OpenAI está por revolucionar las redes con el lanzamiento de una aplicación independiente que promete cambiar para siempre cómo consumimos video en internet. Se trata de Sora 2, una plataforma que replica punto por punto el diseño de TikTok, pero con una diferencia brutal: todo el contenido es generado por inteligencia artificial.
UNA NUEVA RED
OpenAI prepara su propio "TikTok" con videos 100% generados por inteligencia artificial
OpenAI prepara Sora 2, una app que copiará el formato de la red china pero con contenido creado por IA. Será muy adictiva.
La tecnología que está detrás de lo nuevo de OpenAI
Según reveló el medio WIRED, la app ya está siendo testeada internamente por empleados de OpenAI, quienes quedaron tan enganchados que algunos gerentes bromean sobre el impacto negativo en la productividad laboral. La interfaz incluye un feed vertical con scroll infinito, una página estilo "Para Vos" con algoritmo de recomendación, y opciones para dar like, comentar o hacer remix de videos.
Los usuarios podrán crear clips de hasta 10 segundos usando el modelo de video de próxima generación de OpenAI. Pero hay una restricción importante: no se puede subir contenido desde el celular ni de otras apps. Todo debe ser generado desde cero por la IA.
Una funcionalidad que genera polémica es el sistema de verificación de identidad. Si un usuario confirma su rostro, puede usar su imagen en videos. Pero acá viene lo controversial: otros usuarios también pueden etiquetarlo y usar su apariencia en sus propias creaciones. Aunque recibís una notificación cada vez que alguien usa tu cara, incluso si el video queda en borradores, la privacidad está en el centro del debate.
OpenAI apuesta contra TikTok y Meta
El timing del lanzamiento no es casual. Con el futuro incierto de TikTok en Estados Unidos por la presión del presidente Trump para que venda sus operaciones, OpenAI ve una ventana única para capturar usuarios. Internamente, fuentes aseguran que la compañía siente que tiene la oportunidad perfecta para lanzar una plataforma de videos cortos sin vínculos con China.
La competencia no duerme. Meta lanzó la semana pasada "Vibes", un feed dedicado exclusivamente a videos generados por IA dentro de su app Meta AI. Google, por su parte, integró su modelo Veo 3 directamente en YouTube. Todos quieren dominar el terreno de los videos sintéticos.
Por ahora, OpenAI rechaza comentarios oficiales, pero las filtraciones sugieren que el lanzamiento público de Sora 2 está más cerca de lo que imaginamos.
