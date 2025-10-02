El lunes (29/10) se llevaron a cabo la entrega de los Martín Fierro 2025 y Ángel de Brito resultó ganador en la terna que ubicó a LAM como "Mejor programa periodístico". Sin embargo, aprovechó su programa #ÁngelResponde en el canal de streaming Bondi para apuntar contra Rodrigo Lussich.
ESTALLÓ DE FURIA
"Ancho como un balón": Ángel de Brito se burló del físico de Rodrigo Lussich
Ángel de Brito disparó munición pesada contra su colega y aseguró que le tiene envidia porque LAM resultó victorioso en los Martín Fierro 2025.
"Se lo dedicamos a Lussich, está obsesionado conmigo. Pobrecito. Cómo les revienta que haya ganado el Martín Fierro LAM", dijo visiblemente molesto el conductor auque aclaró: "Yo también si pierdo voy a poner cara de orto. ¿Qué voy a celebrar si gana otro?".
Asimismo, a su vez se burló de su colega por su estado físico y luego de que lo criticara por el traje que utilizó para el reconocido evento: "Él se comió la tarima. Si está así, ancho como un balón. Ponete el saco Lussich, a ver si podés".
"Igual no es por eso, a él le explota la envidia que LAM ganó el Martín Fierro", agregó posteriormente y también le respondió a Adrián Palleres quien señaló que le habían dado la estatuilla porque Luis Ventura, presidente de Aptra, le tendría "miedo". "Mirá si Ventura nos va a tener miedo", contestó.
Claudio Villarruel fue premonitorio con la consagración de LAM de la mano de Ángel de Brito
Es preciso recordar que Claudio Villarruel confesó que mira LAM y explicó por qué Ángel de Brito actualmente se convirtió en el referente del periodismo de espectáculos en la Argentina.
En diálogo con Radio Rivadavia, el histórico productor explicó que el conductor "avanzó" en su trayectoria a pasos agigantados y aseguró: "Entendió todo".
"La televisión está entre los que entendieron todo y los que todavía están tratando de entender y no van a entender nunca. La mayoría son esos", señaló.
Asimismo, destacó que el programa de espectáculos que dio inicio en El Trece y luego desembarcó en América TV, tanto por las mañanas como también así por las noches consiguió fidelizar un pública que día a día lo acompañan para ubicarlo en ciertas ocasiones como el programa más visto de la señal.
