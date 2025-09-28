Furor en Corea del Sur: US$ 390 millones a LG y otros por destronar a OpenAI/Gemini

LG AI Research apuesta por Exaone 4.0, un modelo híbrido con 32 mil millones de parámetros que ya obtiene puntuaciones destacadas frente a sus competidores globales. Su estrategia no pasa por acumular GPUs masivas, sino por refinar datos industriales reales desde biotecnología hasta fabricación avanzada. "Este es nuestro enfoque fundamental", declaró el codirector Honglak Lee a TechCrunch.

La empresa mejora sus modelos ofreciéndolos a través de APIs y usando los datos generados por usuarios reales para entrenar la IA. Así, en lugar de buscar escalabilidad absoluta, LG prioriza la inteligencia sobre el gasto bruto.

SK Telecom, Naver y Upstage: la batalla por el idioma coreano

SK Telecom lanzó su modelo AX 4.0, basado en el código abierto chino Qwen 2.5 de Alibaba Cloud, con versiones de 72 mil millones y 7 mil millones de parámetros. Su ventaja es clara: procesa entradas en coreano con un 33% más de eficiencia que GPT-4o de OpenAI. Su servicio de agente personal A. ya tiene 10 millones de suscriptores y acceso privilegiado a datos de telecomunicaciones, navegación y movilidad.

image

Naver Cloud, por su parte, desarrolló HyperCLOVA X desde cero y gestiona toda la infraestructura: centros de datos, servicios en la nube y aplicaciones al consumidor. Su estrategia es similar a Google, pero optimizada para Corea del Sur, integrando IA en búsqueda, compras, mapas y finanzas.

La única startup en competencia, Upstage, sorprende con Solar Pro 2, el primer modelo coreano reconocido como frontera por Artificial Analysis. Con apenas 31 mil millones de parámetros, supera a modelos globales en pruebas de rendimiento coreanas y promete alcanzar el 105% del estándar global en su idioma local.

La apuesta de Seúl es clara: IA local, datos propios y menos dependencia extranjera. El mundo observa.

