el control de sus redes sociales oficiales.

La Policía Federal inició una causa judicial

El comunicado de la Policía y el Ministerio de Seguridad de Bullrich destaca que se "activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial".

"El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley", anticiparon.

