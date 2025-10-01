OpenAI prepara su propio "TikTok" con videos 100% generados por inteligencia artificial

Embed - This is Sora 2

Una funcionalidad que genera polémica es el sistema de verificación de identidad. Si un usuario confirma su rostro, puede usar su imagen en videos. Pero acá viene lo controversial: otros usuarios también pueden etiquetarlo y usar su apariencia en sus propias creaciones. Aunque recibís una notificación cada vez que alguien usa tu cara, incluso si el video queda en borradores, la privacidad está en el centro del debate.

OpenAI apuesta contra TikTok y Meta

El timing del lanzamiento no es casual. Con el futuro incierto de TikTok en Estados Unidos por la presión del presidente Trump para que venda sus operaciones, OpenAI ve una ventana única para capturar usuarios. Internamente, fuentes aseguran que la compañía siente que tiene la oportunidad perfecta para lanzar una plataforma de videos cortos sin vínculos con China.

La competencia no duerme. Meta lanzó la semana pasada "Vibes", un feed dedicado exclusivamente a videos generados por IA dentro de su app Meta AI. Google, por su parte, integró su modelo Veo 3 directamente en YouTube. Todos quieren dominar el terreno de los videos sintéticos.

Por ahora, OpenAI rechaza comentarios oficiales, pero las filtraciones sugieren que el lanzamiento público de Sora 2 está más cerca de lo que imaginamos.

