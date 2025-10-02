"Ancho como un balón": Ángel de Brito se burló del físico de Rodrigo Lussich

Claudio Villarruel fue premonitorio con la consagración de LAM de la mano de Ángel de Brito

Es preciso recordar que Claudio Villarruel confesó que mira LAM y explicó por qué Ángel de Brito actualmente se convirtió en el referente del periodismo de espectáculos en la Argentina.

En diálogo con Radio Rivadavia, el histórico productor explicó que el conductor "avanzó" en su trayectoria a pasos agigantados y aseguró: "Entendió todo".

"La televisión está entre los que entendieron todo y los que todavía están tratando de entender y no van a entender nunca. La mayoría son esos", señaló.

Asimismo, destacó que el programa de espectáculos que dio inicio en El Trece y luego desembarcó en América TV, tanto por las mañanas como también así por las noches consiguió fidelizar un pública que día a día lo acompañan para ubicarlo en ciertas ocasiones como el programa más visto de la señal.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)

Un desierto con piletas de agua turquesa en Brasil que nadie conoce

El legendario bodegón con platos gigantes al que todos hacen fila para entrar

Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"

El Trece prepara un bombazo: Quién será la próxima gran incorporación