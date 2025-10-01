Un nuevo capítulo en la enemistad entre Graciela Alfano y Susana Giménezse desató luego de la entrega de los Martín Fierro 2025 donde la diva ganó dos estatuillas. Es que después de la polémica que se generó por el tapado que usó María Julia Alsogaray durante el furor por la serie Menem, la artista volvió a apuntar contra su colega.
"TE SACASTE LA MÁSCARA"
Graciela Alfano no tuvo piedad y destrozó a Susana Giménez
Luego de que la conductora resultara ganadora de dos estatuillas en los Martín Fierro 2025, Graciela Alfano no dejó pasar el momento para disparar sin filtro.
En diálogo con el ciclo Desayuno Americano, le consultaron que le pareció el hecho de que haya sido ganadora de una estatuilla y expresó: "No tengo idea lo que hizo, no la vi ni la veo". "Yo nunca hablé mal de ella hasta que me insultó de arriba a abajo. Busquen en el archivo de notas si alguna vez dije algo negativo de ella, no van a encontrar nada", aclaró.
"Nunca me interesó Susana Giménez, menos ahora que me insultó. Intento no responder con daños, aunque cuando le dije vieja de mierda se lo merecía, aunque fue un exabrupto. Se lo merece porque me dijo de todo, no soy un buda, soy humana. Me insultó de la nada y me minimizó. No estoy contenta de haberle dicho eso, pero es lo menos que le podría decir", explicó posteriormente.
Y luego completó con un filoso dardo hacia la conductora: "Lo bueno de esto, si le sacamos provecho, es que por lo menos ahora le vi la cara. Te sacaste la máscara".
Para Beto Casella, Susana Giménez envidia a Graciela Alfano
A medidos de julio desde A la tarde fueron a buscar la palabra de Beto Casella en medio de la disputa entre Susana Giménez y Graciela Alfanoa raíz del debate que se generó sobre el tapado que usó María Julia Alsogaray en la emblemática tapa de la revista Noticias.
Sin pelos en la lengua, el conductor de Bendita señaló que se trata de "una guerra de egos" aunque aclaró con firmeza: "La verdad que el quilombo lo arma Susana".
"Es una Susana irreconocible, que en realidad se corresponde más a esta Susana enojada con todos. Está irreconocible Susana, irreconocible para mal", manifestó y deslizó que "le quedan pocos amigos" en el ambiente.
Más tarde, sin mencionarlo sostuvo que tal vez se trate de envidia: "Capas que tiene que ver con esta Alfano espléndida que sigue entangada y sube videos como cuando tenía 30 años espectacular. No lo sé".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"
Cuenta DNI cambia sus promociones y arrasa con los nuevos reintegros
Nueva estafa genera preocupación máxima en los hogares de todo el país
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
Proteínas: ¿Cuánto necesitas después de los 60 y qué alimentos comer?