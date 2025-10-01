Graciela Alfano no tuvo piedad y destrozó a Susana Giménez

Para Beto Casella, Susana Giménez envidia a Graciela Alfano

A medidos de julio desde A la tarde fueron a buscar la palabra de Beto Casella en medio de la disputa entre Susana Giménez y Graciela Alfanoa raíz del debate que se generó sobre el tapado que usó María Julia Alsogaray en la emblemática tapa de la revista Noticias.

Sin pelos en la lengua, el conductor de Bendita señaló que se trata de "una guerra de egos" aunque aclaró con firmeza: "La verdad que el quilombo lo arma Susana".

"Es una Susana irreconocible, que en realidad se corresponde más a esta Susana enojada con todos. Está irreconocible Susana, irreconocible para mal", manifestó y deslizó que "le quedan pocos amigos" en el ambiente.

Más tarde, sin mencionarlo sostuvo que tal vez se trate de envidia: "Capas que tiene que ver con esta Alfano espléndida que sigue entangada y sube videos como cuando tenía 30 años espectacular. No lo sé".

